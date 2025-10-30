La joya natural que se encuentra a un paso de la ciudad de Valencia

A unos 10 kilómetros de la ciudad de Valencia se encuentra el que es uno de los humedales costeros más representativo y valioso de la comunidad y de la cuenca mediterránea, un lugar de gran valor ecológico y una rica biodiversidad que se extiende ... a lo largo de 21.000 hectáreas que fue declarado Parque Natural en 1986: La Albufera. El origen de este oasis urbano se remonta miles de años atrás, cuando un golfo marino que se extendía entre las desembocaduras del Túria y del Xùquer quedó, primero, aislado del mar y, poco a poco, parcialmente rellenado con los aportes sedimentarios de los dos ríos.

Esta joya valenciana está formada por tres grandes ecosistemas. El lago, que con sus casi 3.000 hectáreas es uno de los lagos de agua dulce más grande de España, es el corazón de este espacio natural hogar de numerosas especies de aves y plantas acuáticas donde más de 350 especies ornitológicas esperan a los aficionados del birdwatching. Así mismo, aquí habitan otros animales en peligro de extinción como el farfet y el samaruc, peces autóctonos de la Comunidad Valenciana. El lago está conectado con el mar a través de tres canales de evacuación de agua llamados 'Golas' donde se sitúan las compuertas que permiten gestionar el agua del lago dependiendo de la demanda que tengan los arrozales.

Lago de la Albufera, bosque de la Devesa y arrozales Visit Valencia, Arlandis Photo y David Rota

El segundo de ellos es la Devesa, que separa el lago del mar y es uno de los bosques costeros más valiosos del Mediterráneo, una franja litoral de 2.000 hectáreas con 10 kilómetros de longitud (de los 30 que tiene la restinga o cordón litoral) y uno de ancho situado al sur de la ciudad. En este tramo se desarrolla una densa cubierta de vegetación arbustiva y arbórea en la que domina el pino carrasco, pero también se puede ver enebro marino y un sotobosque en el que crecen el lentisco, aladierno, coscoja, labiérnago, zarzaparrilla, rusco, plamito o esparraguera. Hace años había también en esta zona dunas de más de 10 metros, pero ahora son de hasta 6 metros.

Por último, está el marjal y sus campos de arroz, parte esencial de este paisaje que juega un papel destacado en la conservación de este ecosistema. Este paisaje es característico por la presencia de extensas parcelas inundadas de agua donde se cultiva el arroz y que se dividen en cuadros o bancales conocidos como tancats que se separan por caminos de tierra permitiendo así el paso de los agricultores.

Cómo vivir y saborear este espacio natural

Más allá de la observación de aves o los paseos en barca por el lago de la Albufera en los que ni que decir tiene que se disfruta de mágicos atardeceres, desde D.O. Arròs de València proponen diferentes actividades para descubrir este espacio y todo lo que tiene que ver con el cultivo del arroz.

En primer lugar, está el Museo del arroz, ubicado en el antiguo Molino de Serra, un edificio que fue construido a principios del siglo XX y utilizado como molino de arroz hasta los años 70. Este espacio está pensado para conocer la historia de este producto, del espacio en el que se cultiva y su importancia y para mantener viva su esencia. Aquí se organizan actividades gratuitas (con reserva previa) enfocadas tanto para pequeños como para adultos, como la visita guiada al museo donde se puede ver las diferentes máquinas que se utilizaban en el proceso de tratamiento del arroz a principios del siglo XX.

Museo del arroz, preparación de paella valenciana en una barraca típica y paseo en barca por la Albufera Rocío Jiménez

Además, también hay visitas tutorizadas más ligeras de 25/30 minutos para conocer las variedades que existen, la historia y prácticas de cultivo, y una tercera opción destinada a profesionales del sector de la hostelería, seminarios técnicos donde se profundiza un poco más en los procesos y parámetros de calidad. Visto esto es momento de acercarse al verdadero protagonista, el parque natural. Allí, ofrecen una experiencia exclusiva para grupos con un mínimo de 10 personas que combina cultura, naturaleza y gastronomía en una jornada que incluye, además de la visita al museo, un paseo en barca por la Albufera y la elaboración conjunta de un arroz en una auténtica barraca valenciana por un precio de 100 euros por persona.

Barraca tradicional de la Albufera visit valencia- santi vidal

Así mismo, desde la DO Arroz Valencia organizan varios eventos en el año para que todo el mundo pueda disfrutar esta rica tradición arrocera. Por un lado, está la fiesta de Tastarròs, una celebración que tiene lugar en la plaza del Ayuntamiento y que incluye actividades como 'Tastarròs T'Enseña', en la que los chefs locales enseñan a cocinar diferentes arroces, clásicos y creativos; el 'Sequero Urbà', una recreación del secado tradicional del arroz y el 'Concurso Llaurador més ràpid de l'Albufera', una competición que simula las labores del campo. Esto se completa con conciertos en vivo y, por supuesto, degustaciones.

Y, por otro lado, está la Fiesta de la Siega, que se celebra cada año en septiembre en el Puerto de Catarroja. El programa incluye paseos en barca, showcookings con chefs reconocidos, talleres infantiles, la tradicional demostración de la siega de arroz acompañada por la Muixeranga del Carraixet y el nombramiento del Segador de honor.