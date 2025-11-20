Suscribete a
La ruta de Bach, el gran maestro de Leipzig

Tras 275 años de su muerte, su huella sigue muy viva en Turingia y Sajonia

¿Qué hay de nuevo en Berlín? Buenas ideas para exprimir y disfrutar una escapada

Estatua de Bach en Leipzig creada en 1908
Estatua de Bach en Leipzig creada en 1908 Javier Carrión

JAVIER CARRIÓN

Alemania

Para los aficionados a la música clásica, Johann Sebastian Bach es un genio que este año vuelve a ser recordado al cumplirse 275 años de su muerte, sobre todo en Alemania, su país natal. Una forma original de celebrar este aniversario es ... a través de las ciudades donde vivió y culminó una producción de 1.127 piezas reconocidas. Hombre religioso y poco amante de los viajes, no se desplazó nunca fuera de las fronteras germanas, pero sí se puede seguir su huella a través de algunas ciudades de Turingia y Sajonia.

