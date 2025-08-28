Cinco experiencias top de turismo activo para exprimir la región belga de Valonia

Cada vez son más los viajeros que a la hora de organizar una escapada se decantan por destinos que no solo les permitan desconectar del día a día o relajarse, sino también aquellos que cuenten con una amplia cartera de actividades para mantenerse en forma ... y sentirse vivo. La parte sur de Bélgica, una gran desconocida para muchas personas, ofrece un marco natural envidiable en el que realizar todo tipo de experiencias de turismo activo. Conocida como el pulmón verde del país por sus reservas naturales, sus lagos y ríos e innumerables bosques es el lugar perfecto para lanzarse a la aventura, ¡prometido!

En la región de Valonia uno puede probar con rutas de senderismo por los cerca de 5.000 kilómetros señalizados, subirse a la bicicleta y pedalear en los más de 10.000 kilómetros de redes con puntos-nodos o en sus cuatro itinerarios internacionales –los EuroVelo 3, 5 y 19 y la Vennbahn–, iniciarse en actividades acuáticas como el kayak, el windsurf y el esquí acuático en los lagos de Eau d'Heure, o relajarse con un paseo en barco por el Canal du Centre que conecta el Mosa con el Escalda. Aburrirse aquí es imposible y escoger las mejores opciones también, por lo que para los que se planteen organizar una escapada a este destino son estas cinco experiencias, cinco ideas para exprimir al máximo el viaje que permiten, además, conocer los principales destinos y monumentos de esta bella región.

Ruta en bicicleta por el valle de La Molignée

Para los amantes de las dos ruedas las posibilidades son infinitas. La opción seleccionada se desarrolla por el valle de La Molignée y está basado en la red de rutas ciclistas conectadas entre sí mediante intersecciones –conocidas formalmente como puntos-nodo–, lo que permite adaptar el recorrido a cada persona pudiendo incluso modificar el trayecto en cualquier momento si uno se siente cansado o tiene ganas de más. Este itinerario se combina, también, con tramos del RAVeL (Red Autónoma de Vías Lentas), una red con más de 1.440 kilómetros compuesta por vías verdes construidas, sobre todo, en caminos de sirga y antiguas líneas ferroviarias.

Ruta en bicicleta por el valle de la Molignée y abadía de Maresdosus Rocío Jiménez

A lo largo de los 39 kilómetros de esta ruta circular de dificultad media se pueden descubrir numerosas joyas monumentales y pueblos con un encanto especial, como son la antigua ciudad medieval de Bouvignes y las ruinas de Crevecoeur, lo que queda del castillo de Polivache, la fortaleza de Montaige, los pueblos de Sosoye y Falaën –considerados de los más bonitos de la región– las abadías de Maredret y Maresdosus, la granja de Chertin, el estanque de Fter y el castillo de Weillen, entre otras cosas. Para esto se puede alquilar bicicletas en los distintos alojamientos y tiendas y pueden ser tanto eléctricas o, para los más valientes, sin batería.

Pedalear sobre antiguas vías de tren

Esta divertida aventura se realiza con dresinas, unas bicicletas con dos puestos para pedalear y una especie de silla en el centro en el que pueden ir los niños o en la que dejar las mochilas. Este peculiar medio se mueve sobre antiguas vías férreas y ojo porque esto no es eléctrico, aquí hay que hacer bastante esfuerzo para desplazarse. El valle de la Molignée ofrece hasta tres itinerarios para dresinas. El primero es el que va de Falaën a Mareedsous con un total de seis kilómetros (ida y vuelta). En esta opción se puede aprovechar y caminar un poco para acercarse a ver la abadía o para comer en su restaurante donde no solo se puede degustar especialidades locales, sino que también sirven cerveza hecha allí mismo. La segunda opción es un poco más larga, de ocho kilómetros y va desde Warnant a Falaën en un trayecto que atraviesa dos túneles y varios puentes y desde donde se puede admirar las ruinas de Montaigle. La última es la más exigente pues es de 14 kilómetros y combina las dos anteriores por lo que sale de Warnant y llega hasta la abadía.

Imagen de dresina rocío jiménez

Ruta Les Échelles: senderismo con vistas al valle del Semois

Para los que deseen caminar y además estén en forma es la conocida ruta de 'Les Échelles', cuyo nombre –'las escaleras'– hace referencia a una de las peculiaridades de la misma. Durante el recorrido se reparten varias estructuras de hierro de este tipo ancladas a la piedra para salvar complicados desniveles de la montaña, lo que, sin duda, ameniza, el trayecto y ojo porque lejos de dar vértigo es bastante accesible y sencillo atravesar. A lo largo de los seis kilómetros de este itinerario se realizan diferentes subidas y bajadas por estrechos y empinados senderos. La ruta ,que sigue durante una parte el río Semois y sus meandros, permite realizar una parada para descansar o tomar fotos del valle junto al río donde, además, hay una zona de merendero. Los más valientes encontrarán también algunas rocas a las que asomarse para contemplar el paisaje en todo su esplendor o conseguir la foto perfecta.

Esta ruta circular parte y termina en el pueblo de Rochehaut y en su primera parte antes de adentrarse en el bosque uno puede ver desde ciervos hasta bisontes. Una vez terminado se puede reponer fuerzas en el restaurante Point de vue, donde disfrutar de una cocina regional elaborada con productos locales y de temporada y que cuenta, además, con una bonita terraza panorámica sobre el pueblo de Frahan, el cual se constituye como una de las postales más reconocidas de las Ardenas.

Imágenes del recorrido de la ruta senderistas de Les Èchelles Rocío Jiménez

Navegar el río Semois en kayak

Explorar el Valle de Semois desde el agua es una opción perfecta para conectar con la naturaleza, dejarse llevar y disfrutar de la paz que transmiten los espectaculares paisajes de las Ardenas. Para aquellos que no tienen mucha experiencia y desean tener una velada agradable sin sobresaltos o para los que viajan con niños es la ruta más corta, un itinerario de unos siete kilómetros que va desde Alle-sur-Semois hasta Vresse-sur-Semois y que se recorre en unas dos horas. A lo largo del trayecto se puede admirar el puente de madera de Laforet o el Pont de Claies, ya en destino. Así mismo, hay otras opciones más largas, como la que va desde Poupehan hasta Alle, de unos 10/11 kilómetros, o la que va desde Alle hasta Bohan que se desarrollada a lo largo de unos 17 kilómetros y que discurre entre meandros, restos de secaderos de tabaco, puentes antiguos y aldeas típicas de las Ardenas. Existen diferentes empresas en las que poder alquilar los kayaks como La Vanne. Lo mejor es que tienen un servicio de recogida, por lo que te devuelven al punto de origen sin coste adicional. El precio para la opción corta es de 19 euros para un modelo doble y de 20 euros para el individual.

Kayak en el río Semois rocío jiménez

Recorrer las entrañas de la tierra en la Gruta de Han

Ubicado en el corazón del primer Geoparque Mundial de la Unesco de Bélgica, a las afueras de Han-sur-Lesse y rodeada por 250 hectáreas de naturaleza, la gruta de Han permite a los visitantes pasear por las entrañas de la tierra. Moldeada por el río Lesse, esta cavidad ofrece un recorrido de unos dos kilómetros que atraviesa sus seis salas principales entre las que destacan la de la Cúpula, Le Minaret, donde admirar su estalagtita gigante de 5,8 metros de altura y 12.000 años de antigüedad, o la de Armas. Es en esta última, situada a unos 100 metros de profundidad, donde se puede disfrutar del espectáculo de luces y música de Origin, un show creado por Luc Petit, profesional que ha trabajado con Disney o la firma Jean-Paul Gaultier.

Proyección del espectáculo Origin e interior de la Gruta de Han Rocío Jiménez

Gracias a la tecnología láser y el video mapping de última generación las paredes cobran vida para narrar la historia de los orígenes de la tierra ofreciendo una experiencia inmersiva.