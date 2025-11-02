Suscribete a
GALICIA

Vigo y Compostela se convierten en el epicentro del turismo con Gastro Movida y Fairway

Ambo eventos aúnan gastronomía, patrimonio cultural, natural y Camino de Santiago, mostrando la excelencia y singularidad turística gallega

Dónde disfrutar de las mejores arboledas de España este otoño

Turistas haciendo cola para visitar la Catedral de Santiago este verano
Turistas haciendo cola para visitar la Catedral de Santiago este verano MIGUEL MUÑIZ

FRAN CONTRERAS

Galicia, uno de los destinos de referencia para todos los viajeros, se convierte en protagonista y epicentro del turismo la próxima semana con dos congresos de referencia nacional e internacional. Gastro Movida, en Vigo, y Fairway, en Compostela, son dos ... citas imprescindibles que nadie debe perderse. No solo reúnen y unen al sector profesional turístico gallego, nacional e internacional, abriendo relaciones y nuevos campos de trabajo, sino que además acercan al gran público, a los viajeros, las fascinantes propuestas existentes en tierras gallegas que aúnan gastronomía, patrimonio cultural, histórico-artístico y el Camino de Santiago.

