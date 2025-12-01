El Habario, un viaje al pasado entre castaños milenarios en Liébana

Otoño es el momento ideal para descubrir rutas, parajes naturales o pueblos pintorescos. Y es que la naturaleza ofrece estampas únicas, como la que se encuentra en el corazón de la comarca de Liébana (Cantabria). Aquí se sitúa el Habario de ... Pendes, el castañar más antiguo de la comarca.

Liébana, un destino perfecto para hacer una escapada rural y disfrutar de la naturaleza, cuenta con este bosque de castaños milenarios que han sido testigos del inexorable paso del tiempo. En él se conservan ejemplares con siglos de antigüedad. Sus troncos retorcidos y de grandes dimensiones hacen de este enclave un auténtico espectáculo natural.

Como si de un museo al aire libre se tratase, el Habario destaca tanto por su valor ecológico como paisajístico y de importancia cultural e histórica. Durante siglos, el castaño fue el árbol de vida de los pueblos de la Comarca de Liébana, ya que de su fruto se obtenía alimento; de su madera utensilios y tablas para construir sus hogares; y de su sombra un lugar donde resguardarse.

El Habario se ubica entre las localidades de Pendes y Cabañes, en el municipio de Cillorigo de Liébana. Este lugar, a 536 metros de altura, se ha convertido en una cita ineludible para excursionistas y viajeros, ya que es un paraíso natural donde respirar aire puro y es perfecto para el descanso o la reflexión.

Además, ofrece impresionantes vistas del Macizo Oriental de los Picos de Europa. Otra vista espectacular, pero a la inversa, se encuentra desde el mirador de Los Moros, desde donde se pueden contemplar los más de 200 castaños milenarios.