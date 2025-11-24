World of Frozen de Disneyland París: el pueblo de Arendelle abrirá sus puertas el 29 de marzo de 2026

El próximo 29 de marzo de 2026 el segundo parque de Disneyland Paris, Walt Disney Studios, se convertirá en Disney Adventure World y comenzará una nueva etapa cargada de novedades, sorpresas y mucha magia. Desde que abriera sus puertas en 2002, esta ... fábrica de sueños que se ha coronado como el parque más visitado de Europa con más de 15 millones de visitantes al año –entre los dos parques– se ha ido transformando hasta convertirse en una auténtica fábrica de sueños, un espacio que viene a confirmar que la magia existe y que nadie hace las cosas como Disney.

La magia de pasear por Arendelle

Caminando por Adventure Way, una coqueta avenida que comienza tras las puertas del World Premiere Plaza, uno puede divisar a lo lejos la imponente Montaña del norte que, con sus 36 metros de altura y 400 toneladas, está coronada por el Palacio de Hielo de Elsa. A sus pies, la Torre del Reloj hace de entrada a la nueva atracción de Frozen Ever After, un viaje en barco que sumerge a los visitantes en una gran aventura en la que les acompañan Elsa, Anna y sus amigos. De fondo para amenizar el paseo se podrá escuchar algunas de las canciones más míticas de las películas como 'Let it go!' o 'Do you want to build a snowman?'

Así es el nuevo espacio temático del Disney Adventure World disney

El recorrido se desarrollará desde el bosque nevado, hasta el Valle de los Trolls, pasando por el deslumbrante palacio de hielo de Elsa para finalizar en la bahía de Arendelle, la cual está iluminada por fuegos artificiales en forma de copos de nieve. Una de las grandes sorpresas de este nuevo mundo son las figuras Audio-Animatronics de última generación que ofrecerán un nivel de realismo nunca visto hasta la fecha.

El reino de Arendelle, recreado a escala real, abrirá sus puertas cada día a los visitantes invitándoles a participar en el Snowflower Festival, una fiesta sin final en la que todo puede pasar. Los más pequeños de la casa tendrán la oportunidad no solo de pasear por las calles de este pueblo repleto de casas de aspecto nórdico adornadas con sutiles motivos florales y rosemaling –un arte decorativo tradicional noruego– y fuentes como la de la Amistad, sino que también podrán conocer a Elsa y Anna en el castillo y hacerse fotos con las hermanas. Otros personajes podrán ser descubiertos entre las calles de esta villa, como Oaken, el alegre tendero y propietario de la sauna, o Mossie, un adorable bebé troll. Aquellos que deseen lucir como un habitante más de este reino podrán pasar por una de las tiendas del pueblo para preparse con maquillaje y peinados temáticos.

Nuevos espectáculos, regalos increíbles y gastronomía personalizada

Arendelle Bay se convertirá, cada día, en el escenario del show 'A celebration in Arendelle', un colorido espectáculo de unos 15 minutos de duración al que se sumarán Elsa, Anna, Olaf, Kristoff y los lugareños a bordo de tres barcos vikingos desarrollados con Couach Construction Navale, un renombrado constructor naval francés de la región de Burdeos. Además, se presentará una canción creada en exclusiva para este nuevo mundo por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, el dúo de compositores galardonados con múltiples premios, entre ellos el Oscar a la Mejor canción original por Let it go!

En el castillo los visitantes podrán hacerse fotos con Anna y Elsa rocío jiménez

El apartado gastronómico estará presidido por el restaurante de servicio rápido Nordic Crowns Tavern, donde se ofrecerá una experiencia personalizable inspirada en la cocina nórdica en la que cada comensal podrá dar forma a su propio plato según sus gustos entre un total de 16 combinaciones posibles que incluyen una base de puré de patatas o quinoa; una proteína como salmón a la parrilla o albóndigas; verduras de temporada y una salsa a elegir entre arándanos o cremoso de eneldo. No faltarán tampoco los bocados dulces con una amplia gama de postres entre los que se incluyen un sorbete azul o un helado de vainilla.

Por su parte, las tiendas de souvenirs como la Arendelle Boutique, cuya decoración y mobiliario evolucionan cada semana, contará con una exclusiva colección de creaciones inspiradas en la artesanía escandinava, ropa de diseño con prendas bordadas y accesorios con motivos florales que reinterpretan los códigos de vestimenta nórdicos y los clásicos que nunca fallan como orejas temáticas, llaveros y peluches. Como producto estrella está Rúna, un juguete interactivo de un bebé troll que reacciona al tacto, parpada, mueve las orejas, se ilumina y hasta puede comunicarse con otros trolls si se ponen uno frente al otro.

Souvenirs, Olaf y la nueva atracción Frozen Ever After Disney y Rocío Jiménez

Después de todo un día paseando por este increíble mundo, llega el momento del nuevo espectáculo nocturno en Adventure Bay, el Disney Cascade of lights, que con una configuración 360° con zonas de visión escalonadas, permitirá a los visitantes disfrutar de unas vistas excepcionales de toda la bahía. Este contará con una amplia gama de elementos como pantallas de agua, fuentes coreografiadas, proyecciones a gran escala, iluminación dinámica, efectos especiales y pirotecnia y como pieza central, una coreografía aérea única en el mundo, compuesta por 379 drones.