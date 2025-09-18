Llerena, uno de los pueblos más bonitos de España que fue sede de la Inquisición

Con 5.645 habitantes (según dato del INE), un pequeño municipio de la provincia de Badajoz situado al sudoeste de España, en la Baja Extremadura, llama la atención a simple vista por sus calles empedradas, su muralla o sus blancas fachadas. ... Pero quien investigue un poco más, descubrirá un enclave con una historia fascinante y un patrimonio nada desdeñable. Hablamos de Llerena.

«Hoy por la mañana he visto a un grupo de turistas chinos. Y eso en el mundo rural no se veía», relata el alcalde de la localidad, Daniel Lara Rex, a ABC. Él no se cansa de hablar de su pueblo. Se lo conoce al dedillo y desvela a este periódico cuál es su rincón favorito: «El parque Cieza de León, que es precisamente donde mejor se conserva la muralla. Hay una fuente en medio cuyos chorros se cruzan y aquí la puesta de sol es espectacular porque se refleja el atardecer en esos muros tan históricos».

Lara lleva tiempo trabajando en un objetivo: que todo el mundo conozca Llerena. Y en esta ardua labor le ha acompañado todo el pueblo. ¿El resultado? Desde este año forma parte de Los Pueblos más Bonitos de España tras haberse sometido a una exigente auditoría y después de que la comisión de calidad de la asociación resolviese a favor de su incorporación a esta distinguida red de localidades que se esfuerzan por ofrecer una experiencia turística de calidad, al tiempo que protegen y valoran su historia, tradiciones y patrimonio.

Historia de un pueblo clave

Llerena destaca por su riqueza monumental y la armonía de su casco histórico, donde conviven arquitectura mudéjar, renacentista y barroca. Entre sus principales joyas se encuentran la Plaza Mayor porticada, la iglesia de Santiago, el Palacio Episcopal o el convento de Santa Clara.

Calles blancas de Llerena con el camarín de Nuestra Señora de la Granada al fondo AYUNTAMIENTO DE LLERENA

«Llevamos toda la legislatura trabajando en la promoción turística de Llerena, que ya de por sí tiene un patrimonio histórico, artístico y natural increíble. En los siglos XV y XVI fue una gran potencia y una ciudad clave en Extremadura», relata.

De origen árabe, empezó a adquirir cierta importancia a partir de su reconquista en el siglo XIII. Pelay Pérez Correa, Maestre de la Orden de Santiago, estableció las bases de la administración militar y civil de toda la comarca y también fue el primer impulsor de lo que fue la Provincia de León de la Orden de Santiago en Extremadura, siendo Llerena la población que ocupó la cabeza durante varios siglos. Incluso aquí tuvieron lugar las Cortes en el año 1340 por el rey Alfonso XI de Castilla.

Llerena logra convertirse en el más importantes centro administrativo de la provincia de León en Extremadura y, junto a Mérida, adquieren la hegemonía y sede de la Mesa Maestral de la Orden. Es la población principal de más de 30 pueblos que se gobiernan desde Llerena y en el orden religioso dependen del Prior de la Orden de San Marcos de León. Más tarde, en el siglo XV, albergó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición gracias a las influencias políticas de Luis Zapata, consejero y asesor de los Reyes Católicos.

Esta resumida historia, junto al esfuerzo de todos, hace que Llerena luzca hoy como nunca porque la asociación de Los Pueblos más Bonitos de España «manda a una comisión de calidad que analiza si realmente puedes llegar a formar parte de la entidad -explica Lara -. Valoran, entre otras cosas, el mantenimiento del patrimonio. Llerena conserva un entorno amurallado como muestra de las diferentes civilizaciones que vivieron. Las calles son todas empedradas y tenemos las fachadas encaladas en blanco, algo que los vecinos mantienen, limpian y preparan. Tenemos fachadas y patios mudéjares que hemos sabido aprovechar como ha sucedido con la casa rural Cieza de León, un edificio histórico rehabilitado de estilo mudéjar».

Qué ver en Llerena

El cuidado en la conservación de su patrimonio, junto con la vitalidad cultural y la hospitalidad de sus vecinos, hacen de Llerena un destino especial para conocer y disfrutarlo con calma.

Una escapada de fin de semana es tiempo más que suficiente para desplazarse a este rincón extremeño y descubrir la Plaza de España, donde se sitúa la estatua de Francisco de Zurbarán, observando la que fue su casa y la fuente que diseñó en 1618. «Y de fondo, se ve la iglesia de Nuestra Señora de la Granada, cuya torre se ve desde todos los puntos de vista», apunta el alcalde.

Parque Cieza de León con la muralla (arriba). Al fondo se ve la torre de Nuestra Señora de la Granada; Palacio de los Zapata, que fue sede del Tribunal de la Inquisición (abajo izquierda); una de las fachadas mudéjares que se pueden ver en Llerena (abajo derecha)

Imprescindible es también, dice el edil, visitar el hotel Mirador de Llerena. «Era una casa majestuosa que se ha restaurado y cuenta con un mirador para ver la ciudad», asegura. «El Museo Histórico Ciudad de Llerena, que antes era una casa episcopal, también lo restauramos y lo recuperamos», reseña, orgulloso de todo el trabajo realizado para ser bien merecedores de ser uno de Los Pueblos más Bonitos de España.

«Llerena es también cabeza de partido judicial. Tenemos el Palacio de los Zapata que alberga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido Judicial de Llerena y tiene un patio estupendo», continúa Lara. Se trata de un edificio construido a principios del siglo XVI por Luis Zapata que fue sede de la Inquisición. Es uno de los edificios civiles más emblemáticos de la localidad.

«Nuestra biblioteca, una de las diez más singulares de toda España, también es digna de visitar. ¡Tiene una cripta que merece mucho la pena!», prosigue enumerando, «la iglesia de Santiago Apóstol, con pinturas que datan del siglo XVI y envuelven a todo el templo. ¡Es una capilla sixtina extremeña! No se sabe quién o quienes la pintaron pero debieron de ser pintores de alto nivel porque son de una calidad única y utilizaron pan de oro». Estas pinturas murales fueron descubiertas en 2023 y han sido recuperadas por la Junta de Extremadura.

Gastronomía

«La universidad popular con su patio mudéjar, la Casa Maestral... y, por supuesto, en Llerena contamos con una gran gastronomía. Por ejemplo, el convento e iglesia de Santa Clara se puede visitar, ver cómo viven o conocer su obrador y deleitar sus dulces».

En cuanto a su gastronomía, «aquí presumimos de productos ibéricos», señala el alcalde. «Estamos en dehesa y ya se sabe que del cerdo todo se aprovecha. De hecho, tenemos una Fiesta de Interés Turístico Regional que es la matanza didáctica «porque diseccionamos a un cerdo y explicamos cada parte, para qué vale, qué nos comemos... Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de nuestras migas o las perrunillas».

Casa Maestral de Llerena

Así es Llerena, uno de Los Pueblos más Bonitos de España, que ha visto cómo en el último año cada vez se interesante más personas por su historia. «Los bares, restaurantes y el comercio han notado ese impulso. El turismo se ha triplicado: hemos aumentado más de un 30% este año», asegura el máximo responsable. «Por cierto -concluye el alcalde-, también tenemos rutas para hacer senderismo. Descubrir Llerena no es sólo ver monumentos sino también disfrutar del medio ambiente».