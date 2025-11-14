Suscribete a
ABC Premium

Segovia bajo la sombra del sol

La provincia se prepara para vivir el eclipse total de 2026 como uno de los grandes acontecimientos astronómicos del siglo

El castillo de Turégano vuelve a ser visitable

Cielo estrellado visto desde el Parque Natural de las Hoces del río Duratón
Cielo estrellado visto desde el Parque Natural de las Hoces del río Duratón VÍCTOR J. MARTÍN

D. C. L.

El 12 de agosto de 2026, el cielo de Segovia será el escenario de un espectáculo único: un eclipse total de Sol. Durante unos segundos, la luz se apagará y la sombra de la Luna recorrerá la provincia, dejando a su paso un silencio expectante. ... Será el primero visible en España en más de un siglo, y uno de los mejores lugares del planeta para contemplarlo será, precisamente, esta tierra de sierras, hoces y horizontes despejados. Y Segovia no ha tardado en entender la magnitud de lo que se avecina. El eclipse no solo atraerá astrónomos y aficionados, sino también viajeros de medio mundo que buscan vivir un acontecimiento irrepetible en un entorno auténtico. Las reservas ya comienzan a moverse y los municipios trabajan para que la experiencia sea cómoda y segura. Los cielos segovianos, tan presentes en su identidad, se convertirán durante unos días en un recurso turístico de primer nivel.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app