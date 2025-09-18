Suscribete a
ABC Premium

La obra de arte más robada de todos los tiempos se exhibe en esta espectacular catedral gótica

Ubicado en la ciudad de Gante, este templo cuya torre se alza 89 metros ofrece una visita con realidad aumentada para descubrir la historia de esta curiosa obra de los hermanos Van Eyck

Cinco experiencias top de turismo activo para exprimir la región belga de Valonia

Imagen de la catedral de San Bavón, plaza Sint-Baafsplein, Gante
Imagen de la catedral de San Bavón, plaza Sint-Baafsplein, Gante rocío jiménez
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Plantando cara al campanario de la torre Belfort, en la plaza Sint-Baafsplein de la preciosa ciudad de Gante, se levanta majestuosa la Catedral de San Bavón, una joya gótica que guarda una de las obras de arte más famosas del ... mundo, una cuya historia incluye una larga lista de incidentes y robos que despierta la curiosidad de todo aquel que se asoma a la caja de cristal climatizada de la capilla Villakapel en la que se guarda hoy día bajo las más estrictas medidas de seguridad para evitar que esta historia siga acumulando páginas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app