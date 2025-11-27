Thanksgiving: Origen, historia y curiosidades de una de las celebraciones más arraigadas de la cultura estadounidense

Cada año, el cuarto jueves del mes de noviembre tiene lugar en Estados Unidos la celebración del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, una cita para expresar gratitud y compartir. Durante esa semana es cuando más desplazamientos se producen en el ... país para encontrarse con la familia y amigos. Este evento previo a la Navidad es casi más importante que esta y es un momento especial en el que cada comensal hace balance de su año y agradece por todo lo bueno que tiene y que ha recibido, una bonita forma de quedarse con el lado bueno de las cosas.

Gratitud y unión como pilares fundamentales

El origen de esta tradición se remonta al año 1621, momento en el que los colonos ingleses de Plymouth –parte del actual estado de Massachusetts– y los nativos americanos de la zona, los Wampanoag, celebraron su primera cosecha exitosa después de un invierno duro. Así, se llevó a cabo una celebración que duró tres días en la que compartieron pavo, calabazas y frutas secas. Si bien este es el origen que más apoyo tiene, existen otras versiones que sitúan la fecha mucho antes de que llegaran los europeos, ya que los pueblos indígenas ya celebraban rituales para asegurar una buena cosecha, como, por ejemplo, la Danza del maíz verde de los Cherokees. Así mismo, el primer servicio de Acción de Gracias celebrado por europeos en Norteamérica tuvo lugar el 27 de mayo de 1578 en Terranova, aunque lo más probable es que los españoles realizaran servicios religiosos anteriores en Florida.

Esta cita es la mejor para dar las gracias por todo lo bueno del año cotton bro studio - pexels

Sea como fuere, posteriormente, durante más de 150 años las festividades de agradecimiento se realizaron esporádicamente a nivel local celebrando la cosecha de otoño hasta que, en 1789, Elias Boudinot, miembro de la Cámara de representates de Nueva Jersey, propuso que se fijara un día para agradecer la oportunidad de crear una Constitución para preservar las libertades que tanto les costó conseguir. Así, el presidente George Washington declaró el Día de Acción de Gracias como festividad nacional. Aunque en esa ocasión se celebró el jueves 26 de noviembre, durante años se festejó en diferentes días según el estado.

Sarah Josepha Hale, editora de Ladies Magazine y Godey's Lady's Book comenzó a promover la celebración del Día de Acción de Gracias en 1827 publicando artículos en las revistas, cuentos y recetas y escribiendo cartas a senadores y presidentes para que fijaran una fecha. En 1863, el presidente Lincoln proclamó que Thanksgiving tendría lugar el último jueves del mes de noviembre y en 1941 el Congreso decretó ese día como feriado legal.

La celebración del Día de Acción de Gracias es una de las fechas en las que más desplazamientos hay en Estados Unidos karola g - pexels

El pavo como protagonista indiscutible

La respuesta a por qué se come pavo en esta cena no es otra que la practicidad y la economía. Los primeros colonos necesitaban alimentos abundantes y fáciles de criar, por lo que optar por otro tipo de animales no era una opción. El pavo salvaje era muy común en la región, además de ser un ave de gran tamaño y por tanto con más carne para alimentar a un buen grupo de personas, algo que no ocurría con gallinas, patos u otras aves. Además, estos no aportaban otros recursos como leche o huevos, de ahí que finalmente fuese el pavo la mejor opción para estas copiosas cenas.

Cada año el presidente estadounidense indulta un pavo ernest roy-pixabay

Como hecho destacado, cada año el presidente de Estados Unidos indulta un pavo de los que envía la Federación Nacional del Pavo en una ceremonia televisada en la Casa Blanca. El primer indulto oficial se dio en 1989, sin embargo, esto no fue premeditado, sino que el ejemplar de ese año estaba nervioso y comenzó a armar revuelo por lo que George H.W. Bush improvisó ante los presentes y dijo 'les aseguro que este magnífico pavo no acabará en la mesa de nadie, ya cuenta con un indulto presidencial'. La broma acabó convirtiéndose en una tradición. Los afortunados pavos que sobreviven son trasladados a granjas universitarias y parques agrícolas donde viven bajo cuidados veterinarios convertidos casi en celebrities.

Curiosidades sobre esta festividad

- Solo en dos ocasiones un presidente cambió el día de la celebración. En 1939 y 1940 Franklin D. Roosevelt designó el tercer jueves del mes para que los comerciantes de la época de la depresión tuvieran más días de venta antes de Navidad.

- Aunque el plato estrella actualmente es el pavo, lo cierto es que en esa primera celebración también se sirvió venado, calabaza, maíz y mariscos.

El pavo es el plato principal de esta celebración rocío jiménez

- Sarah Josepha Hale no solo promovió la celebración de este evento, sino también la elección del pavo como plato principal.

- En Canadá esta fiesta se celebra el segundo lunes del mes de octubre.

- Desde 1970 varias comunidades indígenas se reúnen para celebrar el National Day of Mourning (Día Nacional de Luto) en lugar del Día de Acción de Gracias, pues consideran esta fecha como un recordatorio de la llegada de los colonos europeos, la violencia, desplazamientos y epidemias que llegaron después y la pérdida de tierras.

- Uno de los grandes eventos de esta fecha es el desfile de Macy's en Nueva York, una cita en la que desfilan diferentes carrozas y globos gigantes de personajes icónicos, bandas de música, grupos de payasos e incluso Papá Noel, pues este evento marca también el comienzo de la Navidad.

- La fiesta de Thanksgiving y el fútbol americano se han convertido también en una pareja inseparable. Desde 1934 los Detroit Lions y los Dallas Cowboys salen al campo al jugar contra otros equipos en lo que es ya una tradición más.