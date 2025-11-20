Iquitos, la caótica entrada al Amazonas peruano

La Amazonía peruana ocupa el 59 por ciento del territorio del país y es Iquitos su ciudad más representativa. Enclavada entre los ríos Nanay e Itaya, Iquitos fue la capital de la Amazonía durante el auge de la industria cauchera a partir ... de 1870, época en la que los indígenas eran explotados.

De ese legado permanecen en la ciudad algunas viejas mansiones y palacios de los magnates del caucho, algunas se convirtieron en comercios y otras han permanecido en pie como una casa de hierro, la Casa de Fierro, atribuida a Gustave Eiffel. Hoy alberga un elegante restaurante en un Iquitos donde sorprenden sus calles con 45.000 motocarros, los mejores de la marca Honda a 7.000 soles la pieza, y las decenas de viejos autobuses de madera (ticket de 2 soles) que conducen incluso hasta el aeropuerto, a siete kilómetros del centro.

En toda esa vorágine callejera se agolpan los 900.000 habitantes de Iquitos. Muchos de ellos se concentran en las plazas de la ciudad, como la de Armas o la de los Héroes; otros en el antiguo malecón donde se levanta el viejo y elegante Hotel Palace, hoy convertido en Cuartel General del Ejército y la mayoría se mueve en el Barrio de Belén y su famoso mercado salpicado de zopilotes negros, unos pequeños buitres carroñeros atentos siempre desde los cables de luz a los desperdicios de esta zona. Este es, sin duda, el rincón más pobre de Iquitos con una parte baja que se inunda cuando crece el caudal de los ríos a principio de diciembre y el lugar parece una Venecia abandonada con casas que surgen como palafitos con altas vigas de sujeción para evitar las frecuentes riadas. En la parte alta, ya sobre suelo fijo, se puede comprar de casi todo: peces del río, verduras y frutas exóticas, animales de la selva vivos e incluso no resulta complicado probar la carne de una piraña o la de un lagarto o caimán.

Los visitantes acuden a este laberinto de puestos, aunque su principal objetivo es lanzarse al río Amazonas para descubrir la selva. Todavía se pueden ver 'lanchas' -así llaman a los viejos de barco similares a los del Misisipi-, y 'peque-peques', denominados así por el ruido que provocan los pequeños botes a motor y otros cruceros que se adentran a decenas de kilómetros en dirección a la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, calificada así desde 1972, para acercarse a los indígenas más aislados que viven de la caza, la pesca y los cultivos de yuca y arroz.

Viejas barcas en el río Amazonas (arriba); los autobuses que circulan por Iquitos (abajo izquierda); Casa de Fierro (abajo derecha) Javier Carrión

Algunos conservan sus viejas lenguas, pues se hablan entre estas etnias más de 36 dialectos diferentes, y muchos de ellos cuentan historias embaucadoras. Desde la utilización del ayahuasca, una planta utilizada por los chamanes del Amazonas como medicina natural de uso ancestral, a curiosidades de la fauna de este famoso río que puede crecer o descender en su caudal más de 12 metros, según la estación del año.

En el Amazonas existen más de 2.400 especies especies de peces, aseguran que más que en todo el Océano Atlántico, y por ejemplo animales tan populares como el delfín rosa o el gris son muy respetados por los indígenas por algunas viejas leyendas que atribuyen un origen humano a estos mamíferos acuáticos. Otros mamíferos acuáticos, como el manatí, son cuidados y liberados por el CREA (Centro de Rescate Amazónico), una fundación liderada por el biólogo Javier Velázquez que ha conseguido salvar y liberar a un gran puñado de individuos heridos, «el más noble del Amazonas», a su juicio, desde 2018.

El turismo representa la tercera fuente de divisas de Iquitos, que fue la ciudad peruana más castigada por el Covid-19, y solo le superan el petróleo, que proporcionó una nueva prosperidad a esta urbe en 1960, y la madera.

Puente colgante Javier Carrión

Sus ríos, desde el icónico Amazonas al Napo, permiten acercarse a la selva más virgen y disfrutar por ejemplo, ya a 157 kilómetros de Iquitos, de uno de los puentes colgantes más largos y más espectaculares del planeta. Lo encontrarás sólo veinte minutos a pie del ExplorNapo Lodge, un sencillo hotel con cabañas incrustado en la selva. Consta de 14 estrechas pasarelas que suman 500 metros de longitud por el que se atraviesa un dosel repleto de vida animal, especialmente de aves tropicales. Puedes contratar esta experiencia en cualquiera de los cuatro lodges del grupo Explorama y culminar esta aventura pescando pirañas o incluso nadando con ellas en el río Urco.