Vía Aquitania, el nuevo histórico Camino a Santiago

Desde el siglo IX, fueron diferentes las rutas que utilizaron los peregrinos para llegar a Compostela y venerar la tumba del apóstol Santiago. Fue en siglo XII cuando se estableció un solo trazado, el actual Camino de Santiago, conocido como Camino Francés, que fue recuperado en los años ochenta del pasado siglo XX por el sacerdote Elías Valiña, declarado Primer Itinerario Cultural Europeo y Patrimonio de la Humanidad.

Noticia Relacionada El Camino en primera persona: el único Vía Crucis marítimo del mundo Fran Contreras, escritor y periodista, recorre cada martes, a partir de esta semana, los distintos Caminos de Santiago en compañía de peregrinos anónimos que celebran el Año Xacobeo animados por sentimientos como el compañerismo o el espíritu de superación

Hoy, desconocidos por muchos, esas antiguas sendas están agrupadas y catalogadas como Caminos Históricos y Tradicionales a Santiago, entre los que están el Camino Primitivo, el del Mar de Arousa y Río Ulla «La Traslatio», el del Norte, el Inglés, el de Invierno, el Portugués, el Sanabrés o Mozárabe, el Vasco Riojano del Interior, la Vía de la Plata así como el de La Lana y el de Madrid. Caminos a los que ahora hay que sumar el tramo castellano de la Vía Aquitania, declarado el pasado mes de marzo como nuevo camino histórico por la Comisión Jacobea y la Junta de Castilla y León.

Una calzada romana

Una senda -para muchos especialistas la primigenia ruta jacobea- que sigue la romana calzada Vía Aquitania -que unía Italia con Francia-, y que se prolongaba en España por la Vía XXXIV Ab Astúrica Burgalam (de Burdeos a Astorga), la número 34 en el Itinerario Antoniano, también conocida como De Hispania in Aequitania.

Ruta que, como todas, siguió siendo vía de comunicación durante la Edad Media, utilizada por los primeros peregrinos rumbo a Galicia, hasta que a finales del siglo XI y principios del siglo XII, los reyes Sancho III de Navarra y Alfonso VI de León cambiaron el trazado y designaron un mismo camino para los peregrinos, con el que aseguraron sus reinos una vez recuperados los territorios a los musulmanes, el actual Camino de Santiago.

Señal de la Vía Aquitana F.C.

Como era habitual, los romanos construyeron cada 15 o 25 millas una 'mansió' para dar ser servicio a quien la recorría y que hoy se traduce en 90 km. entre las provincias de Burgos y Palencia, teniendo como ejes Tardajos (Teobrigula), Sasamón (Segisamone), Osorno, Melgar de Fernametal (Dessobriga) y Carrión de los Condes (Lacobricam). Una ruta que el viajero o caminante podrá realizar en seis etapas.

Burgos: por las 'Tierras de El Cid'

Comienza en la capital burgalesa, donde es visita obligada la gótica Catedral de Santa María -que guarda la tumba de El Cid y el popular Papamoscas, y en la que se venera el articulado Cristo de Burgos- y el Monasterio de las Huelgas, ubicado a la salida del camino de la ciudad, cenobio del siglo XII, panteón real, que estuvo habitado por monjas de sangre azul.

Tras Burgos se llega a Tardajos, donde destaca la Iglesia de la Asunción y Torreón Medieval, del siglo XIII- y desde aquí poner desviarnos con destino Quintanillas, Palacios de Benaver, Villanueva de Argaño, Olmillos de Sasamó -con la fortaleza del siglo XV erigida por Pedro de Cartagena, regidor burgalés y llegar a Sasamón, donde se encuentra la románica Catedral de Santa María la Real. En su portada encontraremos tallada tres figuras que recuerdan una popular leyenda del Camino. Se dice que un peregrino, tras pasar la noche con mujeres, se encontró con el diablo disfrazado de Santiago que le invitó a cortarse aquello con lo que había pecado, algo que no dudó en realizar.

Tardajos F.C.

Un camino que prosigue hasta Grijalba, Padilla de Abajo -que conserva los Miliarios romanos, del siglo I a.C., y la gótica y renacentista iglesia de los Santos Juanes y la Ermita de Nuestra Señora del Torreón, del siglo XIII-, Melgar de Fernamental -con la singular ermita de Zorita, del siglo XIII, y el Acueducto de Abanedes, conocido como Puente del Rey, del siglo XVIII que salva el Canal de Castilla- para alcanzar Osorno. Aquí, el viajero no debe dejar de visitar la iglesia de la Asunción -del siglo XV-, la mudéjar Ermita de la Piedad -del siglo XVI-, así como el Yacimiento y Aula de Dessobriga, el Dolmen de la Velilla y la Esclusa 15 del Canal de Castilla.

Palencia: por 'Tierra de Campos'

A partir de Osorno nos adentramos en Palencia. Caminaremos por Tierra de Campos, por el llamado 'Viejo Camino' o 'Camino de la Sirga', que nos lleva a Cabañas de Castilla -y su castillo del siglo XIV-, Santillana de Campos, Arconada -con la Ermita de Nuestra Señora del Río del siglo XIII- y después a dos ciudades de referencia, unidas al Camino Francés, donde termina el tramo castellano de la Vía Aquitania.

La primera de ellas es Villalcázar de Sirga, encomienda de la Orden del Temple, en la que se alza la Colegiata de Santa María la Blanca, donde se venera a la Virgen Blanca, protagonista de 'Las Cantigas' de Alfonso X el Sabio. Custodia la única tumba de un templario en España, el sepulcro del infante Felipe, con caballeros templarios grabados en su piedra.

Después, la localidad de Carrión de los Condes. Ubicada a orillas del río Pisuerga, en la que destacan el Monasterio de Santa Clara -fundado en el siglo XIII- , la iglesia de Santiago -del siglo XIII, en cuya portada hay tallados todos los gremios de oficios- y el Monasterio de San Zoilo -del siglo XI donde se guarda la singular reliquia de origen musulmán la 'Tela de San Zoilo'-.

Monasterio de Santa Clara en Carrión de los Condes F.C.

Estas son algunas de las singularidades que se encuentran en la Vía Aquitania, el nuevo histórico Camino a Santiago. Hay muchas más en esta ruta que brinda al viajero la oportunidad de descubrir un camino repleto de patrimonio, marcado por naturaleza, espectaculares paisajes, historia, arte y leyendas a cada paso.

Así que, si decide hacerlo, no lo dude: tome el desvío por este ramal de la capital burgalesa hasta la palentina Carrión de los Condes. Y si ya ha realizado el Camino, o no quiere hacerlo entero, tómese unos días y emprenda la castellana Vía Aquitania porque no le dejará indiferente.