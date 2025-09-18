Suscribete a
ABC Premium

Neumáticos, cristales, alambres o bidones: así se construyó la Catedral de Justo que sorprende en Mejorada del Campo

Ocupa 5.000 metros cuadrados y fue construida por un solo hombre, sin estudios, sin maquinaria y con materiales desechables

La ruta entre esculturas talladas en la piedra que se esconde en la Alcarria

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Imagen del exterior de la Catedral de Justo en Mejorada del Campo
Imagen del exterior de la Catedral de Justo en Mejorada del Campo FRAN CONTRERAS

FRAN CONTRERAS

A lo largo y ancho de nuestro país existen diferentes lugares, etiquetados y clasificados como arte marginal, que tiene un común denominador: sus constructores los edificaron por y con variados propósitos y motivos, con sus propias manos y esfuerzo, sin conocimientos arquitectónicos. El 'Pasatiempo ... ' en Betanzos (Galicia), las 'Caras de Buendía' (Cuenca), Cívica (Brihuega, Guadalajara), las 'Cabañas de Can Sis Rals' (Argelaguer, Gerona), la 'Casa de Salaguti', (Sasamón, Burgos), las 'Calaveras'(Estella, Navarra), el 'Capricho de Cotrina' (Santos de Maimona, Badajoz), la 'Casa de las Conchas' (Tazonas, Asturias) o el 'Castillo de Colón' (Benalmádena, Málaga) son algunos ejemplos. Pero entre todos destaca la conocida como 'Catedral de Justo' que se encuentra en la madrileña localidad de Mejorada del Campo, a treinta kilómetros de la capital. Y, paradójicamente, está en la calle que lleva el nombre de un genio, Antonio Gaudí.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app