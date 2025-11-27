El entorno rural de Garoña renace tras décadas marcado por la central nuclear

La chimenea de la central nuclear de Santa María de Garoña es el único vestigio que se ve con claridad en el Valle de Tobalina, enclave situado en la comarca de Las Merindades, al norte de Burgos. Al verla, uno ... hace sin querer un viaje al pasado, pues su funcionamiento, desde 1971 hasta 2013, fue el sostén económico de la zona y de sus familias. Su desmantelamiento se inició nueve años después del cierre y aún está en ejecución. Así nació el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) con el objetivo de dar una vida nueva a un entorno desconocido que precisamente había espantando al turismo. Hoy es un paraíso rural inconmensurable con un gran patrimonio que afecta a 23 municipios de las comarcas de Las Merindades y Bureba-Ebro.

Además de cinco nuevas vías ferratas, seis nuevos observatorios de aves (donde se puede ver al buitre leonado, al águila real o al halcón peregrino), cuatro nuevas rutas cicloturísticas y medio centenar de bicicletas eléctricas para alquiler distribuidas en puntos estratégicos como Oña, Pancorbo o Frías, la iniciativa que se ha convertido en la joya de la corona ha sido la ruta en barco por los 'fiordos burgaleses'.

Embarcación electrosolar que realiza la ruta en el Valle de Tobalina Turismo de Burgos

El embarcadero de San Martín de Don del pantano de Sobrón es el punto de partida de un viaje sobre las aguas del río Ebro que no deja indiferente a nadie. El nuevo barco electrosolar, con capacidad para 50 viajeros, realiza un recorrido rodeado de impresionantes desfiladeros una vez pasado el puente de Tobalinilla. Al otro lado, el paisaje cambia totalmente bajo el Pico Humión, el más alto de los Montes Obarenes, donde se encuentran ciervos, jabalíes y zorros. Durante la excursión, de una hora de duración, se pueden ver las grandes aves que sobrevuelan el entorno, tanto acuáticas como rupícolas (garzas reales, el cormorán, el martín pescador).

Medina de Pomar

De la ruta en barco pasamos a hacer un viaje en el tiempo. En concreto, a la Edad Media. Medina de Pomar, municipio conformado por 19 pedanías y 17 barrios, se sitúa en el centro de la comarca de Las Merindades y dentro de su casco histórico sobresale el Alcázar de los Velasco o de los Condestables, conocido como 'Las Torres'. Fue mandado a construir por Pedro Fernández de Velasco a finales del siglo XIV.

Esta fortaleza, declarada Bien de Interés Cultural en 1931, es el símbolo de la villa y del poder que la familia de los Velasco ejerció en esta zona durante aquel periodo. Consta de dos torreones de planta cuadrada unidos entre sí por un cuerpo central de menor altura. Todo el conjunto se levantó con gruesos muros de cantería. En el cuerpo central se encontraba el salón principal del alcázar; el torreón de la izquierda, más alto, era la residencia de los Velasco, mientras que en el de la derecha, más frío y oscuro, residían la guardia y la servidumbre. Las diferentes plantas se comunicaban entre sí por una escalera de caracol que hoy sigue siendo accesible.

En el siglo XIX, los Duques de Frías cedieron en usufructo el alcázar al ayuntamiento de Medina de Pomar, que posteriormente obtuvo su completa propiedad. Desde noviembre de 2002 alberga el Museo de Las Merindades, cuya terraza ofrece unas vistas espectaculares.

Justo a la entrada de 'Las Torres' se encuentra un cartel con forma de manzana que no pasa desapercibido. Y es que etimológicamente, Medina de Pomar significa 'ciudad de las manzanas'. Por ello, su casco histórico alberga un total de 12 carteles en puntos estratégicos con forma de esta fruta que conducen al visitante a través de sus calles, descubriendo lugares de interés como la iglesia parroquial de Santa Cruz, de transición al gótico, pues aunque está fechada en el siglo XIV, sus bases son románicas.

Alcázar de los Condestables, en Medina de Pomar (arriba); iglesia parroquial de Santa Cruz (abajo izquierda); y una de las manzanas que pueden verse por el lugar TURISMO DE BURGOS/ABC

En su interior destaca el retablo gótico tardío del siglo XV dedicado a la vida y obra de San Juan Bautista. Se trata de una auténtica joya a pesar de que no es el original de la iglesia. En los laterales, se encuentran los mausoleos de los Salinas y de Pedro Ontañón, embajador de los Reyes Católicos.

Merece también la pena acercarse hasta el mirador de la Plaza Mayor. No es el único: en breve, el ayuntamiento va a inaugurar el mirador del depósito de Roca Mayor tras haber sido rehabilitado. Por cierto, de aquí es la lechuga de Medina. Presenta hojas ligeramente rizadas, con nervios marcados, color brillante, forma arrepollada, turgencia e intenso sabor. Gracias a estas peculiaridades, ha sido distinguida con la Marca de Garantía de la Junta de Castilla y León.

Friás, la ciudad más pequeña

La siguiente parada en nuestro recorrido por Las Merindades es Frías, la ciudad más pequeña de España, pues aquí apenas viven 240 personas. Esta curiosa titularidad la obtuvo en el siglo XV por el rey Juan II de Castilla debido a su importancia estratégica y militar. Su ubicación escarpada y fortificada, sobre el Cerro de la Muela, la convirtió durante siglos en un bastión de defensa natural y en un punto clave de paso y control del norte de Castilla. A pesar de su tamaño, fue cabecera de comarca y sede de linajes poderosos como el de los Velasco, señores y luego duques de Frías.

Por ello cuenta con un impresionante patrimonio medieval y un entorno natural privilegiado. Justo antes de llegar a Frías sorprende por ejemplo su puente medieval sobre el Ebro, con una torre fortificada en el centro de 145 metros de longitud. Y ya en el centro, impone su castillo, que corona el peñasco en torno al cual se desarrolló Frías, y que conserva su Torre del Homenaje. De hecho, impone y parece que va a desprenderse en cualquier momento.

Puente medieval de Frías TURISMO DE BURGOS

La ciudad sorprende también con sus veinte casas colgadas, que se conservan tal y como se construyeron en el siglo XII. Asomadas al desfiladero que bordea el Cerro de la Muela, se encuentran en perfectas condiciones. Ninguna se ha caído. De hecho, siguen habitadas. Todas se comunicaban entre sí a través de un pasadizo subterráneo que los enemigos desconocían y que era vital para la defensa.

Vista del castillo de Frías sodebur

Recorriendo las calles empedradas de Frías, uno puede descubrir lugares tan impresionantes como la iglesia de San Vitores, cuyo pórtico románico luce hoy en el Museo de Claustros de Nueva York. Tras un derrumbe en 1906, tuvo que ser vendido para financiar la restauración.

Un monasterio inmenso

Oña es la siguiente parada por esta zona menos conocida de la provincia de Burgos. Sus 1.000 habitantes son los únicos que parecen conocer el gran patrimonio que posee. Nada hace presagiar qué se esconde en el Monasterio de San Salvador del siglo XI una vez se atraviesa el pórtico. Para algunos habitantes de la zona, es el tercer monumento más importante de la provincia. Incluso, uno de los tres más importantes en Castilla y León. Sin datos oficiales, la realidad es que adentrarse en este templo es hacerlo en lo que fue uno de los lugares más poderosos de toda Castilla entre los siglos XI y XIII.

A pesar de ello, el Monasterio de San Salvador de Oña es muy desconocido. Al final de unas imponentes escalinatas, en la plaza principal de la localidad, este edificio de estilo románico fue mandado a construir por el Conde Don Sancho de Castilla y su esposa doña Urraca para su hija Tigridia. Una historia que, cada mes de agosto, se cuenta en 'El Cronicón de Oña', una representación teatral histórica en la que más de 100 vecinos dan vida a la fundación del propio monasterio y los orígenes del Reino de Castilla.

Monasterio de Oña ABC

El antiguo Barrio de la Judería, con su lavadero, y el Jardín Secreto, un espacio único y fascinante, son otros de los encantos de los que presume la localidad.

Santa Gadea del Cid

La última parada es Santa Gadea del Cid. Quizás el nombre dé a entender que por aquí estuvo Rodrigo Díaz de Vivar, sin embargo no hay ninguna evidencia de la relación entre ambos. Sí cuenta la leyenda que fue el lugar donde El Cid juró vengarse de quienes le habían hecho daño o incluso que recibió ayuda de poderes sobrenaturales gracias a mágicos conjuros y hechizos de sus pobladores.

Recorrer las calles de este pueblo de 192 habitantes es como hacer un viaje al pasado de aquel territorio fronterizo entre los reinos de Castilla y de Navarra, cuyos restos de muralla recuerdan que fue un enclave vital en la defensa. De hecho, su castillo (siglo XI) se sitúa sobre un montículo rocoso, dominando visualmente todo el entorno.

Santa Gadea del Cid, con el castillo al fondo ABC

Inicialmente, el pueblo se levantaba en los aledaños de la que fue su antigua parroquia, la ermita de Nuestra Señora de las Eras. En la segunda mitad del siglo XIII, con el rey Alfonso VIII, sus habitantes se trasladaron hasta su emplazamiento actual porque el monarca quiso que Santa Gadea del Cid se convirtiera en núcleo comercial clave por su posición geográfica, pues comunicaba las tierras de Burgos con la costa cantábrica. Por ello, se construyeron tres puertas de entrada, paso obligado para quienes seguían la ruta comercial, pues tenían que pagar. En la actualidad solo quedan dos: la puerta de 'Encima de la Villa' y la de 'Abajo o de las Eras'.

Por su parte, la iglesia de San Pedro, situada en la preciosa plaza soportalada del pueblo, es un gran ejemplo del típico gótico burgalés (siglo XIV). Se trata de un casco histórico que, con sus calles empedradas y sus blasonadas casas de gruesos muros de piedra, posee la declaración de Conjunto Histórico-Artístico.

Además, existen múltiples rutas que conectan Santa Gadea con pueblos cercanos, por lo que los amantes de la naturaleza cuentan con rutas perfectas para descubrir paisajes de gran belleza, flora y fauna autóctonas, en medio de campos de labranza, cereal y viñedos.