Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 20 de noviembre

La infancia de Dalí en Figueras

La ciudad rinde homenaje al famoso artista y su vecino más universal en el lugar donde nació en 1904

Un pueblo en la Costa Brava con un conjunto de dólmenes y menhires de más de tres mil años

Una de las estancias de la Casa Natal de Salvador Dalí
Una de las estancias de la Casa Natal de Salvador Dalí Jordi Puig
Ana I. Martínez

Ana I. Martínez

Figueras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Era todo un genio. A veces, incomprendido. Y es que la vida y obra de Salvador Dalí no puede entenderse sin conocer lo que vivió en el número 6 de la calle Monturiol de Figueras. Este municipio de Gerona vio nacer y crecer ... al artista. Su huella está presente en numerosos espacios de la ciudad a los que sin embargo hasta no hace mucho les faltaba la 'guinda del pastel', la Casa Natal de Salvador Dalí, donde nació el 11 de mayo de 1904.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app