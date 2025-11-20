Suscribete a
Iquitos, la caótica entrada al Amazonas peruano

Unos 900.000 habitantes viven en esta ciudad que se desarrolla entre los márgenes del río Amazonas y las caudalosas aguas del río Nanay e Itaya

De Cuzco a la Capilla Sixtina de América: ruta por los tesoros barrocos de Los Andes

Una barca navegando por el río Amazonas en Iquitos Javier Carrión

JAVIER CARRIÓN

Iquitos (Perú)

La Amazonía peruana ocupa el 59 por ciento del territorio del país y es Iquitos su ciudad más representativa. Enclavada entre los ríos Nanay e Itaya, Iquitos fue la capital de la Amazonía durante el auge de la industria cauchera a partir ... de 1870, época en la que los indígenas eran explotados.

