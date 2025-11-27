Eleusa, el pueblo fantasma italiano que sobrevive en los bosques de Rodas

En el corazón de la isla de Rodas, en las faldas del monte Profitis Elitis y oculto en un frondoso bosque, se encuentra el pueblo fantasma de Eleusa, conocido originalmente como Campochiaro.

Cuando las tropas italianas ocuparon Rodas el 4 ... de mayo de 1912, comenzó una etapa que marcaría profundamente la historia de la isla. Los italianos permanecieron allí durante 31 años, hasta que, tras pasar brevemente por manos nazis y británicas, el Tratado de París de 1947 estableció que las islas del archipiélago del Dodecaneso se incorporaran a Grecia.

Eleusa es testigo de ese devenir histórico. Los colonos italianos —procedentes principalmente de las regiones alpinas italianas—, llegaron atraídos por la floreciente industria maderera de la isla. Eran leñadores que, junto a sus familias, levantaron Campochiaro a imagen y semejanza de los pueblos de su tierra natal: construyeron viviendas con tejados a dos aguas, fachadas de vivos colores y edificios porticados, una curiosa muestra de arquitectura alpina adaptada al entorno mediterráneo.

El pueblo estuvo habitado hasta la partida definitiva de los colonos italianos en 1947. Hoy, sin embargo, todo el conjunto permanece abandonado, y el tiempo ha corroído los muros decorados, los suelos de azulejos se desmoronan y los tejados se han venido abajo. Pese a ello, recorrer las ruinas de Eleusa transporta al visitante a otra época y es uno de los atractivos turísticos de la isla que cada año atrae a decenas de visitantes y curiosos.

Lugar envuelto en misterio

Tras la marcha de los italianos, el edificio de la escuela se transformó en un hospital para enfermos de tuberculosis, en funcionamiento hasta la década de 1970. Su ubicación, aislada de los grandes núcleos urbanos, lo convirtió en el destino ideal para quienes debían ser confinados lejos de la población. Conocido como sanatorio 'Reina Federica', tenía capacidad para ochenta pacientes y cerca de un centenar de trabajadores sanitarios. Sin embargo, la esperanza de recuperación de estos enfermos era muy pequeña y, por ello, Eleusa quedó asociado con la muerte y envuelto en un halo de misterio.

Pequeño largo artificial de Eleusa Evert

Con el tiempo, la antigua iglesia católica fundada por los colonos fue convertida en un templo ortodoxo dedicado a San Charalambos. En cambio, el edificio del mercado, con sus espléndidos pórticos, balcones de rejería curva y estancias ricamente decoradas, nunca volvió a utilizarse. Hoy, sus ruinas —junto al pequeño lago artificial— constituyen uno de los mayores atractivos de Eleusa. Ubicado en las afueras del pueblo, el lago alberga una valiosa colonia de peces Gizani, especie endémica de Rodas y una de las más amenazadas de Europa.