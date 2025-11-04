Agaete y Ezcaray, los dos pueblos españoles elegidos entre los mejores del mundo por ONU Turismo en 2025

Sólo 52 pueblos de los cinco continentes han sido elegidos este año para formar parte de la Red de Mejores Pueblos Turísticos (BTV, 'Best Tourism Villages') que organiza ONU Turismo cada año. En esta quinta edición, más de 270 localidades se han ... presentado con el objetivo de ser las elegidas. Pero muy pocas lo han conseguido. Entre ellas, dos enclaves españoles.

«Nuestros Mejores Pueblos Turísticos 2025 destacan a las comunidades que trabajan para salvaguardar su patrimonio cultural, preservar sus recursos naturales y crear oportunidades económicas a través del turismo. Estos pueblos demuestran que, al apostar por el turismo, pueden promover la inclusión social y construir un futuro donde nadie se quede atrás», afirmó el Secretario General de Turismo de las Naciones Unidas, Zurab Pololikashvili, cuando dio a conocer la lista durante una ceremonia celebrada en la ciudad de Huzhou, China, el pasado 17 de octubre.

La iniciativa de los 'Mejores Pueblos Turísticos' nació en 2021 en el marco del Programa de las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo Rural, e impulsa el papel del turismo en el desarrollo rural mediante la valoración y la protección de las zonas rurales, sus paisajes, sistemas de conocimiento, biodiversidad y patrimonio cultural.

Todos estos requisitos son los que cumplen Agaete (Gran Canaria) y Ezcaray (La Rioja), los dos españoles que han conseguido alzarse con el galardón de 'Mejores Pueblos Turísticos' 2025, según ONU Turismo.

Agaete, de hecho, es el primer municipio de Canarias que obtiene este prestigioso galardón internacional. Situado en la costa noroeste de la isla, combina a la perfección el encanto de un pueblo tradicional canario con una intensa actividad cultural y turística.

Vista panorámica de Agaete Alejandro Quevedo

Agaete es un paraíso costero a menos de 30 minutos de la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, y destaca por tener una costa de aguas cristalinas, piscinas naturales (como Las Salinas), naturaleza en estado puro gracias al Parque Natural de Tamadaba, un espacio protegido que alberga extensos pinares, impresionantes acantilados y una rica biodiversidad; el Valle de Agaete, con fincas de naranjos, frutas tropicales y café así como un casco histórico de gran belleza gracias a la iglesia de la Concepción, un templo que data del siglo XVI, o el Huerto de las Flores, un jardín botánico que inspiró a grandes poetas.

Gente bañándose en Agaete REUTERS/Borja Suarez

De hecho, ONU Turismo destaca de este pueblo los «abruptos riscos que descienden hasta el océano, creando un paisaje singular marcado por valles fértiles, formaciones volcánicas y una costa escarpad», su patrimonio cultural «y una gastronomía que resalta productos únicos como el café de Agaete, cultivado en las únicas plantaciones de café de Europa». Mención especial merece, para la entidad, la fiesta principal de la Villa declarada en 1972 de Interés Turístico Nacional. Se celebra cada 5 de agosto en honor a Nuestra Señora de las Nieves, cuya imagen se encuentra en la ermita situada en el Puerto de las Nieves a excepción del 5 al 17 de agosto que permanece en la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, en el casco de la Villa.

El 4 de agosto se produce la 'Bajada de la Rama', en el que miles de danzantes, al ritmo de una de las dos bandas del municipio, parten desde el centro del pueblo a la parte alta del mismo para coger trozos de rama y bajar bailando con ellas hasta el santuario de la Virgen de las Nieves. La comitiva festiva va encabezada por unos cabezudos o papagüevos, realizados en cartón y que representan a personajes populares del pueblo, que al girar con sus grandes manos van golpeando a la multitud abriéndose paso entre ella.

La villa de Ezcaray

El segundo pueblo español galardonado por ONU Turismo como uno 'Mejores Pueblos Turísticos' 2025 es Ezcaray, que fue la primera villa turística de La Rioja. Ubicado en la parte alta del valle del Oja, al suroeste de la comunidad, sobresale por su casco viejo, cuya arquitectura se encuentra muy bien conservada.

Paseando por sus calles, pueden verse los soportales que permitían mantener la vida de la localidad durante los duros del invierno y descubrir palacios blasonados y casas solariegas cuyas fachadas exhiben antiguos blasones (insignias), como el Palacio del Arzobispo Barroeta (1766) y el Palacio Ángel (1753), que dan fe de la importancia empresarial y económica que tuvo esta villa durante siglos.

La Real Fábrica de Paños (Bien de interés Cultural en la categoría de Monumento en 1992), el Crucero de San Lázaro (siglo XVI), la iglesia de Santa María la Mayor (Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento en 1967) o la ermita de la Virgen de Allende, forman parte de su patrimonio cultural.

Plaza Conde de Torremúzquiz (arrriba); Plaza de la Verdura (abajo izquierda) y vista general de la localidad de Ezcaray Justo Rodríguez

Además, cuenta con estación de esquí y un entorno natural privilegiado para el senderismo y el deporte al aire libre. A través de sus montes y del valle del Oja, hay diferentes rutas aptas para el senderismo y la bicicleta de montaña a lo largo de magníficos paisajes.