La curiosa ruta que ha convertido a este pueblo cordobés en un museo al aire libre

Al sudeste de la provincia de Córdoba, entre la Campiña y la Subbética y rodeado de campos de cultivo de cereal y olivos –presumen de producir un aceite que es puro oro líquido–, se encuentra uno de esos pueblos blancos de calles ... sinuosas y estrechas con viviendas tradicionales y casas señoriales, un destino con un rico patrimonio e interesante historia que hacen que la visita esté más que justificada. Este municipio milenario es un crisol de culturas con testimonios arqueológicos que van desde la Edad de los Metales, pasando por los íberos, hasta los musulmanes. Además, desde este año ha sumado un atractivo más, una original ruta de murales artísticos que han puesto un toque de color a las fachadas.

Imagen del pueblo de Baena, Córdoba turismo de andalucía

Un casco histórico para enamorarse

Baena es uno de los pueblos más bonitos de Córdoba, una villa que forma, además, parte de la ruta cultural andaluza Caminos de la Pasión. La parte más alta, su casco histórico, se conoce como la Al-Medina y es donde se ubican sus monumentos más destacados como son la iglesia de Santa María la Mayor, de la que destaca su torre que se asemeja a un minarete musulmán, pero con un toque barroco que aporta el campanario, el Convento de la Madre de Dios, fundado en el 1510 por el tercer conde de Cabra y del que destaca la bóveda de la capilla mayor atribuida a Ruíz El joven, y la antigua fortaleza del siglo IX. Así mismo, del recinto amurallado quedan aún restos de las puertas de acceso a la ciudad árabe como el Arco Oscuro, el de Consolación y el de Santa Bárbara y de algunas torres, como la Antigua Cárcel.

Además, si uno se pierde entre sus calles irá a parar a la plaza de Palacio, el corazón de la Baena árabe y medieval presidida por uno de los símbolos más representativos de la ciudad, una estatua del León Ibérico –es una copia, el original está en el Museo Arqueológico de Madrid–.

Interior de la iglesia de Santa María la Mayor, Parque Arqueológico de Torreparedones y estatua del León ibérico Turismo de Andalucía

Más allá del casco antiguo, la plaza de la Constitución es su centro neurálgico, un espacio en el que conviven diferentes estilos arquitectónicos como el barroco del Edificio del Monte con otros de corte moderno y de reciente construcción como el Ayuntamiento, Premio Obra de Nueva Planta otorgado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental en 1989. El Museo Arqueológico e Histórico de la Tercia, el Museo del Olivar y el Aceite y el Parque Arqueológico de Torreparedones, uno de los de mayor interés en su tipo en toda la comunidad, completan la lista de visitas a tener en cuenta.

Cuando las fachadas cobran vida

Para hacer la visita más atractiva y amena y convertir a este destino en un auténtico museo al aire libre se ha creado el proyecto Art Baniana, una ruta de exquisitos murales que decoran diferentes fachadas de la localidad. En total, una veintena de lienzos estratégicamente distribuidos por el entramado urbano se muestran como testimonio de diversidad artística. Autores de diferentes zonas de España, Europa y Latinoamérica, así como el artista local Sake han contribuido a este proyecto plasmando su visión única del arte. Para ello han utilizado diferentes estilos, temáticas y técnicas que van desde el spray, hasta la fusión de este con la pintura plástica.

Diferentes murales de la nueva ruta artística de Baena Turismo de Baena

La ruta de los Murales comienza, preferiblemente, en la oficina de turismo y recorre los puntos neurálgicos de la localidad como el Parque Ramón Santaella, la plaza Juan Alfonso de Baena o la Haza del Reloj. También se adentra en la barriada de Pedro Muñoz y, por supuesto, el casco histórico donde se puede encontrar varios murales como el de 'Los judíos' o el 'Las flores'. Para conocer la información de cada mural se puede usar el código QR disponible en las redes sociales de Art Baniana donde te dirige a un folleto en formato PDF con la ruta oficial y todo tipo de detalles.