Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Gobierno llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel

El destacado yacimiento íbero que se esconde en un pueblo de menos de 100 habitantes

Declarado Bien de Interés Cultural, este asentamiento en el que se han descubierto restos de hasta tres ciudades de diferentes épocas, es una visita obligada en un viaje por el Bajo Aragón

El pueblo que convirtió una de sus iglesias en mirador astronómico

Yacimiento íbero de Cabezo de Alcalá, en Azaila (Teruel)
Yacimiento íbero de Cabezo de Alcalá, en Azaila (Teruel) turismo teruel
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al norte de la provincia de Teruel, en un profundo barranco y a orillas del río Aguasvivas, se encuentra un pequeño pueblo que no llega a los 100 habitantes, pero que esconde bajo sus límites uno de los yacimientos arqueológicos con restos de pueblos ... prerromanos más relevantes de Aragón. Es en lo alto de un cerro amesetado y aislado de la localidad de Azaila, en una posición estratégica cerca del río, donde destaca este asentamientos, uno de los más importantes del pueblo íbero en el Valle Medio del Ebro, el Cabezo de Alcalá.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app