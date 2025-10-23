Suscribete a
La espectacular sierra portuguesa, nueva Reserva de la Biosfera, que hay que visitar una vez en la vida

Con más de 11.000 hectáreas, este paraje natural que destaca por su rica biodiversidad se puede descubrir a través de un gran número de rutas senderistas, actividades de turismo activo o cruzando una carretera panorámica

Uno de las postales más mágicas de la Sierra de Arrábida, en Setúbal (Portugal)
Rocío Jiménez

A 40 kilómetros al sur de Lisboa, en el municipio de Setúbal, se encuentra un espacio natural de incalculable valor, un lugar en el que el azul del mar se funde con el verde de un paisaje único. Aquí uno puede encontrar desde ... acantilados de vértigo, pasando por bosques mediterráneos, hasta playas paradisíacas de aguas transparentes y fina arena en las que pasear es una delicia. En reconocimiento a su valor ecológico, paisajístico y cultural caracterizado por su elevada biodiversidad y su combinación de sistemas naturales terrestres y marinos de alto valor, la Unesco ha declarado, recientemente, este paraje natural como Reserva de la Biosfera.

