La espectacular ruta ciclista que pasa entre las copas de los árboles en un Parque Nacional

Ubicada en la región de Flandes, en Bélgica, se encuentra la provincia de Limburgo , un destino que destaca por su exuberante naturaleza y que se ha convertido en un lugar imprescindible para los amantes del senderismo y, sobre todo, del ciclismo. De hecho, cada año reciben más de 3 millones de amantes de las dos ruedas gracias, entre otras cosas, a sus 2.000 kilómetros de ciclovías pavimentadas, seguras y prácticamente libres de coches.

Uno de sus principales atractivos naturales es el Parque Nacional de Bosland, el mayor bosque de aventuras de Flandes con 5.137 hectáreas que se extiende por los municipios de Hechtel-Eksel y Pelt y las ciudades de Lommel y Peer. Este pulmón verde se compone principalmente de coníferas que fueron plantadas tiempo atrás para producir madera para la industria minera y que tras el cierre de las minas de carbón pudieron seguir creciendo sin ser talados ofreciendo todo un espectáculo natural por el que caminar es hoy día una delicia.

Esta ruta se ubica en el Parque Nacional de Bosland visit limburg

Tras el cese de esta actividad y con el objetivo de reactivar la economía de la zona se buscaron soluciones recreativas entre las que se incluyeron diferentes rutas ciclistas, así como una serie de experiencias únicas y atractivas que captaran la atención de los viajeros. Entre las diferentes ideas que se formularon surgió una propuesta de lo más atractiva, 'Ciclismo entre árboles', una ruta – ideada por Visit Limburg y su presidente Igor Philtjens– que permite atravesar las copas de los árboles del Parque Nacional de Bosland a 10 metros de altura ofreciendo una experiencia sensorial 360 grados en armonía con la naturaleza.

El diseño fue creado por BuroLandschap y dirigido por el arquitecto paisajista Pieter Daenen junto con el estudio de arquitectura De Gregorio & Partners. La inspiración directa para dar forma a este itinerario fueron las rutas de carretera noruegas cuidadosamente diseñadas que introducen a los conductores a las maravillas de la naturaleza del país en combinación con arte, diseño y arquitectura. Así, se diseñó este sendero con forma de espiral, 700 metros de largo y 3 metros de ancho que asciende gradualmente transportando a los ciclistas de forma segura a las zonas más altas. Se pedalea en un doble círculo con un radio de 100 metros y una pendiente del 3- 4 % para alcanzar la altura de 10 metros.

Los postes que sostienen la pasarela, 449 columnas de acero inoxidable, simbolizan los troncos rectos de los pinos y los árboles que fueron talados para poder crear el recorrido se utilizaron para construir el pabellón a la entrada de la ruta que sirve como punto de información y descanso para los ciclistas.

Punto de información y zona de descanso y ascenso de la ruta 'Ciclismo entre árboles' Visit Limburg

Otras experiencias únicas para ciclistas

Pero, esta no es la única experiencia, de hecho, antes de Ciclismo entre árboles se creó 'Ciclismo a través del agua' en Bokrijk. Esta ruta, que se inauguró en 2016, atraviesa un estanque con una parte del trayecto en la que el agua queda a la altura de los ojos, lo que hace que el ciclista tenga la sensación de estar pedaleando en el agua a través del agua con la ventaja de no mojarse. Esta iniciativa no solo no dañó el entorno, sino que lo beneficio. Al abrir los diques los estanques se mantienen limpios durante más tiempo, lo que beneficia al hábitat de los anfibios.

Ciclismo a través del agua en Bokrijk visit limburg

Por otro lado, en el Parque Nacional de Hoge Kempen se ofrecen otras dos opciones más. La primera de ellas es 'Ciclismo a través de brezal', que inaugurada en 2021 permite pedalear por Mechelse Heide -una de las zonas de brezales más extensas de Flandes con 700 hectáreas- y atravesar un puente de madera de 300 metros que conecta el parque a ambos lados y que ofrece unas vistas panorámicas espectaculares del entorno natural.

Posteriormente, en 2024, se puso en marcha 'Ciclismo entre colinas mineras', un itinerario que conecta los icónicos territorios mineros de Eisden con un puente flotante de 380 metros de longitud regalando unas vistas espectaculares.