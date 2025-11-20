La ruta de Bach, el gran maestro de Leipzig

Para los aficionados a la música clásica, Johann Sebastian Bach es un genio que este año vuelve a ser recordado al cumplirse 275 años de su muerte, sobre todo en Alemania, su país natal. Una forma original de celebrar este aniversario es ... a través de las ciudades donde vivió y culminó una producción de 1.127 piezas reconocidas. Hombre religioso y poco amante de los viajes, no se desplazó nunca fuera de las fronteras germanas, pero sí se puede seguir su huella a través de algunas ciudades de Turingia y Sajonia.

Los expertos en música aseguran que para escuchar toda su obra se necesitaría una semana completa de audiciones. Lo dicen en el museo que lleva el nombre dedicado al cantor y al compositor en Leipzig, la ciudad donde falleció en 1750 después de crear decenas de cantatas, corales, oratorios y pasiones y ser padre de veinte hijos fruto de sus dos matrimonios.

Todo empezó en Eisenach, un pueblo cercano a Erfurt, donde nació el 21 de marzo de 1685. Johann Sebastian era el pequeño de los ocho hijos de una familia humilde pero de gran tradición musical, pues durante 132 años había sido organista de la iglesia de San Jorge, que sigue exhibiendo hoy la pila donde fue bautizado. La desgracia se cebó en su casa: perdió a su madre a los nueve años y a su padre a los diez.

Esa residencia natal, en la que aprendió a tocar el violín y la viola con sus primeras lecciones musicales al tiempo que estudiaba la Biblia, es hoy el Museo Bach. Se inauguró en 1907 y está considerado el más grande del mundo dedicado al ilustre cantor y compositor. En 600 metros cuadrados se puede descubrir el original universo del genio, como un autógrafo, la enigmática Copa de Bach y la reconstrucción forense de su rostro auténtico tras analizar su cráneo después de unas excavaciones.

Museo de Bach JAVIER CARRIÓN

Lo más popular en estas salas es asistir a conciertos en vivo con instrumentos históricos ya que hay 900 en la colección, de los que 29 fueron utilizados por Bach. El más antiguo es un órgano de 1650 adquirido recientemente en Baviera. Las veladas musicales se suceden cada hora y también se puede sentir la música en algunas 'sillas de burbujas' flotantes con cascos para la audición y visitar el hermoso jardín barroco exterior.

Erfurt, el origen familiar

Antes de abandonar Eisenach no está de más acercarse al castillo de Wartburg, a solo 3 km, donde Lutero tradujo la Biblia al alemán, y disfrutar de la panorámica del pueblo para encaminarse después hacia Erfurt, la ciudad medieval más encantadora de esta zona y hoy capital del Estado de Turingia.

Durante siete generaciones, la familia Bach encabezó la vida musical de esta ciudad e incluso a sus músicos se les conocía hasta finales del siglo XVIII como 'Bachs'. Solo en la iglesia de los Comerciantes (Kaufmannskirche), 61 hijos de la familia Bach fueron bautizados y doce parejas contrajeron matrimonio durante este período, entre ellos los padres del famoso compositor en 1668.

Maravilla en el interior de este templo el altar con la escena de 'La Última Cena' y el púlpito donde Lutero predicó en su lucha por la Reforma en 1522. El hijo más famoso de Johann Ambrosius y de Elisabeth Lämmerhirt también frecuentó Erfurt para visitar a sus familiares e inspeccionar el órgano de la iglesia de los Agustinos en 1716 debido a su fama como conservador, reparador y afinador de este instrumento musical.

A través del Puente de los Mercaderes (Krämerbrücke), el más largo de Europa con 32 casas-tiendas, galerías, tabernas de vino y tiendas de antigüedades que ha cumplido 700 años en 2025, se accede al casco antiguo de Erfurt, Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2023, conectando dos plazas de la ciudad: Benediktsplatz y Wenigemarkt.

Podemos incluso mojarnos los pies bajo el puente gracias al Breitstrom, un brazo del río Gera, antes de recorrer un puñado de casas tradicionales de entramado de madera que dan testimonio de la antigua riqueza de la ciudad. Son interesantes la Vieja Sinagoga, un testimonio de la vida de los judíos de Érfurt durante 900 años de historia, la catedral de Santa María, más 13 iglesias católicas y 12 evangélicas, el mercado del pescado… Con una cita ineludible: el Festival de Bach de Turingia, que se celebra todos los años en marzo y abril con un recital muy popular de órgano en la iglesia Prediger de la Orden Dominica.

Primer trabajo profesional

A 14 km de Erfurt se alza Weimar, la ciudad de 67.000 habitantes donde Bach logró su primer trabajo en 1703 como violinista en la Corte de Juan Ernesto III de Sajonia con un buen salario, comida y alojamiento, aunque su fama comenzó a crecer como afinador de órganos.

Solo permaneció seis meses en el puesto, pero cinco años después regresó a esta ciudad con su esposa María Bárbara como organista de la corte y músico de cámara, lo que le permitió tocar el órgano en los servicios religiosos y entretener a los ciudadanos con música de cámara y orquesta ya como un profesional bien pagado. Durante nueve años compuso tres cuartas partes de toda su obra para órgano, así como numerosas cantatas y obras para clavicémbalo, una etapa feliz también en lo familiar, pues aquí nacieron seis de sus hijos.

En Weimar, la huella de los Bach se puede encontrar en la iglesia de San Pedro y San Pablo, donde fueron bautizados los niños, y enfrente de la academia de música Franz Liszt, donde se exhibe un busto de bronce de Bach obra del escultor Bruno Eyermann (1888-1961), cerca de su antigua casa, hoy convertida en un aparcamiento tras su derrumbe. También se puede conocer la segunda sala de la Bastilla dedicada al compositor, quien pasó cuatro semanas preso por recibir el pago de un trabajo de forma ilegal. El edificio pertenece al antiguo castillo que está en restauración.

En la segunda mitad del siglo XVIII, tras la muerte de Bach, Weimar se transformó en el centro neurálgico de la cultura alemana gracias al impulso de la duquesa Ana Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel, viuda de Ernesto Augusto II y sobrina del rey de Prusia, quien concentró artistas, pensadores y escritores afamados legando la biblioteca que lleva su nombre en un palacio renacentista que sufrió un terrible incendio en 2004. Se perdieron 118.000 volúmenes, pero su visita sigue siendo imprescindible desde su apertura en 2007. También la de la casa residencial de Goethe durante 50 años, convertida en museo con once salas, o el Museo de la Bauhaus, una de las tendencias más importantes de la arquitectura y el diseño del siglo XX con más de 300 objetos expuestos. También es recomendable visitar la plaza del Mercado presidida por una bella fuente de Neptuno y por edificios peculiares como la Casa de Cranagh el Viejo o el Hotel Elephant, donde Hitler se alojó en más de 60 ocasiones. En la actualidad, cada 11 de abril se celebra la liberación del campo de concentración de Buchenwald, próximo a Weimar, donde estuvo retenido el exministro de Cultura español Jorge Semprún.

Rumbo a la consagración

En 1723 Bach llegó a Leipzig para convertirse en el responsable musical de las cuatro iglesias más importantes de la ciudad durante 27 años, entre las que destacaban dos: Santo Tomás y San Nicolás.

Tanto hoy como ayer, la ciudad vive la música durante todo el año con un programa muy amplio de actividades. Si hay que elegir una, resultaría imprescindible escuchar una actuación del coro de Santo Tomás, de más de 800 años de antigüedad, en el interior de la iglesia del mismo nombre, un clásico de Leipzig, con su centenar de jóvenes menores de 18 años vestidos de 'marineritos' que se sienten orgullos de pertenecer al coro de voces más antiguo del país. Dentro de este templo de 1212, que fue testigo de la introducción de la Reforma por Marín Lutero, descansan los restos de Bach y fuera de él se levanta su estatua más famosa, inaugurada en 1908. Muy cerca de este templo se halla el Museo Bach, en el Bosehaus, que alberga una exposición permanente sobre su vida y obra.

La ruta de Bach concluye en Dresde. El compositor nunca vivió en esta ciudad sajona, pero tuvo mucha relación y la visitó con frecuencia, sobre todo porque era la capital de Sajonia Electoral y sede de la corte del Elector Augusto III, rey también de Polonia.