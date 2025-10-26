Irlanda rinde homenaje a Oscar Wilde

Danny Osborne, un escultor inglés famoso por sus obras públicas, logró en 1997 que uno de sus trabajos instalado en la esquina de Merrrion Square en Dublín se convirtiera en un gran atractivo turístico muy visitado en la capital irlandesa. Esa escultura homenajea a Oscar ... Wilde, el escritor más polémico y esnob de las islas británicas de finales del siglo XIX, nacido muy cerca de esta hermosa plaza, y este año vuelve a ser un lugar de peregrinación e incluso de reflexión artística y cultural al cumplirse 125 años de su muerte.

Muy cerca de la Galería Nacional de Arte de Irlanda, la figura de Wilde aparece recostada con sus largas piernas estiradas como si se tratara de mostrar una escultura extravagante de sorprendente viveza. Al observarla en la plaza, no solo asombra su peso -una roca de cuarzo de 35 toneladas- sino también su chaqueta verde de fumador tallada en jade y sus pantalones de color granito azul perla que explican de alguna manera el sarcasmo y el ingenio de este periodista y poeta, seguidor ferviente de los griegos clásicos, admirado y denostado, e impulsor de la melena larga y de una manera de vestir con trajes llamativos que no encajaba en la sociedad victoriana de su época. Ni siquiera su estatura (1,90 metros) era vista con agrado a pesar de su indiscutible éxito literario encabezado sobre todo por 'El retrato de Dorian Gray', su única novela, y otros relatos cortos.

De Dublín a un internado en Enniskillen

Wilde nació en Dublin el 16 de octubre de 1854 en el 21 de Westland Row, pero con solo ocho meses de vida se trasladó con su familia a otra casa del número 1 de Marrion Square (entrada, 12 euros). Hoy este edificio alberga el American College Dublin, pero fue dentro de estas paredes donde dio sus primeros pasos junto a su hermano mayor Willie y recibió su educación durante los primeros diez años de su vida con la ayuda de dos institutrices. La casa impresiona por su estilo georgiano con mobiliario de la época y se puede caminar por las cuatro plantas del edificio admirando fotos como la que se hizo vestido de niña que preside su dormitorio. Era esa una costumbre de la época y Wilde, siendo muy niño, ya demostró que era muy inteligente y que tenía una gran facilidad para aprender idiomas. De ahí que su padre William, un afamado oftalmólogo y otorrinolaringólogo, decidiera enviarle a un internado protestante, la Portora Royal School, en Enniskillen, Irlanda del Norte.

En este centro del condado de Fermanagh permaneció hasta los 17 años, entre 1864 y 1871, y ahora puede visitarse a poco más de dos horas en coche desde Dublin -obteniendo previamente el formulario ETA de ingreso en el Reino Unido- para comprender qué vistas y qué sonidos inspiraron al joven Wilde para introducirlos en su clásico infantil más popular, 'El príncipe feliz' (1888), primer trabajo elogiado de su carrera. En su época el centro reunía entre 200 y y 300 chicos estudiantes y hoy es una escuela pública mixta para casi mil jóvenes entre 11 y 18 años. Elizabeth Armstrong, directora de la escuela, confiesa que todavía existe la habitación de Wilde en la planta superior pero está cerrada «por razones de seguridad».

El río Liffey atraviesa Dublín, recorriendo 125 km (arriba); placa en homenaje al escritor en el internado de Enniskillen (abajo izquierda); fotografía de Oscar Wilde de pequeño vestido de niña (abajo derecha) Javier Carrión

En octubre de este año se ha celebrado en Enniskillen el festival 'In Our Dreams' y se han inaugurado diez nuevas esculturas de la flora y fauna de la historia de su cuento más popular en el entorno del río Erne. La golondrina es el animal más representado en este paseo fluvial ya que en 2021 se instalaron con gran éxito 150 figuras de este ave en las plantas más altas de 80 edificios de Enniskille y ahora esta colección artística crecerá en los dos próximos años. Para Seán Doran, director del festival, «Wilde sabía escribir muy buenas historias cortas, una cualidad muy irlandesa, y fue una gran celebrity de su tiempo con una habilidad increíble para hablar, más destacada incluso que la de escribir, y ahora nuestro sueño es crear un museo en esta ciudad que pueda dar a conocer su grandeza».

En torno al Trinity College

Durante este año los homenajes a la figura y la obra de Wilde se han concentrado en Dublín, la ciudad donde nació y vivió sus primeros años y a la que volvió durante su etapa universitaria tras recibir una beca en el Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda. En su biblioteca virtual se homenajea a Wilde con fotografías personales, recuerdos, cartas, programas de teatro y tarjetas comerciales. Sobre todo, se centra en los años de formación de Wilde, así como sus últimos años en el exilio. Además, también están disponibles 100 artículos para que el público pueda verlos en formato digital.

En la actualidad la prestigiosa biblioteca que alberga siete millones de libros está en un proceso de reforma del edificio y restauración de sus piezas que se alargará cinco años, pero ahora sí te puedes asombrar con Gaia, una espectacular escultura iluminada de la Tierra creada por Luke Jerram, visible ante las estanterías vacías sin libros en lo más alto de este largo pasillo que exhibe una colección de bustos de los grandes escritores de la historia. Sí está abierto, en cambio, el 'Libro de Kells - The Experience', con una espectacular inmersión digital que da vida a las páginas de este famoso manuscrito datado alrededor del año 800 d.C y repleto de criaturas míticas, animales salvajes y domésticos, iconografía cristiana y símbolos celtas.

Gaia en la biblioteca del Trinity College Javier Carrión

En el propio Trinity College y en otros escenarios icónicos de la capital irlandesa, como la Marsh's Library (entrada, 7 euros), la biblioteca embrujada de Dublín y la más antigua del país con algunas primeras ediciones de 'El Retrato de Dorian Gray' y 'El Príncipe Feliz' y la primera colección de la poesía de Wilde, se ha desarrollado la tercera edición del festival Oscariana en el que los asistentes han podido participar en el tour 'A Walk on the Wilde Side'. Martin Burns, director artístico de la casa de Oscar Wilde, ha guiado a los participantes por los lugares más significativos de Dublín relacionados con la vida del poeta y escritor. Según el propio Burns, «Oscar Wilde fue una súper estrella de su tiempo y por ejemplo en 1883 protagonizó una gran hazaña recorriendo en tren los Estados Unidos durante once meses para dar 141 lecturas, pero en el siglo XX nadie en Irlanda quería hablar de él hasta que en 1993 la homosexualidad fue legalizada y muchos comenzaron a descubrir su figura».

Marsh's Library Javier Carrión

Tras su sorprendente gira americana, Wilde decidió casarse en 1884 con Constance Loyd, una mujer muy inteligente pero extraordinariamente tímida con la que llegó a tener dos hijos, Cyril y Vyvyan. El escritor se declaró a Constance muy cerca del hotel The Shelbourne frente al bello parque San Stephen's Green y pasó esa noche en este establecimiento que lo ha recordado en los últimos con un cóctel que lleva su nombre. Sólo por ver este lujoso cinco estrellas merece la pena tomarse un té o un cóctel, o visitar el baño cercano al lobby con caricaturas de personajes famosos como Pablo Picasso.

Otros rincones de la capital irlandesa

Como cualquiera puede imaginar hay otros muchos lugares en Dublín con la huella de Wilde. Es el caso del Kennedy Pub, también frecuentado por Samuel Beckett y James Joyce en su misma calle natal, donde obtuvo su primer trabajo profesional como reponedor pues entonces era una tienda. Se cuenta que se aficionó a la cerveza negra con sus primeros salarios y hoy el local brinda un banco en el exterior con una estatua del escritor para que los curiosos puedan hacerse una foto a su lado. También la farmacia Sweny, justo al otro lado de la calle, era visitada por el joven Oscar dejando recetas para su padre y es hoy un local encantador con música tradicional en directo, si tienes un poco de suerte, y recuerdos de los grandes escritores irlandeses.

Por último, no está de más darse una vuelta por los populares pubs de la capital irlandesa. El premiado Dublin Literary Pub Crawl ofrece desde 1988 un recorrido histórico por estos locales con la ayuda de actores profesionales que han creado un original teatro callejero. Durante casi dos horas se cuentan historias divertidas y Wilde es uno de los autores más citados de estas veladas que incluyen si apetece una clásica pinta de la cerveza Guinness.