El País de Gales vibra esta semana con las mejores golfistas del mundo

Para el grueso de los aficionados al golf, hablar de campos tipo 'links' es sinónimo de recorridos escoceses batidos por el mar y el viento. Si se profundiza un poco más entran en acción también los de Irlanda e Inglaterra, pero a casi ... nadie se le ocurriría nombrar un diseño galés entre ellos. Y es aquí que bañado por el canal de Bristol, perteneciente al país del Dragón, se encuentra una joya como Royal Porthcawl que cualquier buen aficionado debería conocer.

Fundado en 1891 y con unas vistas inigualables, mantiene el sabor mágico de los clubes británicos y, a la vez, permite disfrutar del deporte sea cual sea el nivel del jugador. En función de la intensidad de las rachas ventosas, convendrá utilizar diferentes estrategias y golpes completos o cortados para llegar a unos 'greens' endiablados en los que habrá que hilar muy fino para conseguir cumplir el par.

Todo esto hace que en el pasado se hayan disputado aquí algunos de los campeonatos más importantes del calendario, como el Open Senior, el British Amateur o el Abierto de Gales en distintas ocasiones. Pero lo que no había albergado aún es un torneo femenino de la categoría del AIG Women's Open, el quinto 'major' de la temporada, que lo pondrá en el punto de mira del deporte internacional desde este jueves y hasta el próximo domingo.

«Queremos incrementar la fama de Gales con eventos increíbles como el Open Femenino, que nos va a poner en el mapa. Tuvimos un gran impulso con la Ryder Cup de 2010 en Celtic Manor y estamos convencidos de que ahora vamos a darle otro», comenta el director de Visit Wales, Jason Thomas. «Para el AIG Open Femenino siempre buscamos los mejores campos de golf del Reino Unido y estamos convencidos de que Royal Porthcawl cumple por completo con esta premisa. El campo tiene una gran historia en campeonatos relevantes y estamos seguros de que el debut de las jugadoras en este emplazamiento va a ser todo un éxito, porque el campo está impecable, los alrededores son fantásticos y va a cumplir como una gran sede para este campeonato», afirma la directora del torneo Zoe Ridgway.

Zoe Ridgway, directora del torneo ABC

Un total de 143 jugadoras tratarán de arrebatarle el trofeo a Lydia Koo, entre las que están las españolas Carlota Ciganda, María Hernández, Julia López, Marta Martín y las amateurs Paula Martín y Carla Bernat. Después del Open Británico masculino en Royal Portrush y el sénior en Sunningdale, Royal Porthcawl es la brillante clausura a las citas del Royal and Ancient en 2025.

Un gran atractivo internacional

Un torneo de esta categoría acaparará la atención de cuatrocientos millones de espectadores de todo el mundo, lo que supondrá un escaparate innegable para dar a conocer las bondades del golf galés. Pese a que estos recorridos costeros tienen el carisma y la tradición de ser los primigenios de este juego, este pequeño país fronterizo con el occidente de Inglaterra cuenta con todo tipo de diseños, desde los más modernos (de tipo 'parkland') hasta otros también con vistas al mar pero con un juego diferente al de los 'links', al no tener contacto directo con las dunas playeras.

«Nada volverá a ser lo mismo cuando el público de todo el mundo vea este torneo a través de la televisión. Espero que después de esto quieran venir a Royal Porthcawl, pero también al resto de magníficos campos que tenemos en toda nuestra región», reconoce orgulloso Thomas.

Existe la herencia de Celtic Manor, un relativamente nuevo resort que acogió la Ryder Cup de 2010; Nefyn en lo alto de los acantilados de The Point y su playa de Portdinllaen o c, David's, bajo la atenta mirada de su imponente castillo medieval. Todos ellos suponen una propuesta de los más atractiva y variada para el golfista viajero que busca nuevos desafíos.

Alojamientos de primera

Es sabido que los trotamundos actuales no pretenden tanto acumular recuerdos como experiencias, por lo que una escapada golfística a Gales debe ir acompañada por unas buenas ofertas turísticas, hoteleras y gastronómicas. A pesar de su pequeña extensión, están muy delimitadas las zonas oriental y occidental y sus dos grandes ciudades: Cardiff y Swansee, aunque la mayor parte del territorio es un paisaje rural de la máxima belleza.

El verdor y las piedras de sus monumentos históricos compensan la estrechez de sus carreteras y dan la bienvenida a los visitantes y a su espíritu más aventurero. Estos pueden alojarse en resorts clásicos de cinco estrellas, como el Celtic Manor (Newport) o The Vale (Hensol), otros con encanto como la mansión campestre de The Grove (Narberth) u hoteles clásicos, al más puro estilo británico, como Portmeirion y The Imperial (Llandudno, Conwy). En todos ellos la restauración es de primer orden, con carnes, pescados y verduras de la mayor calidad, ya que la zona es propicia para ello.

Hotel Portmeirion ABC

Como en cualquier visita a las islas, una parada obligada es tomar una pinta en alguno de sus numerosos pubs y pasear por las calles empedradas de sus localidades medievales. Eso sí, aunque queramos quedar bien con nuestros acompañantes, no tratemos de hacernos los 'cool' con el gaélico porque es un idioma prácticamente imposible de leer y de pronunciar.