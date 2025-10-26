Irlanda rinde homenaje a Oscar Wilde

Suscribete a
Por su sagaz ingenio y su atrevida ironía, el escritor está considerado uno de los más importantes en lengua inglesa y ahora es el momento de descubrirlo en su país natal 125 años después de que falleciera el 30 de noviembre de 1900 en París

Estatua de Oscar Wilde
Estatua de Oscar Wilde Javier Carrión

JAVIER CARRIÓN

Dublín (Irlanda)

Danny Osborne, un escultor inglés famoso por sus obras públicas, logró en 1997 que uno de sus trabajos instalado en la esquina de Merrrion Square en Dublín se convirtiera en un gran atractivo turístico muy visitado en la capital irlandesa. Esa escultura homenajea a Oscar ... Wilde, el escritor más polémico y esnob de las islas británicas de finales del siglo XIX, nacido muy cerca de esta hermosa plaza, y este año vuelve a ser un lugar de peregrinación e incluso de reflexión artística y cultural al cumplirse 125 años de su muerte.

