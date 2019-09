Las ocho plazas más espectaculares de Roma Una guía imprescindible para visitar estos puntos neurálgicos en los que confluye la vida efervescente de la capital italiana

Francisco López-Seivane @abcviajar Actualizado: 08/09/2019 02:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Por qué nunca deja de salir agua de las fuentes de Roma

Las características fachadas en tonos ocres y albero de las casas romanas circundan prietamente la mayoría de las plazas -foros de nuestros días- de esta luminosa ciudad donde las gentes se encuentran, sestean, miran y se dejan ver sin recato. Con la primavera la vida estalla y las escalinatas de la Plaza de España se ven tomadas por los colores vivos y nerviosos que traen los jóvenes de la nueva Europa, mientras las terrazas de la Plaza Navona o del Campo de Fiori se abarrotan de comensales pausados que aguantan impertérritos el débil sol marceño. La mayoría son turistas cansados de patear las calles y bucear en la historia, pero también hay romanos ociosos que no renuncian al dolce far niente de estos días de apacible sol. He aquí ocho de las más populares plazas de Roma, algunas auténticos museos creados por artistas inmortales como Miguel Angel, Bernini o Salvi; otras, referentes de la historia con sus palacios, iglesias y monumentos que parecen haber estado siempre allí. Unas y otras son hoy auténticos foros, puntos neurálgicos en los que confluye la vida efervescente de esta maravillosa ciudad. Visitar con despacio las plazas de Roma equivale a recorrer la historia viva de los últimos tres mil años. Hay que ir provisto de una buena guía (seguir leyendo) para sacar partido a todo lo que se ve. Pero igualmente interesante es perderse por las callejuelas del centro histórico, salpicadas de trattorias, mesas en la calle y atractivas boutiques donde adquirir productos con el inconfundible estilo y diseño italiano.