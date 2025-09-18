Suscribete a
ABC Premium

Llerena, uno de los pueblos más bonitos de España que fue sede de la Inquisición

Destaca por su riqueza monumental y la armonía de su casco histórico, donde conviven arquitectura mudéjar, renacentista y barroca

El pueblo aragonés con una ruta senderista que conduce a tres bellas cascadas

Llerena, de noche e iluminada, con la iglesia de Nuestra Señora de la Granada
Llerena, de noche e iluminada, con la iglesia de Nuestra Señora de la Granada AYUNTAMIENTO DE LLERENA
Ana I. Martínez

Ana I. Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con 5.645 habitantes (según dato del INE), un pequeño municipio de la provincia de Badajoz situado al sudoeste de España, en la Baja Extremadura, llama la atención a simple vista por sus calles empedradas, su muralla o sus blancas fachadas. ... Pero quien investigue un poco más, descubrirá un enclave con una historia fascinante y un patrimonio nada desdeñable. Hablamos de Llerena.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app