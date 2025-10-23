La espectacular sierra portuguesa, nueva Reserva de la Biosfera, que hay que visitar una vez en la vida

A 40 kilómetros al sur de Lisboa, en el municipio de Setúbal, se encuentra un espacio natural de incalculable valor, un lugar en el que el azul del mar se funde con el verde de un paisaje único. Aquí uno puede encontrar desde ... acantilados de vértigo, pasando por bosques mediterráneos, hasta playas paradisíacas de aguas transparentes y fina arena en las que pasear es una delicia. En reconocimiento a su valor ecológico, paisajístico y cultural caracterizado por su elevada biodiversidad y su combinación de sistemas naturales terrestres y marinos de alto valor, la Unesco ha declarado, recientemente, este paraje natural como Reserva de la Biosfera.

Con una superficie de más de 11.000 hectáreas, la Sierra de Arrábida alberga más de 1.400 especies de plantas, incluyendo 70 especies raras y endémicas, lo que representa el 40% de la flora nacional. Así mismo, se han contado 200 especies de vertebrados terrestres y más de 2.000 marinas, a destacar los delfines mulares conocidos por su inteligencia y comportamiento social. Considerada como uno de los pulmones verdes más importantes de Portugal, esta sierra ha sido ocupada desde la prehistoria hasta la actualidad, tal y como lo atestiguan estudios y los diferentes vestigios que se reparten por su territorio. Así mismo, sus aguas también protegidas albergan praderas marinas que cubren grandes áreas del fondo marino ofreciendo un hábitat esencial para su fauna marina entre la que también se encuentran un gran diversidad de invertebrados como moluscos, crustáceos y pequeños organismos.

La mejor forma de descubrir la zona, o al menos de hacerse una idea de sus dimensiones y grandiosidad, es recorriendo la Estrada de Escarpa (N379), una carretera que serpentea por la cresta de la montaña por unos 14-15 kilómetros ofreciendo unas vistas espectaculares en cada curva.

Delfines en las aguas de la Sierra de Arrábida turismo de setúbal

Rutas y actividades para descubrir esta joya natural

Este paraje natural protegido presume de contar con una extensa red de senderos para poder explorar sus rincones más bellos con itinerarios adaptados a todos los niveles. Para principiantes es la Ruta 'Encostas de Sao Filipe', un recorrido circular de 3,9 kilómetros que parte del parque urbano de Albarquel, bordea el fuerte de Sao Filipe, una construcción militar del siglo XVI que mandó construir el rey Felipe I de Portugal como parte de un sistema defensivo costero, y brinda unas maravillosas vistas panorámicas sobre Setúbal y el estuario del Sado.

Playas paradisíacas, bosques mediterráneos y acantilados de vértigo se reparten por esta sierra Turismo de Setúbal

Otra opción es la de 'Portinho da Arrábida', una ruta lineal de 2,3 kilómetros que conecta la Estación Arqueológica del Creiro, ruinas de una fábrica romana de salazón de pescado, con la playa de Alpertuche, pasando por la Lapa de Santa Margarida, una gruta natural que contiene en su interior una pequeña capilla excavada dentro de la roca, y el Museo Oceanográfico, situado en plena franja costera en el fuerte de Santa María de Arrábida.

Los más experimentados encontrarán su match perfecto en el reto que supone 'el Alto do Formosinho', un itinerario de 8,3 kilómetros que pasa, para llegar hasta el punto más alto de la sierra, por zonas boscosas y por el convento de Arrábida (siglo XVI), uno de los conjuntos monásticos más singulares de Portugal conocido por su sobria y armoniosa arquitectura y por su relevancia histórica como refugio espiritual de la orden franciscana.

Imagen del convento de Arrábida turismo de setúbal

Si lo que se busca es una opción que incluya cultura local lo mejor es optar por la ruta 'Aldeias de Azeitao', que en sus 17 kilómetros conecta aldeas históricas como Picheleiros u Oleiros a través de paisajes rurales y vestigios del pasado.

Por otro lado, también se pueden realizar otras actividades de turismo activo. Una de las opciones más interesantes es la espeleología, con un viaje al interior de esta tierra por la Gruta do Médico. Conocida por sus formaciones geológicas únicas y su misteriosa atmósfera, esta cavidad ofrece al visitante galerías repletas de estalactitas y estalagmitas que hablan de la historia geológica de la región. Remar en kayak por la costa para obtener otra perspectiva de sus paisajes siempre es una buena idea, como lo es el buceo en la playa de Galapinhos, uno de los mejores escenarios para comprobar el rico fondo marino del que presumen.