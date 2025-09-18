Así es el milagro que cada 20 de septiembre ilumina Santa Marta de Tera en Zamora

Al norte de la provincia de Zamora, en la Sierra de la Culebra, en la comarca de Benavente y los Valles, en el centro del valle del Tera, al pie del Camino Sanabrés-Mozárabe de Santiago, ramal alternativo a la Vía de la Plata, el viajero encontrará la iglesia de Santa Marta de Tera, uno de los primeros y más importantes monasterios junto al de Santa María de Moreruela y San Salvador de Tábara durante la repoblación medieval. Una joya del patrimonio cultural de nuestro país que cada 20 de septiembre, a las 10:00 horas, se convierte en escenario de un prodigio único que reúne a cientos de personas para vivir y contemplar el fenómeno de la luz equinoccial, el conocido como 'milagro de la luz' zamorano.

Erigida sobre una villa romana y un santuario visigodo, Santa Marta de Tera aparece referenciada desde el siglo X durante la conquista de los territorios a los musulmanes. Es de estilo románico y se levantó con bloques de arenisca y pizarra. Posee planta de cruz latina, una sola nave dividida en tres tramos, cimborrio, crucero, cabecera cuadrangular y tres portadas.

Su nombre se debe a las reliquias de la astorgana y mártir santa Marta, que llegaron en tiempos del rey Fernando I y doña Sancha. Un originariamente monasterio, hoy iglesia, que siempre tuvo el favor de la nobleza y monarquía leonesa, recibiendo grandes donaciones, y a donde peregrinaron la infanta Elvira, hija de Alfonso VI, el propio Fernando I e incluso el monarca Alfonso VII para dar gracias a la santa mártir por la supuesta curación de una grave enfermedad.

Siglos más tarde, tras ser exclaustrado, pasó a dominios del obispado de Astorga, que decidió construir junto al santuario un palacio de verano en el que hoy se pueden ver los escudos de armas del obispo Pedro Acuña, quien levantó el palacete, y medallones con las efigies de Carlos I y el papa Julio III. Un templo, hoy declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural, que guarda singulares detalles para el atento y curioso visitante.

Secretos tallados en piedra

Son numerosos los sillares romanos y visigodos reutilizados en sus muros, que guardan más de cuarenta marcas de cantero distintas, unas a simple vista y otras escondidas. Muros en los que aparece también el denominado 'ajedrezado jaqués', la marca de cantería que indicaba a los peregrinos que aquí podían buscar cobijo. Singularidades que también se encuentran en el pórtico norte, por el que se accede, donde nos recibe una gran estatua petra de San Judas Tadeo, como así reza la inscripción que muestra.

En el pórtico sur, se encuentran dos esculturas, una de san Juan y otra de Santiago, esta última un tesoro, que llegó a ilustrar sellos conmemorativos, en la que el 'hijo de trueno' va ataviado con bordón, zurrón y concha de vieira, siendo la representación escultórica más antigua del apóstol peregrino no solo de España, sino de Europa.

Imagen del exterior de Santa Marta de Tera (arriba); el pórtico sur con las esculturas de san Juan y Santiago (abajo izq.); y el pórtico norte con San Judas Tadeo FRAN CONTRERAS

En las cornisas las sorpresas continúan. En ellas hay cincelado un bestiario de animales fantásticos formado por sirenas, dragones, grifos o arpías humanas. Y ya en su interior, donde se respira una energía especial, encontramos bellos y delicados capiteles que narran historias, como la de David y Saúl tocando con músicos, el sacrificio de Isaac, el combate de David y Goliat, la Mujer Adúltera o el de los Tres Rostros, que nos miran hieráticos e inquisidores desde las alturas.

Pero de entre todas los detalles, destaca una, ubicada sobre una columna del lado izquierdo del ábside. Es el 'Capitel del Alma' o 'Capitel del Alma Justa'. En el mismo aparece tallada en la piedra caliza una figura asexuada, sin brazos, en el interior de una mandorla, que parece ascender a los cielos acompañada de dos ángeles. Un capitel que, como descubrió hace casi tres décadas el párroco Julián Acedo tras años de observación, es protagonista del extraordinario fenómeno: la luz equinoccial de Santa Marta de Tera.

El Capitel del Alma y el Milagro de la Luz

Desconocidos por muchos y olvidados por otros, el 'milagro de la luz' zamorano se produce cada 20 de septiembre, fecha del equinoccio de otoño, a las 10:00 horas, cuando los primeros rayos de sol del amanecer entran por el óculo ubicado en la parte alta del ábside. En medio del silencio y la oscuridad, dan luz y comienzan a ascender por la columna hasta iluminar por completo, durante cinco minutos, el 'Capitel del Alma'.

Se trata de un prodigio creado por los canteros medievales -heredado de culturas como la egipcia, griega y romana-, vinculado a cultos paganos solares que se viene sucediendo desde la construcción de la iglesia y que tendría diferentes interpretaciones terrenales -vinculadas a la santa mártir- y espirituales -relacionados con el simbólico viaje del alma-. Pero todas ellas ligadas a la fecha del año en el que el día y la noche tienen la misma duración.

Los equinoccios siempre han marcado el calendario astronómico para el ser humano desde tiempos remotos y lo siguen haciendo en pleno siglo XXI. Así que, si tiene oportunidad, amigo lector, ponga rumbo a Zamora. Celes, la guardiana de la iglesia de Santa Marta de Tera, abrirá las puertas a 09:30 horas, llenará de incienso el santuario y tendrá todo preparado para vivir un instante único y mágico que fascina y emociona. Además, termina con la celebración de un concierto y una chocolatada para celebrar el fin del verano y el comienzo del otoño.