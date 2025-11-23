Así es el puente tibetano de Canillo, el segundo más largo del mundo: parece que está suspendido en medio de la nada

En el noroeste del Principado de Andorra se encuentra Canillo, la parroquia más extensa de todo el principado gracias a sus 120 kilómetros cuadrados. Se trata de un enclave que consta de diversos núcleos poblacionales y se caracteriza por ofrecer un entorno de ... gran belleza: situado en plena naturaleza, su oferta de turismo activo es su principal atractivo.

Canillo se presenta como un mosaico de montañas majestuosas, valles silenciosos, lagos transparentes y pueblos con encanto donde el tiempo parece detenerse. Junto a El Tarter y Soldeu son las localidades que hacen de entrada a Grandvalira, donde la nieve domina todo el Pirineo. Por eso, antes de que lleguen las grandes nevadas, merece la pena disfrutar de un lugar que, entre otros atractivos, cuenta con el segundo puente tibetano más largo del mundo.

Y es que la belleza de Canillo se contempla también desde las alturas. El mirador del Roc del Quer, suspendido sobre el valle, regala una de las vistas más espectaculares del país. Pero, a pocos kilómetros de aquí, se encuentra el puente tibetano de Canillo, apto sólo para quienes busquen una buena dosis de adrenalina entre montañas con sus 603 metros de longitud colgando sobre un paisaje vertiginoso.

Vistas del puente tibetano de Canillo Turismo de Canillo

Este invierno ambos atractivos permanecerán abiertos el mayor tiempo posible, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El puente tibetano (cuyo nombre tiene su origen en el Himalaya, donde se idearon este tipo de construcciones de tres cuerdas en forma de triángulo invertido para facilitar el acceso), abre cada fin de semana y festivos hasta el 31 de diciembre y el mirador Roc del Quer abrirá cada día hasta la misma fecha.

El puente, inaugurado en junio de 2022, se ha consolidado como uno de los grandes hitos turísticos de Andorra y una de las atracciones más fotografiadas del país. Es actualmente el segundo puente colgante peatonal más largo del mundo, solo por detrás del Sky Bridge 721 de República Checa. Está suspendido a una altura máxima de 158 metros sobre el fondo del valle del Riu y se sitúa a 1.875 metros sobre el nivel del mar.

Puente tibetano de Canillo, suspendido en plena naturaleza Turismo de Canillo

El diseño del puente combina ligereza estructural con integración paisajística, sin necesidad de torres ni pilares intermedios, lo que intensifica la sensación de suspensión total en mitad de un entorno natural de alta montaña. El recorrido peatonal, de un metro de ancho, permite atravesar el vacío entre las bordes de l'Armiana y el Vall del Riu, ofreciendo vistas ininterrumpidas sobre un paisaje espectacular de bosques, crestas y ríos.

La travesía está regulada mediante entrada previa con control de aforo y acceso exclusivo en autobús desde Canillo o desde el aparcamiento del Mirador del Roc del Quer, con un breve sendero de 900 metros que lleva al inicio de la pasarela. Esta conexión entre ambos equipamientos refuerza la experiencia del visitante, que puede combinar el vértigo del puente con una de las vistas más emblemáticas del país.

Mirador del Roc del Quer

El mirador del Roc del Quer se ha convertido en uno de los emblemas visuales de Canillo y de todo Andorra desde su inauguración en 2016. Situado a más de 2.000 metros de altitud, sobre el Coll d'Ordino, ofrece una vista panorámica inigualable sobre el valle del Montaup y los picos que rodean la parroquia.

La estructura metálica se proyecta 12 metros en el vacío, con parte del suelo de cristal para intensificar la experiencia sensorial del visitante. Al final de la pasarela se encuentra la icónica escultura de un hombre sentado, obra del artista Miguel Ángel González, que observa en silencio el horizonte y que se ha convertido en símbolo de contemplación y equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.

El mirador del Roc del Quer con la escultura del artista Miguel Ángel González Turismo de Canillo

La entrada puede comprarse de forma individual o junto al puente tibetano. El mirador cuenta con un pequeño aparcamiento y un sendero de acceso señalizado.