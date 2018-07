Juventus, United o Boca: así son los hoteles con los que sueñan los «hooligans» Dormir con los colores de tu equipo y desayunar con vistas al campo de fútbol es posible. Varios clubes se han lanzado al mercado hotelero y el Bayern de Múnich proyecta ya una suite VIP en el Allianz Arena

La pasión por un equipo de fútbol es algo especial. A los que no les gusta este deporte no entienden el sufrir con cada pase, la ilusión de una victoria o la defensa a ultranza de los colores de cada uno. El fútbol mueve pasiones tanto como mueve millones, convirtiéndose en un negocio inabarcable que ha llegado hasta el mundo de la hostelería.

Este mismo año, el Bayern de Múnich se sumaba a la fiebre hotelera y anunciaba, en colaboración con la cadena Marriott, la creación de una suite de hotel en el propio Allianz Arena. Un paso más allá de la tribuna VIP en la que, además de las mejores vistas con cátering personalizado durante el partido, también puede uno quedarse a dormir después del encuentro.

Todavía no se sabe cuándo estará disponible la suite, que contará con chimenea, televisor y servicio 24 horas de coctelería. Lo que sí han anunciado es que no estará al alcance de cualquiera: solo los clientes de la compañía hotelera podrán reservar la suite del Bayern, gracias a una serie de puntos que podrán sumar con cada reserva en uno de los hoteles Marriott.

La idea del conjunto alemán es pionera, sí, pero el primero en abrir un hotel propio fue Boca Juniors. Inaugurado en el año 2012 en el barrio de San Telmo (Buenos Aires) y permite a los aficionados compartir los mismos espacios que los jugadores concentrados antes de cada partido.

Con servicios habituales en un 5 estrellas, el Hotel Boca Juniors añade extras seguro imprescindibles para los bosteros, ya sea las mejores entradas en La Bombonera o acceso a los entrenamientos del club. Todo ello depende del precio de la habitación: por 93 euros ofrecen una visita guiada al museo del club, mientras que los 1.800 euros que cuesta la suite nupcial incluye una camiseta firmada por todos los jugadores.

No cabe duda de que poder codearse en el buffet del desayuno con tus ídolos es el mejor reclamo para este tipo de alojamientos. En Italia, el primer club que estrenará su propio hotel ha sido la Juventus de Turín. Todavía no ha abierto sus puertas, pero el J Hotel es sin duda uno de los alojamientos más solicitados por los seguidores de «La Vecchia Signora». Se trata de un cuatro estrellas ubicado muy cerca del Allianz Stadium, que será también el cuartel general del equipo antes de los partidos.

Hoteles con estadio

En Inglaterra van un paso más allá y han optado por 'pegar' sus hoteles a los estadios. Así lo hizo el Chelsea con sus resorts Millennium & Copthorne Hotels at Chelsea F.C, situados en la esquina suroeste de Stamford Bridge. No en vano, los promocionan con el eslogan «hotel con su propio estadio». Con precios entre los 129 y los 300 euros por noche, ambos cuatro estrellas cuentan con restaurantes, piscina, spa y sala de conferencias. Sin embargo, para decepción de los fanáticos del equipo, nada de alusiones a los «blues» en la decoración. Por tener, los huépedes no tienen ni un descuento para pagar los 30 euros que cuesta visitar Stamford Bridge.

Mejor se lo plantearon Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes y los hermanos Gary y Phil Neville. Las cinco leyendas del Manchester United están detrás del Hotel Football, templo consagrado a los «diablos rojos». En las zonas comunes se pueden encontrar fotografías y murales con los momentos de gloria del club y en la azotea cuentan con una cancha de fútbol sala que, en días de partido, se convierte en un bar. Las habitaciones cuestan entre 90 y 150 euros y la mayoría de las 133 cuentan con vistas privilegiadas a Old Trafford.

Hotel Sefútbol

Pero si ninguno de los anteriores le ha convencido porque usted, más que de club, es de equipo nacional, a 25 kilómetros de Madrid se encuentra el Hotel Sefútbol, en la Ciudad del fútbol donde entrena la Selección Española. Siempre que los jugadores de «la Roja» no estén concentrados, las 48 habitaciones del hotel están a disposición del público general.