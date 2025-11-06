Así es el festival de globos más antiguo de Portugal: un espectáculo en el cielo de Alentejo

El paisaje alentejano se extiende por montes de sobreiros y alcornoques, donde pastan los cerdos ibéricos y aún se alzan los castillos que recuerdan los tiempos en que había que protegerse de las invasiones llegadas del otro lado de la frontera. Hoy, Alentejo y ... Extremadura comparten no solo esa línea divisoria, sino también un cielo imponente, de noches tan luminosas como serenas. Así lo confirma el galardón otorgado por los World Tourism Awards 2025 al observatorio Dark Sky Alqueva, situado en pleno interior de Portugal.

Si de noche el cielo alentejano se contempla, de día se conquista. Y no con telescopios, sino con fuego, aire y colores, y, sobre todo, sin miedo a las alturas. Cada noviembre, el cielo del Alentejo vuelve a llenarse de magia con el Festival Internacional de Globos Aerostáticos (FIBAQ), que este año celebra su edición entre el 8 y el 13 de noviembre en distintos puntos del Alto Alentejo.

Organizado por la empresa Publibalão, es el festival más antiguo y emblemático de Portugal. A lo largo de la semana se suceden vuelos libres, exhibiciones, competiciones y el esperado espectáculo nocturno 'Night Glow', en el que los globos se iluminan con fuego al ritmo de la música y parecen danzar en el cielo como faroles gigantes.

Participan una treintena de equipos, entre ellos siete españoles, con un objetivo común: mostrar la belleza del Alentejo desde otra perspectiva. Para los más valientes, se ofrecen dos vuelos diarios, uno al amanecer —a las siete de la mañana— y otro por la tarde —a las dos y media—. Durante el fin de semana, el precio es de 99 euros, y entre semana, de 75 euros.

Para participar es necesario adquirir una pulsera solidaria, ya que los beneficios se destinan a instituciones locales, asociaciones y al cuerpo de bomberos voluntarios. El vuelo dura aproximadamente una hora, aunque toda la experiencia, desde la preparación hasta el aterrizaje, ocupa cerca de cuatro. La novedad de esta edición son los vuelos anclados, es decir, sin soltar la cuerda: una especie de bautismo aéreo de cinco minutos, con un valor simbólico de siete euros, ideal para familias y niños que quieren sentir la emoción de elevarse con la seguridad de seguir atados al suelo.

Imágenes del Festival Internacional de Globos Aerostáticos en Alentejo

El festival despega el 8 de noviembre en Ponte de Sor y continúa por Montargil, Alter do Chão, Monforte y Fronteira, localidades del distrito alentejano de Portalegre, junto a la frontera con Extremadura.

Y mientras, entre vuelo y vuelo, el Alentejo invita a otro tipo de placer: el de su cocina. Sopa de cazón, migas con espárragos y costillas a la parrilla, carne de cerdo con almejas o ensopado de borrego. De postre, la típica sericaia con ciruelas de Elvas, y todo ello regado con un buen tinto encorpado. Para completar la experiencia, el L'AND Vineyards, en Montemor-o-Novo, ofrece la posibilidad de dormir literalmente bajo las estrellas. Cada una de sus villas cuenta con una claraboya sobre la cama desde la que se puede contemplar el firmamento sin salir del edredón.

Un cielo espectacular

El Alentejo es uno de los pocos lugares de Europa donde las estrellas se ven tan cerca que casi parece posible tocarlas con la punta de los dedos. En el observatorio de Cumeada, junto al lago Alqueva, a poco más de una hora de la frontera con Extremadura, se puede vivir una experiencia visual hipnótica: desde los cráteres de la Luna hasta el viaje cósmico por nebulosas y galaxias que conducen al corazón mismo de la Vía Láctea.

Si el Alentejo es hermoso durante el día, de noche se vuelve mágico. Además del silencio y la oscuridad, la región disfruta de una media de 286 noches despejadas al año, lo que la convierte en un destino ideal para observar las estrellas casi en cualquier estación, a ojo desnudo o a través de los potentes telescopios del Dark Sky Alqueva. Los responsables recomiendan la primavera como la mejor época para contemplar galaxias lejanas, mientras que los planetas requieren algo más de precisión: antes de ir, conviene saber cuándo asomará Saturno o cuál será la noche perfecta para ver Júpiter.

El cielo de Alentejo Miguel Claro

Las noches de luna llena son más luminosas, aunque no tan aptas para ver estrellas lejanas. En el observatorio también se puede observar el Sol con seguridad. Además, el proyecto Dark Sky Alqueva ofrece experiencias complementarias que combinan observación astronómica, naturaleza y gastronomía: paseos nocturnos en barco por el lago artificial —con chapuzón incluido en verano—, cenas al aire libre con productos locales o incluso una cata a ciegas bajo la luz de la luna y las estrellas. Una invitación a detener el tiempo y mirar hacia arriba.

En el Alentejo, el lujo no se mide en estrellas Michelín o de hotel, sino en esas otras que se pueden admirar a ojo desnudo, descubrir a través de los telescopios más potentes o casi tocar con la punta de los dedos viajando en globo.