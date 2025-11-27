Suscribete a
ABC Premium

Thanksgiving: Origen, historia y curiosidades de una de las celebraciones más arraigadas de la cultura estadounidense

Cuándo se celebró el primer Día de Acción de Gracias, por qué se come pavo ese día, que otros eventos se celebran esa jornada… esto es todo lo que hay que saber de una de las celebraciones más importantes de Estados Unidos

Cómo es la isla más grande del estado de Nueva York (un remanso de paz muy diferente a Manhattan)

El Día de Acción de Gracias es una de las fiestas más importantes de Estados Unidos
El Día de Acción de Gracias es una de las fiestas más importantes de Estados Unidos cotton bro studio- pexels
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada año, el cuarto jueves del mes de noviembre tiene lugar en Estados Unidos la celebración del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, una cita para expresar gratitud y compartir. Durante esa semana es cuando más desplazamientos se producen en el ... país para encontrarse con la familia y amigos. Este evento previo a la Navidad es casi más importante que esta y es un momento especial en el que cada comensal hace balance de su año y agradece por todo lo bueno que tiene y que ha recibido, una bonita forma de quedarse con el lado bueno de las cosas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app