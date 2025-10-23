Descubre Baelo Claudia, una joya romana en la costa de Cádiz con un templo a Isis

En el Parque Natural del Estrecho de Gibraltar, entre la Sierra de la Plata y la de San Bartolomé, en la ensenada de Bolonia, junto a una mágica duna declarada monumento natural, a veinte kilómetros de Tarifa, en la provincia ... de Cádiz, el viajero tiene la oportunidad de conocer una de las grandes ciudades romanas de nuestro país. Es Baelo Claudia, el yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural. Es una de las más importantes urbes portuarias de Hispania en la que descubrir el esplendor del tiempo imperial que, además de albergar el conjunto urbanístico más completo y mejor conservado de la península, entre otras singularidades, atesora el único templo donde se dio culto a la egipcia diosa Isis.

Fue la literatura de viajes del siglo XVIII donde se dieron las primeras referencias sobre la ciudad romana de Bolonia. El primero en dejar constancia de su existencia fue el inglés J. Conduitt, quien en 1719 redactó una memoria en la que identificaba y describía los restos arqueológicos. Y después, en 1794, Antonio Ponz, quién describió el yacimiento en su obra 'Viaje por España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse, que hay en ella.

Noticia Relacionada El anfiteatro romano más grande y antiguo de Hispania renace en Porcuna Marta Negrillo La recuperación del anfiteatro de Obulco, una joya arqueológica del siglo I a.C., tras 20 años de estudios marca un hito en la arqueología andaluza

El paso de la literatura a la arqueología llegó en 1907 de la mano del belga Jules Furgus y en 1914 con Pierre Paris, quien tras obtener la autorización para excavar -junto con George Bonsor, Alfred Laumonier, Robert Ricard y Cayetano de Mergelina- sacó a la luz gran parte de la ciudad romana entre 1917 y 1921. Estos trabajos demostraron la relevancia del yacimiento por lo que fue declarado Monumento Nacional en 1925.

Pero tuvieron que pasar cuarenta años para que se retomaran las investigaciones. Fue en 1965 cuando la Dirección General de Bellas Artes encargó al arqueólogo Manuel Pellicer que realizara nuevas prospecciones y excavaciones, que desde entonces no han cesado y han desvelado los secretos de esta ciudad que tenía una extensión de 13 hectáreas, a las que habría que añadir cinco pequeñas poblaciones pertenecientes a otras tantas 'villae rusticae'.

Baelo Claudia: origen, esplendor y ocaso

Originario asentamiento púnico, su nacimiento tuvo lugar en el siglo II a.C. y su razón de ser en la pesca, el comercio de pescado y el establecimiento de fábricas de salazón. Fue así como un pequeño núcleo pesquero comenzó a crecer, alcanzando auge en época de los emperadores Claudio y Nerón y alcanzando esplendor cuando fue declarada municipio, sus habitantes obtuvieron el título de ciudadanos de derecho y acuñaron moneda propia.

Baelo Claudia fue una urbe clave porque alcanzó una riqueza sin igual gracias a la comunicación y a la actividad marítima que le daba el geográfico punto estratégico donde se encontraba. La industria pesquera -basada en el atún-, la fabricación de salazones y garum, junto al comercio con el continente africano, hicieron que fuera uno de los grandes núcleos comerciales de la época alto-imperial, como así lo demuestran los hallazgos de distintas cerámicas importadas y el gran número de monedas de muy distintos lugares de Hispania, llegando a ser descrita por Estrabón.

A partir del siglo III comenzó su decadencia, provocada por un terremoto y un tsunami, que conllevó la destrucción de parte de la ciudad y el ocaso de la misma que llegó finalmente en el siglo V con el abandono de la población, pescadores y campesinos tardo-romanos que vivían reutilizando como casas los grandes edificios públicos semiderruidos.

Hoy, cuando el viajero se adentre en Baelo Claudia, no debe olvidar que va recorrer una ciudad que tuvo el título de 'Urbs' (urbe), algo que solo poseían aquellas ciudades que contaban con una serie de elementos urbanísticos para la vida colectiva de sus habitantes como templos, espacios de asambleas, instituciones, mercados, termas, teatro, así como servicios públicos permanentes. Además de fundada con un ritual sagrado, heredado de la cultura etrusca, fue diseñada y construida como un recinto sagrado, protegido por los dioses. Y es que las 'Urbs' no solo eran asentamientos urbanísticos, con concepciones sociales, comerciales, jurídicas y administrativas, sino también religiosas, espirituales y sagradas siguiendo los criterios arquitectónicos y urbanísticos que promulgó Vitruvio.

Construida como una ciudad romana ideal, edificada ex novo, al recorrer sus calles principales, orientadas a los puntos cardinales, el viajero puede descubrir que siguen el modelo de las de Roma, el Decumanus Maximus, orientadas de este a oeste, y el Cardo Maximus, orientadas de norte a sur, donde estaban ubicadas las puertas de acceso. A través de ellas, por rampas y escalinatas que salvan los desniveles, están las edificaciones, estratégicamente situadas, que son lugares clave de la ciudad.

El Teatro de los Silenos

El teatro tiene 67 metros de longitud de fachada por 15 de altura Fran Contreras

Ubicado junto a la muralla occidental, fue edificado en el siglo I y estuvo en uso hasta el siglo III, momento en que temporalmente fue reutilizado como necrópolis. Tiene setenta metros de longitud, veinte metros de ancho y capacidad para un aforo de 2.000 personas. Edificado sobre una ladera, donde se ubicó el graderío, en la parte principal, contaba con dos tribunas en los extremos.

Posee siete entradas abovedadas. Las clases dirigentes accedían por los laterales de la orchesta, mientras que el pueblo entraba por las puertas de la fachada. En los laterales del pulpitum se conservan dos fuentes monumentales que representan a silenos recostados, hoy en el museo-centro de visitantes. El centro el escenario estaba ricamente decorado y detrás del mismo hay un gran muro que hacía de caja de resonancia para que la voz de los actores -siempre hombres, aunque interpretaran papeles femeninos-, se escuchara perfectamente.

El Capitolio

El Capitolio se encuentra en el lado norte del Foro Fran Contreras

Ubicado sobre la amplia terraza que domina el Foro, sobre una plataforma, dominando toda la ciudad, se alza el Capitolio, los tres templos de la triada capitolina dedicados a Júpiter, Juno y Minerva. Fueron construidos en el siglo I, los tres tienen las mismas dimensiones, son independientes y están separados por corredores. Su situación urbanística en altura es un guiño religioso y mágico de los constructores que mostraron la preeminencia de los dioses sobre la vida cotidiana.

Los templos tenían en la fachada cuatro columnas y dos en los laterales que formaban el pórtico. Junto al Capitolio, en una zona preferente, encontraremos otro templo, cercado por un muro, de planta rectangular, al que se accede por unas escaleras, que es único en nuestro país. Es el Templo de Isis, donde se daba culto a la diosa egipcia, esposa de Osiris, vencedora de la oscuridad, que llegó a ser considerada en el siglo I la diosa de las diosas, el Principio Femenino Universal por los clásicos. Un santuario dedicado a cultos mistéricos, donde se efectuaban ceremonias públicas o reservadas a iniciados, fieles que habían pasado una serie de ritos que los hacían aptos.

La Basílica y la estatua Trajano

La Basílica y, a la derecha, la estatua de Trajano Fran Contreras

Ocupando todo el lado sur del Foro, junto al Decumanus Maximus -la calle principal, eje comercial de la ciudad, donde se hallaba el mercado (marcellum), con las tiendas dispuestas en su interior, la plaza comercial, así como las termas-, se alza la Basílica. El espacio destinado a la administración de justicia y al culto imperial, los negocios y el encuentro de los ciudadanos.

Fue construido en el siglo I y estuvo en uso hasta el siglo III. De planta rectangular, atesora veinte columnas distribuidas en dos plantas; la inferior con columnas jónicas y la superior con columnas de orden compuesto. Es el edificio, junto con el Teatro, más monumental de la ciudad, y está presidido por una gran estatua de Trajano con toga de magistrado y la cornupia de la abundancia.

Las Necrópolis, los 'muñecos funerarios'

Lugar de enterramiento Fran Contreras

Ubicadas a las afueras de la ciudad, encontraremos tres necrópolis. Dos están situadas a la salida de las puertas este y oeste, la de Carteia y la de Gades, y otra se encuentra entre el acueducto oriental y la carretera actual de acceso al recinto arqueológico. Están fechadas entre el siglo I a. C. y el siglo IV II d. C. y en ellas encontraremos dos ritos funerarios, de incineración y de inhumación.

Las formas de enterramiento van desde sencillas fosas excavadas en la tierra -donde se depositaba la urna cineraria y vasos de ofrendas-, hasta otros más complejos formados por pequeños monumentos funerarios en forma de cubo y de paralelepípedo, las 'cuppae', mausoleos de dos cámaras y torre, y los turriformes, que tiene su origen en Egipto. Lo más singular en las necrópolis es la incorporación de betilos, piezas cilíndricas o troncocónicas con o sin base, labradas en piedra caliza, todos ellos mirando al mar que representan divinidades marinas, genios protectores o dioses greco-romanos que son únicos en nuestro país.

Fábricas Salazones, el preciado garum

Situadas en la zona más cercana a la playa están las fábricas de salazones, ocupando entre 80 y 200 metros cuadrados. Fueron el origen de la ciudad y están fechadas entre el siglo II a.C. y el siglo V. Las más grandes e importantes son de época augusta y gracias a la explotación de los recursos del mar, fueron centros industriales de referencia en Hispania y todo el Imperio.

En ellas se realizaba el despiece del pescado para su posterior comercialización, así como la fabricación de salsas y salmueras, siendo el producto estrella el garum, omnipresente en la cocina romana de alto y bajo rango. Esta salsa se extraía de los jugos de salazones de anchoas y atunes. El más preciado era el gaditano, el 'garum sociorum', que se preparaba con las cabezas y tripas de jureles y caballas maceradas en sal con hierbas aromáticas, vino e incluso miel.

Baelo Claudia no es comparable con otras ciudades como Itálica, Emérita, Corduba o Tarraco, en lo que se refiere a su poder político o económico. Pero como descubrirá amigo lector cuando la recorra, sí por su monumentalidad y singularidades. Y es que entre todas las urbes romanas existentes en nuestra geografía -gracias a su buen estado de conservación, a las investigaciones arqueológicas y actuaciones de restauración realizadas hasta la fecha-, atesora el conjunto urbano más completo de nuestro país, siendo el único yacimiento en el que podemos observar todos los elementos esenciales que poseía una ciudad romana.

Su visita se complementa con las exposiciones permanentes y temporales del museo existente en el centro de visitantes, en cuyas salas se exponen las piezas halladas en la ciudad. Objetos relacionados con la religión, el mundo funerario, el urbanismo y arquitectura, las artes decorativas, la economía que nos muestran cómo era la sociedad imperial y su vida cotidiana. Así que, si tiene oportunidad, no dude en poner rumbo a Campo de Gibraltar, un destino clave que nos invita a realizar un viaje a la antigua Hispania para conocer, comprender y valorar la riqueza de nuestro pasado.