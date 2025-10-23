Suscribete a
Descubre Baelo Claudia, una joya romana en la costa de Cádiz con un templo a Isis

Un viaje al pasado romano en la costa gaditana revela los secretos de una ciudad clave para el comercio y la cultura en Hispania

La iglesia románica donde se rinde culto a Mariña, santa y mártir en Hispania

Vista de Baelo Claudia
Vista de Baelo Claudia Fran Contreras

FRAN CONTRERAS

En el Parque Natural del Estrecho de Gibraltar, entre la Sierra de la Plata y la de San Bartolomé, en la ensenada de Bolonia, junto a una mágica duna declarada monumento natural, a veinte kilómetros de Tarifa, en la provincia ... de Cádiz, el viajero tiene la oportunidad de conocer una de las grandes ciudades romanas de nuestro país. Es Baelo Claudia, el yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural. Es una de las más importantes urbes portuarias de Hispania en la que descubrir el esplendor del tiempo imperial que, además de albergar el conjunto urbanístico más completo y mejor conservado de la península, entre otras singularidades, atesora el único templo donde se dio culto a la egipcia diosa Isis.

