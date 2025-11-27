Murtal, el secreto más escondido de Austria para los aficionados al motor

Senderismo, ciclismo, equitación, natación, pádel o golf son actividades habituales en esta región con más de 250 kilómetros de pistas para bicicletas y más de 100 kilómetros para hacer largas caminatas, alrededor de uno de los más bellos circuitos de carreras de ... coches y motos en un entorno montañoso. Su nombre es el Red Bull Ring.

El circuito de Red Bull en Spielberg es precisamente la atracción turística más importante de Murtal ya que convoca a unos 300.000 espectadores cada vez que se celebra una carrera de Fórmula-1 o de MotoGP. En sus orígenes (1969), el circuito se conocía como Österreichring y en 2011 fue reabierto con el nombre de Red Bull Ring y volvió a convertirse en el centro del automovilismo austriaco. Su trazado regresó al calendario de las carreras de Fórmula-1 en 2014 y desde entonces ha sido uno de los circuitos fijos para estos bólidos de carreras y su continuidad está asegurada hasta 2027.

Por su parte, las carreras de MotoGP volvieron a este circuito en 2016 tras ajustarse el diseño de la curva 10 que pasó de 13 a 10 metros de ancho para reducir la velocidad al salir de esta curva y mejorar su seguridad. Lo curioso del circuito es que no ha dado mucha suerte a los pilotos españoles: Fernando Alonso nunca ha logrado una victoria en esta pista y Marc Márquez sólo la consiguió el 17 de agosto de este año, doce años después de su debut en MotoGP.

El circuito, que tiene una longitud de 4.318 kilómetros con 10 curvas y un desnivel de 65 metros, es famoso por su 'Toro de Spielberg', de 18 metros de altura en el centro del trazado, y por el Ala Voestalpine en la recta de salida y llegada, un espectacular complejo de edificios realizado con 900 toneladas de acero con forma de alerón de coche de carreras que permite vivir todavía con más emoción las carreras.

Pistas: 1 Cómo llegar: Iberia mantiene vuelos directos desde Madrid a Viena y desde la estación principal de la capital parten trenes directos a Judenburg. 2 Dónde dormir: Lorettohof, junto a las montañas de Gaal. 3 Dónde comer: Schönberghof Spielberg, restaurante gourmet para 90 personas en el circuito de Red Bull. 4 Más información: Turismo de Murtal.

La visita al Red Bull Ring dura unos 90 minutos y se descubre, entre muchos espacios, la sala de control de las carreras, el centro de prensa, las salas VIP, las galerías con los vehículos más históricos de Red Bull, la tienda oficial e incluso el que quiere puede subir al podio del circuito y sentirse como un campeón. Si lo deseas, también puedes correr al volante de un Porsche 718 Cayman S o de una KTM Moto2 oficial, o probar un kart o una moto todoterreno. El centro de bienvenida a los visitantes está abierto de lunes a domingo, de 08:00 a 18:00 horas, y el centro que organiza las experiencias de conducción recibe a los interesados de lunes a viernes entre 08:00 y 16.30 horas.

Conduce un tren histórico

Los que se sienten atraídos por el mundo de los trenes históricos, y no de los coches, sentirán una especial satisfacción en el Museo del Ferrocarril en Knittelfeld. Dietmar, un exconductor de trenes de 82 años, y su mujer Rosi regentan desde 1995 este espacio donde el visitante puede probar a conducir una locomotora de la clase 1245 en un simulador de conducción y viajar de Knittelfeld a Bruck. En el interior, a lo largo de 16 salas temáticas, se expone la mayor colección de gorras ferroviarias del mundo, 1.600 de servicio, que ha entrado en el Libro Guinness de los Récords. La pieza más antigua es una austriaca de 1856 y en la colección hay seis de origen español.

Museo del Ferrocarril JAVIER CARRIÓN

También se pueden ver uniformes históricos, vainas de los primeros tiempos de las escoltas ferroviarias, relojes y una gran variedad de herramientas. Y si quieres algo más, Dietmar, trabajador durante 30 años de la Red Ferroviaria Austriaca, muestra en el exterior algunas de las locomotoras más curiosas que guarda el museo.