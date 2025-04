Los secretos del Camino portugués, según un influencer que no quiere serlo

«No soy un influencer. Lo que hago no tiene nada que ver con los influencers que vienen al camino. Mi trabajo consiste en dar la información necesaria para todos los que quieren caminar. Muestro perfiles de etapas, kilómetros, albergues, cómo hacer la mochila , qué tipo de ropa es necesaria, cuáles son las dolencias que pueden sufrir, cómo curarlas, y lo más importante; transmito los valores del camino, los que me enseñaron en mi primer camino. El camino no es una ruta de senderismo . Es mucho más que un paseo o trekking por la naturaleza. Y hay que contar, divulgar, esos valores porque son la esencia y magia del Camino».

Su nombre es Leo Gujarro . Nació en Venezuela, tiene 50 años, es administrativo, y lleva cinco años viviendo en España. Hizo su primer Camino en el año 2016 y, desde entonces, no ha dejado de recorrer el Camino de Santiago y los Caminos a Santiago. Es más, creó en Instagram una cuenta: ' Camino para latinos' que hoy tiene más de veinte mil seguidores de todas partes del mundo, especialmente latinoamericanos, y a través de la misma asesora a los que van realizar las rutas jacobeas.

Lleva cinco días caminando por el Camino Portugués de la Costa , una de las sendas utilizadas por los peregrinos procedentes de Portugal, que parte de Oporto , desde el siglo XII. Acaba de llegar a Vigo, asentamiento para el ser humano desde la Edad de Hierro, de la Cultura Castreña como avala el poblado del Monte del Casto, origen de la ciudad, después romana, llamada Vicus Spacorum , y en tiempos medievales urbe vinculada a la Orden Temple. A la vera de la Concatedral de Santa María y del legendario olivo templario, tiene claro qué es lo que más le gusta y destaca de este camino costero portugués.

«Caminas a orillas del mar, por el litoral, siempre acompañado por el sonido del agua, el viento ladeado y en contacto con la arena. Caminar por la costa es un regalo para los sentidos. Hipnotiza el paisaje. Pero además es un camino marcado por la historia megalítica, medieval, marítima, por la arqueología y la arquitectura, por tradiciones, costumbres y oficios ancestrales», explica Leo Gujarro.

Monasterio de Oia, uno de los pocos ubicados a orillas del mar en España Fran Contreras

Comenzó el camino en la marinera villa de A Guarda , frontera con Portugal, ubicada a orillas del Océano Atlántico y la desembocadura del río Miño, en las faldas del Monte Tecla, en cuya cima se halla el Castro, y los petroglifos, de Santa Tecla, asentamiento y lugar sagrado para el ser humano desde hace más 2.000 años. Prosiguió paso a paso a la vera del océano entre cetáreas -los viveros del mar, en los que se guardaba el marisco capturado para que se mantuviera fresco-, pasó frente al Monasterio de Oia -al que el rey Felipe IV otorgó el título de Real en el siglo XVII cuando sus monjes repelieron los ataques de la flota turca, y que es uno de los pocos ubicados a orillas del mar en España-, más tarde llegó a Mougás y un hito; el Km 143, entrada a la aldea, rodeado por centenares de piedras decoradas con mil colores y mensajes. Continuó hasta A Pedra Rubia , y conoció a Xabier Garrido, tipo fascinante, medieval cantero del siglo XXI, quien -además de mantener viva la esencia del camino en un pequeño taller en el que trabaja la piedra, la madera y recicla artesanalmente los materiales que el mar arroja a las playas-, le puso su singular sello y regaló una concha como hace con todos los peregrinos, recordando los valores del Camino; «Coge lo que necesites. Deja lo que te sobre. Donativo. Donativo no es gratis».

Mougás. Km 143, Hito del Arte, Magia y Color Fran Contreras

Más tarde, alcanzó y bordeó el Cabo, y Faro, de Silleiro , siempre acompañado por el rugido de las olas, la banda sonora de la senda por el litoral, hasta que en el horizonte contempló las míticas Islas Cíes -antaño tierra de dioses, hoy Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia- y la fortaleza de Monterreal , indicadores de la llegada a Baiona.

«Baiona es importante no solo para los españoles sino también para los latinos. Fue el primer puerto al que llegó una de las carabelas comandadas por Colón, fue el primer lugar de España donde se tuvo noticia del descubrimiento de América. En el muelle se puede ver y visitar una réplica de La Pinta , la capitaneada por Martín Alonso Pinzón. Es más, de aquí eran algunos de los marineros de la Expedición de Magallanes , la primera en dar la vuelta al mundo», matiza Leo Guijarro.

Manuel Domínguez, párroco de la Iglesia de Santa María de Baiona, el 'Templo de los Gremios', cuyos símbolos aparecen en sus muros. Símbolos de los Gremios de Oficios y Barcos en los sillares Fran Contreras

Una ciudad que, además, guarda en su Iglesia de Santa María un tesoro. El templo, románico, tiene en su interior -grabados en los sillares de los muros y arcos formeros-, más de una decena de símbolos de oficios -tejedores, herreros y carpinteros, entre otros- así como barcos -la huella en piedra de los marineros- y una decena de diferentes tipos de marcas de cantero, las singulares y enigmáticas firmas de los gremios de constructores. Algo, como bien recalca siempre su párroco Manuel Domínguez, desconocido por muchos y único, no hay otro santuario igual en el Camino de Santiago , en España y en Europa.

Puente medieval de Ramallosa, paso del río Miñor Fran Contreras

Leo Guijarro prosiguió, cruzando el románico puente de Ramallosa, que salva el río Miñor, hasta Nigrán -pasando por Panxón para conocer el Templo Votivo del Mar de Antonio Palacio, el Gaudí gallego, y el arco y tumba visigoda- para finalmente alcanzar Vigo. Ahora, antes de ir al albergue a ducharse y descansar, va acercarse al puerto y al paseo marítimo -donde aún resuenan los cañonazos, ecos de la célebre batalla de Rande-, para ver una curiosa estatua. La escultura del ilustre Julio Verne apoyado en los tentáculos de un Calamar Gigante, homenaje al escritor quien inmortalizó la ciudad en su novela 20.000 leguas de viaje submarino. Después, afirma Leo, su camino continuará hasta Pontevedra y seguirá por la 'Variante Espiritual' hasta Vilanova de Arousa , quiere navegar, realizar La Traslatio, el Camino del Mar; Arousa y Río Ulla, para llegar a Compostela.

Fran Contreras Gil es periodista, documentalista y escritor, además de uno de los mayores divulgadores del Camino de Santiago de nuestro país, itinerario que ha completado en más de una docena de ocasiones, en su ruta 'francesa'. Sus especialidades son la historia, las leyendas y los misterios. Es autor de 'Guía Mágica del Camino de Santiago' (Luciérnaga, 2021). Colabora habitualmente con 'Más de uno' (Onda Cero), 'Las piernas no son del cuerpo' (Melodía FM) y el podcast DEX-Días Extraños (Ivoox).

Xabier Garrido, cantero, en su taller de A Pedra Rubia. La magia y esencia del Camino Portugués de la Costa: «Deja lo que te sobre, coge lo que necesites» Fran Contreras Albergues, Parada y Fonda A Guardia. Albergue O Peirao Oia. Tapería A Camboa (Parada y Fonda) Mougás. Hito Km. 143.480 Arte y Color al pie del Camino A Pedra Rubia. Taller de Xabi Garrido, medieval cantero, escultor del siglo XXI Baiona. Albergue-Hostel Baionamar Vigo. Albergue de Peregrinos Juan Manuel López-Chaves Meléndez Para más información: https://www.caminodesantiago.gal/