La obra de arte más robada de todos los tiempos se exhibe en esta espectacular catedral gótica

Plantando cara al campanario de la torre Belfort, en la plaza Sint-Baafsplein de la preciosa ciudad de Gante, se levanta majestuosa la Catedral de San Bavón, una joya gótica que guarda una de las obras de arte más famosas del ... mundo, una cuya historia incluye una larga lista de incidentes y robos que despierta la curiosidad de todo aquel que se asoma a la caja de cristal climatizada de la capilla Villakapel en la que se guarda hoy día bajo las más estrictas medidas de seguridad para evitar que esta historia siga acumulando páginas.

El origen de este templo se remonta a mediados del siglo XII, cuando se levantó una iglesia románica en el corazón de Gante de la cual hoy todavía se pueden ver algunos restos en la cripta. En 1390 se crearon hasta 14 capillas alrededor del coro y una de estas, la de Vijdkapel, sería la que acogería, en 1432, la obra de los hermanos Van Eyck. Entre los siglos XV y XVI –momento en el que la ciudad vivió una época de gran esplendor–, el edificio se convirtió al estilo gótico hasta adquirir la planta que ha llegado hasta nuestros días, un majestuoso templo con una torre oeste de 89 metros de altura con una gran aguja. Fue en 1559 cuando se fundó la diócesis de Gante y esta iglesia adquirió el rango de catedral. Entre la larga lista de pastores que tuvo hay que mencionar a Antonio Trieste, quien decoró el interior con grandes obras barrocas.

Púlpito e interior de la catedral rocío jiménez

En su interior, en el que uno puede perderse admirando pequeños detalles, cabe destaca el altar mayor barroco realizado en mármol blanco, negro y pardo veteado, el púlpito rococó en roble, madera dorada y mármol, el Tríptico del Calvario de Justo de Gante, las tumbas de los obispos ganteses o la lámpara gótica.

Altar mayor barroco rocío jiménez

Una historia de película

Pero, si hay algo que llama la atención y atrae a miles de turistas al año hasta esta catedral esa es su obra de arte más preciada y la de toda Bélgica, 'La adoración del cordero místico'. En 1432 los hermanos flamencos Hubert y Jan van Eyck pintaron una obra magistral, un políptico con 12 tablas al óleo en la que cada una de ellas representa una escena bíblica. Lo cierto es que la mayoría del trabajo es obra de Jan, pues Huvert falleció en la fase inicial de la elaboración. Este exquisito trabajo está pintado sobre paneles de roble cubiertos de finas capas de una mezcla de tizas y cola de origen animal ofreciendo una atención al detalle exquisita.

El primer incidente no tardaría en llegar. En 1566 un grupo de calvinistas derribó las puertas de la catedral con intención de quemar esta obra de arte que tanta atención había atraído, pero, por suerte, para entonces ya había sido desmontada y escondida en la torre de la catedral. Del primer intento se salvó, pero por poco tiempo.

Obra de La Adoración del Cordero místico Rocío Jiménez

En 1794 las tropas napoleónicas se llevaron el panel central y lo expusieron en el Louvre hasta que los británicos derrotaron a Napoleón en la batalla de Waterloo. Cuando Luis XVIII restauró su trono devolvió las piezas robadas a Gante. Un año después se vendieron seis de los paneles a un marchante de arte, L.J. Nieuwenhuys por 3.000 florines neerlandeses. Posteriormente, cayeron en manos del rey de Prusia a través del coleccionista británico Solly, quien los cedió a su vez al museo Kaiser Friedrich en Berlín donde fueron cortados longitudinalmente por la mitad para exponer ambas caras al mismo tiempo. En 1822 la catedral sufrió un incendio en el que casi se queman el resto de paneles. Después de la Primera Guerra Mundial Alemania se vio obligada por el Tratado de Versalles a devolver los cuadros a Bélgica como parte de las reparaciones de guerra.

Cuando por fin parecía que la obra podría descansar en paz, en 1934 dos tablas laterales fueron robadas. Los ladrones pedían un millón de francos belgas como rescate, pero tras duras negociaciones solo consiguieron recuperar una de ellas y la otra, la de los Jueces Justos, sigue hoy día en paradero desconocido. La que se presenta en la catedral es una réplica. Durante la Segunda Guerra Mundial, el políptico acabó junto a otras obras robadas por los nazis en la mina de sal de Altaussee, en Austria. A la vista del resultado del conflicto bélico Hitler quiso hacer explotar la mina con cientos de obras, pero un grupo de mineros arriesgó su vida para recuperarla consiguiendo salvar la gran mayoría, incluido el Cordero místico. Este episodio se llevó al cine con la película 'Monuments Men', un filme dirigido y protagonizado por George Clooney.

Después de esto se comenzaría un proceso de restauración de la obra para devolverle su esplendor inicial para después protegerla y exhibirla.

Una visita diferente

Para entrar a la propia catedral no es necesario pagar, pero si se quiere ver la obra de 'la Adoración del cordero místico' sí y, de hecho, lo mejor es reservar previamente la entrada. Existen dos modalidades de visita, la más básica que incluye la entrada a la capilla donde se encuentra el políptico y cuyo precio es de 12,5 euros, y una segunda que es una opción mucho más innovadora y entretenida que no deja indiferente a nadie. Se trata de una visita con gafas de realidad aumentada que permite recorrer la cripta y revivir la historia de este templo y de su obra más famosa. Está disponible en nueve idiomas, incluido español, y se puede escoger entre tres variedades en función de los conocimientos que se tenga de este lugar: Estándar, Maestro del detalle e infantil. El recorrido dura unos 60 minuto aproximadamente y el precio es de 16 euros.