El entorno rural de Garoña renace tras décadas marcado por la central nuclear

La zona, desconocida para muchos, cuenta con un entorno natural que sorprende y que alberga un gran patrimonio

Embarcadero de Sobrón, desde donde parte la ruta de los 'fiordos burgaleses'
Embarcadero de Sobrón, desde donde parte la ruta de los 'fiordos burgaleses' TURISMO DE BURGOS
Burgos

La chimenea de la central nuclear de Santa María de Garoña es el único vestigio que se ve con claridad en el Valle de Tobalina, enclave situado en la comarca de Las Merindades, al norte de Burgos. Al verla, uno ... hace sin querer un viaje al pasado, pues su funcionamiento, desde 1971 hasta 2013, fue el sostén económico de la zona y de sus familias. Su desmantelamiento se inició nueve años después del cierre y aún está en ejecución. Así nació el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) con el objetivo de dar una vida nueva a un entorno desconocido que precisamente había espantando al turismo. Hoy es un paraíso rural inconmensurable con un gran patrimonio que afecta a 23 municipios de las comarcas de Las Merindades y Bureba-Ebro.

Periodista. En ABC desde 2012. Responsable de la sección Viajar. Antes, formé parte de las secciones de Familia, Actualidad, Tecnología y Redes Sociales.

