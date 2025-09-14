Suscribete a
ABC Premium

Cueva El Soplao: un espectacular viaje a las entrañas de las tierras cántabras

Esta cavidad, descubierta en 1908, ofrece hasta tres modalidades de visitas en las que se puede apreciar la gran diversidad de formaciones que se ocultan en su más de 20 kilómetros de galerías

El espectacular faro de los 763 escalones que hay que bajar... y subir

Así es la espectacular cueva cántabra de El Soplao
Así es la espectacular cueva cántabra de El Soplao turismo de cantabria
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A 83 kilómetros de Santander, en lo alto de la Sierra de Arnero entre los municipios de Herrerías, Valdáliga y Rionansa, se encuentra una puerta al corazón de las tierras cántabras, una cueva que destaca por su valor geológico y medioambiental ... y que se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más valorados de la provincia. Así mismo, el entorno de esta cavidad alberga un patrimonio de arqueología industrial minera excepcional con más de 20 kilómetros de galerías, actividad que también ha dejado su huella en el exterior con hornos de calcinación, castilletes o lavaderos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app