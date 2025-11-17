El pueblo granadino de casas blancas que desafía a la gravedad

Enclavado en el sector noroccidental de la provincia de Granada, en la comarca de la Loja y rodeado por colinas pintadas de olivos y encinas, se dibuja un pueblo mágico que creció –adaptándose a la orografía del terreno– en torno a la fortaleza ... que dominaba el paisaje desafiando a la gravedad. Una villa con un encanto especial y siglos de historia, visibles en sus calles y en su caso antiguo, declarado Conjunto histórico-artístico.

La imagen más reconocida de Montefrío es la que ofrecen los restos de la fortaleza árabe que custodia la localidad desde la cumbre de una gran roca, un castillo que mandó construir Abu Abdallad Yusuf en el siglo XIV. Si bien no existen planos de la estructura, se sabe que contaba con una gran Torre del homenaje, dos aljibes y hasta tres plazas de armas. Pero, es la antigua iglesia de la Villa lo que más destaca de dicha estampa de este pueblo, templo que se construyó sobre la gran parte de los restos de esta fortaleza. Construida en el siglo XVI por Diego de Siloé, presenta un estilo gótico-renacentista y en su interior se encuentra actualmente el Centro de Interpretación de la última frontera de Al-Andalus 'El Centinela'.

Restos de la muralla e iglesia de la Villa turismo de andalucía

La iglesia de la Encarnación, uno de los templos más grandes e importantes de España de estilo neoclásico, es otro de sus monumentos más destacados. Obra del arquitecto Domingo Lois de Monteagudo, está inspirado en el Panteón de Agripa de Roma y fue construido entre 1786 y 1802. Lo que más llama la atención de este edificio es su forma circular y su cúpula con un diámetro de 30 metros.

La iglesia renacentista de San Sebastián del siglo XVI, hoy sede de la Escuela de Música de Montefrío; la Casa de los oficios, edificio construido en el año 1579 con fachada manierista; el Hospital de San Juan de los Reyes, uno de los más antiguos de la provincia de Granada levantado gracias a la donación del heraldo de los Reyes Católicos Don Juan de Carrión; el Ayuntamiento, antiguo palacete privado realizado en mampostería encalada en 1787; la iglesia de San Antonio, construida a extramuros de la ciudad entre 1737 y 1763 en estilo barroco tardío, y el convento anexo, el cual se utiliza para actos institucionales y culturales, completan la lista de visitas imprescindibles.

Centro histórico de Montefrío, iglesia de San Antonio y vista aérea de la Iglesia de la Encarnación Turismo de Andalucía

Para obtener las mejores panorámicas de este destino existen diferentes miradores alrededor del mismo. El de las Peñas-Francisco Adamuz, situado en la ladera del Cerro del Calvario, es el más famoso o, al menos, el que ofrece una de las vistas más reconocidas. Además, desde aquí sale un sendero que conduce hasta una fuente donde se ubica una singular casa cueva excavada en la montaña que merece la pena descubrir.

Qué ver en los alrededores

A unos cinco kilómetros de esta localidad, se encuentra Las Peñas de los Gitanos, un conjunto arqueológico declarado Bien de Interés Cultural perfecto para visitar durante la escapada a este destino. Aquí, se puede ver diferentes puntos de interés como son: cinco cuevas en las que se han documentado niveles de habitación prehistóricos, una necrópolis megalítica, el poblado de los Castillejos, donde se manifiesta una evolución del poblamiento desde época neolítica a época iberorromana, una necrópolis visigoda y el poblado del Castelló, cuya ocupación se iniciaría en época tardorromana.

Dólmenes de Montefrío ángel m. felicísimo - wikimedia commons

Así mismo, hay restos de un sistema defensivo nazarí de Montefrío que formó parte de la conocida como Última frontera del Al-Aldalus. Para descubrir las diferentes torres se puede realizar diferentes rutas de senderismo como la conocida como Cazuela-Atalaya, un itinerario circular de 14 kilómetros y dificultad moderada.