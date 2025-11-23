Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Pedro Sánchez muestra su discrepancia con la condena a García Ortiz: «Creo en la inocencia del fiscal general del Estado»

Así es el puente tibetano de Canillo, el segundo más largo del mundo: parece que está suspendido en medio de la nada

Conoce su altura, ubicación y la experiencia única de caminar suspendido en el vacío

Así es la estación favorita de la jet set, que este invierno cumple 60 años

Así es el puente tibetano de Canillo, el segundo más largo del mundo: parece que está suspendido en medio de la nada
Turismo de Canillo
Ana I. Martínez

Ana I. Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el noroeste del Principado de Andorra se encuentra Canillo, la parroquia más extensa de todo el principado gracias a sus 120 kilómetros cuadrados. Se trata de un enclave que consta de diversos núcleos poblacionales y se caracteriza por ofrecer un entorno de ... gran belleza: situado en plena naturaleza, su oferta de turismo activo es su principal atractivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Ana I. Martínez

Periodista. En ABC desde 2012. Responsable de la sección Viajar. Antes, formé parte de las secciones de Familia, Actualidad, Tecnología y Redes Sociales.

Ana I. Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app