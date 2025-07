El pueblo de Granada que celebra la Nochevieja en verano

Prepárese las 12 uvas, ya sean sin pepitas o no. Tenga a mano el cotillón y no se pase con los polvorones. Y más le vale haber escrito la carta a sus majestades los Reyes Magos de Oriente porque la tendrá ... que entregar. Es verano, sí. Estamos en agosto. Las campanadas no son en esta época… ¿o tal vez sí?

Bérchules, municipio granadino de poco más de 600 habitantes censados, aunque en realidad apenas viven unos 500, celebra la Nochevieja el sábado 2 de agosto. Todos los ciudadanos se comen las uvas a principios de este caluroso mes desde el año 1995. Noticia Relacionada Hay un pueblo en España que toma las uvas dos veces y está en Huelva Alberto Flores Se trata de una tradición que nació en el año 2006 y que se ha convertido ya en una cita que no puede faltar en el calendario Esta curiosa iniciativa surge a raíz del apagón eléctrico que el municipio sufrió el 31 de diciembre de 1994. Entonces, con la ayuda de algunas velas, tomaron las uvas como buenamente pudieron, pues les fue imposible seguir las tradicionales campanadas por medio alguno y hubo que suspender las celebraciones posteriores que tenían previstas. «Un inoportuno apagón producido a las once de la noche del mismo 31 de diciembre dejó a los vecinos de este pueblo sin fiesta, sin cotillón y sin poder tomar las tradicionales 'uvas de la suerte'», publicó ABC entonces. La crónica también detalla que «el corte eléctrico se prolongó hasta las doce de la mañana del día siguiente». El hecho de quedarse sin luz tampoco les cogió por sorpresa, pues no era el primer apagón que sufría esta localidad. Hacía tiempo que el municipio arrastraba problemas en el suministro eléctrico pero esta vez fue diferente puesto que la fecha era demasiado especial y, además, los apagones siempre provocaban pérdidas económicas muy importantes en los pequeños negocios locales. Fiesta reconocida Tal era la situación que los vecinos decidieron reunirse para acordar cómo poner fin a una situación insostenible, exigiendo a la compañía eléctrica soluciones de inmediato. «Ante semejante contratiempo, la Corporación celebró un pleno extraordinario el día 2 de enero, en el que se acordó por unanimidad trasladar la fiesta de Nochevieja al 4 de agosto, a la vez que se hacía llegar la más enérgica protesta a la empresa encargada del suministro eléctrico por mantener esa avería durante trece horas en tan señalada ocasión», detallaba ABC en una noticia publicada en 1995. Desde entonces, la Nochevieja en Bérchules se celebra cada mes de agosto por todo lo alto y es la festividad más esperada no sólo por los propios lugareños, sino también por los turistas: el año pasado acudieron 8.000 personas. Se montan belenes, hay champán para brindar, mantecados, turrón, iluminación navideña, nieve artificial, suenan sin parar los villancicos… ¡Incluso hay una cabalgata! Así, no es de extrañar que los vecinos lograsen que en 2020 la Junta de Andalucía la declarase como Fiesta de Interés Turístico. La gran fiesta de Nochevieja en la plaza de la Iglesia (arriba); Vecinas cantando villancicos (abajo izquierda) y uno d elos árboles de Navidad que decoran el municipio (abajo izquierda) AYUNTAMIENTO DE BÉRCHULES Nadie imaginó jamás que de aquél disgusto saldría una iniciativa cuya repercusión fue muy positiva para el pueblo, pues, desde 1995, miles de personas colapsan esta pequeña localidad de la Alpujarra granadina, dejando importantes ingresos tras la fama alcanzada. A día de hoy, la cita está organizada por la Asociación Berchulera de Nochevieja en Agosto (Abnea) en colaboración con el Ayuntamiento de Bérchules y la Diputación de Granada. Programa La fiesta, este año, comienza el viernes 1 de agosto con actividades infantiles, música, el concurso de fachadas navideñas, pues todos los vecinos reflejan el espíritu de esta fiesta en cada rincón del pueblo, la inauguración del mercadillo navideño así como del Museo de la Nochevieja, donde se muestra la historia de esta particular fiesta a través de una exposición fotográfica y demás objetos curiosos que se han ido recopilando año a año. Claves: 1 ¿Qué?: La Nochevieja de Bérchules (Granada). 2 ¿Cuándo?: viernes 1 y sábado 2 de agosto. 3 A tener en cuenta: si se pernocta, reservar con antelación. El consistorio entrega el cotillón y las uvas a todo el mundo. Al día siguiente, se celebra la jornada más especial, puesto que es Nochevieja. Hay pasacalles tradicional con borriquilla, acompañada de una charanga y de los Reyes Magos mientras reparten anís y mantecados a vecinos y curiosos. Una zambomba flamenca, conciertos, verbena o la fiesta de la espuma para los más pequeños forman también parte de un programa que tiene como colofón final las campanadas a las 00:00 horas cuando, tras tomar la última uva, la plaza de la Iglesia, abarrotada de gente, estalla de alegría y todo el mundo desea «feliz medio Año Nuevo» mientras los cañones de nieve disfrazan de invierno tan mítica celebración.

