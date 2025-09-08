El destacado yacimiento íbero que se esconde en un pueblo de menos de 100 habitantes

Al norte de la provincia de Teruel, en un profundo barranco y a orillas del río Aguasvivas, se encuentra un pequeño pueblo que no llega a los 100 habitantes, pero que esconde bajo sus límites uno de los yacimientos arqueológicos con restos de pueblos ... prerromanos más relevantes de Aragón. Es en lo alto de un cerro amesetado y aislado de la localidad de Azaila, en una posición estratégica cerca del río, donde destaca este asentamientos, uno de los más importantes del pueblo íbero en el Valle Medio del Ebro, el Cabezo de Alcalá.

La acrópolis, que está rodeada por un impresionante sistema de murallas y por un foso que protege la vertiente este, ofrece al visitante un viaje al pasado cargado de historia. El origen de este yacimiento declarado Bien de Interés Cultural, se sitúa en el siglo IX a.C., en la conocida como Edad del Bronce final. Tuvo un desarrollo como asentamiento preibérico desde el 550 a.C., el pueblo de los Sedetanos. El lugar fue tempranamente romanizado, aunque sus habitantes adoptaron las costumbres del imperio sin perder sus raíces, idioma y artesanía, y se convirtió en un ejemplo de gran importancia para conocer este fenómeno. Sin embargo, su declive llegaría, entre los años 80 y 76 a.C., con las Guerras Civiles romanas, cuando fue arrasado por el ejército pompeyano por ser partidario de Sertorio. La ciudad nunca volvió a habitarse y fue poco a poco desapareciendo bajo tierra.

La visita al yacimiento es guiada y dura unos 45 minutos

Los restos fueron descubiertos a finales del siglo XIX, por D. Pablo Gil y Gil, mientras que entre los años 2000 y 2009 se llevaron a cabo diferentes actuaciones de excavación y consolidación de los restos en algunas zonas del yacimiento promovidas por el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Azaila.

En las investigaciones y excavaciones realizadas se identificaron hasta tres ciudades, siendo la última de ellas la que ha llegado hasta nuestros días. La primera está unida a la llegada de gentes de cultura hallstáttica, que se caracterizan por incinerar a sus difuntos depositándolas en una urna cerámica bajo un túmulo de piedras. Está se extendería desde el siglo VIII a.C. hasta la segunda guerra púnica (218 a.C) y es precisamente la extensa necrópolis de túmulos ubicada al pie del cabezo lo único que se conserva. La segunda de ellas se levantó sobre la anterior basándose en un esquema urbanístico totalmente distinto en plena iberización. Y, por último, la tercera presentaba un urbanismo de influencias itálicas tal y como atestiguan el templo 'in antis', las termas, viviendas domésticas de atrio central y otros hallazgos.

Recorrer las calles pavimentadas al estilo itálico es toda una experiencia

Una experiencia cultural imprescindible

La visita al Cabezo de Alcalá tiene una duración aproximada de 45 minutos y se realiza siempre guiada, lo que permite exprimir al máximo este imprescindible cultural. Durante el recorrido se puede pasear por sus calles pavimentadas al estilo itálico, ver sus casas y pinturas de estilo pompeyano y el mercado, disfrutar de unas maravillosas vistas del entorno y descubrir diferentes objetos como restos de cerámica, el conocido como Toro de Azaila y dos cabezas –una femenina y otra masculina–. Por otro lado, se puede visitar el Centro de interpretación y actividades de Azaila, en el que profundizar un poco más sobre la historia del lugar y sobre las costumbres y modos de vida de sus antiguos pobladores. El precio de la entrada conjunta es de 5 euros por persona.

Visita al yacimiento de Cabezo de Alcalá

Este asentamiento es una de las paradas obligatorias de las ocho Rutas de los yacimientos íberos en el Bajo Aragón, un proyecto de turismo cultural que ofrece la posibilidad de conocer el patrimonio heredado de dicha época y que poco a poco se ha consolidado como un innovador producto turístico. Así, se pueden ver otros lugares a destacar como El Cabo, un gran ejemplo de 'arquitectura experimental' al reconstruir un yacimiento destruido previamente excavado y trasladado a una nueva ubicación, Alcañiz, Foz Calanda, Valdetormo y Mazaleón, entre otros.