Así son las salinas más grandes de Europa, en el norte de Apulia

Su visita permite conocer la zona de evaporación de y comprender el ecosistema salino junto al mar y observar la rica avifauna residente en el área

JAVIER CARRIÓN

A 28 kilómetros de Trani, en la región italiana de Apulia, el municipio de Margherita di Savoia sorprende por sus salinas, las más grandes de Italia y una de las más extensas de Europa, pues cubren una superficie de casi 4. ... 500 hectáreas. La reserva natural, que tiene una longitud de 20 kilómetros por 5 de ancho, está formada por grandes tanques de salazón y evaporación que producen 550.000 toneladas de sal cada año.

