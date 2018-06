Quince planes para disfrutar del mes de julio en España

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba El Festival de la Guitarra de Córdoba celebra su 38º edición del 4 al 14 de julio. El festival presenta un cuidado Programa de Conciertos y Espectáculos, donde tienen cabida muy distintos estilos musicales con la guitarra como protagonista y que según formato y estilos se distribuirán en los distintos espacios con los que contará este año el Festival: Teatro Góngora, Teatro de la Axerquía, Plaza de Toros y barrios de Córdoba.

Visita a un viñedo en bici Bodegas Izadi estrena una nueva forma de vivir y descubrir los viñedos de Rioja Alavesa. La bodega y su entorno ya se pueden disfrutar, también, en bicicleta eléctrica con una experiencia enoturística que conduce hasta su viñedo más emblemático, El Regalo. La bodega, ubicada en Villabuena de Álava, ha creado una experiencia enoturística en la que se puede disfrutar del entorno natural que envuelve esta zona tan vinícola gracias a un tour guiado en bicicleta eléctrica. El paseo en bici conduce hasta uno de los viñedos viejos más singulares de la zona: Finca El Regalo, donde el enoturista podrá catar este vino de parcela. La ruta es asequible para cualquier visitante gracias a bicicletas con ayuda eléctrica que permitirá centrarse en un viaje sensorial a través de los aromas que emanan del viñedo y de las diferentes imágenes de un paisaje que enamora. El Regalo fue el vino elegido para la coronación de Felipe VI y es el vino icono de Izadi, cuyo viñedo es cultivado de manera ecológica y respetuosa con el medio ambiente. El precio de la experiencia es de 18 euros por persona y se podrá disfrutar del 15 de abril al 15 de noviembre.

Regata Puig Vela Clàssica Barcelona El puerto de Barcelona acoge del 11 al 14 de julio la XI edición de la regata Puig Vela Clàssica Barcelona, uno de los acontecimientos náuticos más importantes de todo el Mediterráneo en la que se espera que participen 50 embarcaciones de 6 nacionalidades distintas. Barcelona volverá a presumir de reunir veleros legendarios y auténticas obras de arte de la náutica como el Alba, el Diana, el Yanira o el Moonbeam IV, propiedad durante muchos años de la familia real de Mónaco.

«Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos» Los que aún no han visitado la exposición la exposición «Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos» están de enhorabuena porque, gracias al éxito de público, la muestra se ha ampliado hasta el 7 de octubre. Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos’ muestra en un espacio de 2500 metros cuadrados diverso material fotográfico y audiovisual inédito y más de 600 objetos originales de Auschwitz, en su mayoría mostrados por primera vez al público tras ser sometidos a un exhaustivo proceso de conservación. Entre estos objetos destacan uniformes de prisioneros, objetos personales de las víctimas y verdugos del Holocausto, elementos arquitectónicos del campo como postes de hormigón, un barracón o, entre otros, un vagón original como los empleados para el transporte de más de 1.300.000 personas al campo nazi alemán de Auschwitz.

Huercasa Country Festival Huercasa Country Festival se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de julio en Riaza (Segovia) y contará con la presencia de Steve Earle & The Dukes y John Hiatt & The Goners featuring Sonny Landreth, Steve Earle & The Dukes y John Hiatt & The Goners featuring Sonny Landreth, cabezas de cartel de la quinta edición del Steve Earle & The Dukes cerrarán la quinta edición del Huercasa Country Festival. El festival contará también con John Hiatt & The Goners, con el legendario guitarrista Sonny Landreth. Estamos ante la propuesta más ecléctica y vigorosa de sus cinco ediciones. Las actividades de Country Line Dance se amplían este año en oferta y calidad. Además del día 7, se extienden al domingo 8 de Julio con la participación de varios de los mejores coreógrafos e instructores del panorama nacional. El festival persiste en su carácter familiar con el doble propósito de fomentar la música entre los más jóvenes (los menores de 16 seguirán entrando gratis) y permitir a los padres disfrutar sin agobios del evento mientras sus pequeños se entretienen en la zona infantil.

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira Los aficionados a la música celta no pueden perderse este encuentro donde se dan cita músicos de Galicia, Asturias, Bretaña, Cornualles, Irlanda, Escocia, Gales o la Isla de Man. El Festival Internacional do Mundo Celta comenzó hace cuatro décadas con la idea de difundir la cultura celta entre todo el público, y lo cierto es que cada año va a más, sumando a los conciertos una extensa programación cultural en la que se incluyen exposiciones, talleres o feria de artesanía y pasacalles. Se acampa en la vecina playa de Mourozos, otro plus más porque se encuentra en un entorno espectacular. Se celebra del 12 al 15 de julio. Festival de Teatro Clásico de Alcalá Para los amantes del teatro clásico, hasta el 8 de julio pueden disfrutar del Festival de Teatro Clásico-Clásicos en Alcalá de Henares, en la provincia de Madrid, una cita que viene produciéndose desde el año 2001. Se representan textos de Cervantes, Lope de Vega o Calderón de la Barca, entre los autores españoles, además de obras de Molière o Shakespeare, entre otros. Las actuaciones tienen lugar en el Teatro Salón Cervantes y el Corral de Comedias aunque también hay espectáculos en otros escenarios de la población, como en el Teatro Universitario La Galera o el casco antiguo.

Vacaciones inteligentes Vacaciones Inteligentes constituye, desde hace tiempo, una fórmula que aúna ocio y crecimiento interior en lugares y ámbitos idílicos. Su propuesta para este verano 2018 consiste en una estancia en Fuerteventura del 1 al 11 de agosto alojados en el Elba Palace Golf de cinco estrellas, un espléndido edificio plantado en el mejor de los mundos: con el mar a un paso, envueltos en el recogimiento, y rodeados de silencio y horizontes abiertos. El yoga y la meditación sustentarán el programa, siempre con tiempo para departir sobre tres grandes cuestiones: la inmortalidad, la sabiduría y la felicidad. Las charlas diarias correrán a cargo de su promotor, Francisco López-Seivane, y las clases prácticas serán responsabilidad de Zoe.

Los Sanfermines La ciudad de Pamplona es conocida en todo el mundo gracias a las fiestas de San Fermín. Miles de personas acuden cada año para vivir el riesgo y la emoción de sus populares encierros, inmortalizados para siempre por Ernest Hemingway en su novela Fiesta. Durante nueve días, vestidos con el traje blanco y rojo típico, pamploneses y visitantes se dejan llevar por el espíritu festivo que invade las calles de forma constante. San Fermín comienza el 6 de julio, a las 12 de la mañana. A esa hora se lanza desde el balcón del Ayuntamiento el chupinazo, el cohete que indica el inicio oficial de las fiestas. El primer encierro se celebra al día siguiente: a las 8 en punto de la mañana. Además, durante las fiestas y para diversión de los niños, todas las mañanas hay desfile de gigantes y cabezudos por el centro de la ciudad. El programa de actos también incluye verbenas, conciertos, exhibiciones de danza y, por supuesto, corridas de toros, que suelen estar muy animadas desde las gradas gracias a las peñas de amigos. San Fermín acaba el 14 de julio, a las 12 de la noche con el «Pobre de mí», despidiéndose de sus festejos hasta el año siguiente.

Granada celebra el «Año Lorca» Granada siempre es buena opción para una escapada urbana. Visitar la Alhambra, los Jardines del Generalife, el barrio del Albaicín, la Catedral o los baños árabes son una garantía de éxito pero además, este año la ciudad celebra el «Año Lorca» en homenaje al poeta y dramaturgo de la Generación del 27. Se conmemora el 120 aniversario de su nacimiento y los 100 años de la publicación de su primera obra, Impresiones y Paisajes. Además, puedes visitar su Museo Casa Natal, en Fuente Vaqueros donde hacer una visita teatralizada «Lorca al Desnudo», que desvela su vida y los rincones de Granada más importantes para el poeta.

Transmediterránea y el cine Este verano los buques de la Transmediterránea participarán del mayor estreno cinematográfico de animación de la temporada: «Hotel Transilvania 3: Unas Vacaciones Monstruosas». Además de vivir de cerca las divertidas experiencias de la pandilla de Drac, los viajeros que se desplacen en los ferris de la citada compañía a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla encontrarán numerosas propuestas y sorpresas para disfrutar de sus vacaciones estivales, entre ellas una variada oferta audiovisual, XBoxy animadores, shows de magia, áreas de solárium y piscinas. Y para los amantes de los animales, la webcam para mascotas estará en funcionamiento en todos los trayectos de Baleares y Canarias.

«Colors Market» en Palma de Mallorca El pasado domingo 24 de junio se inauguró «Colors Market», un evento cultural, artístico y gastronómico que busca proyectar la alegría de vivir mediterránea. El market, colorista y muy ligado al territorio, tendrá lugar cada domingo durante los meses de verano en un escenario sin igual, el Castillo de San Carlos de Palma de Mallorca, catalogado como patrimonio cultural. Nace con el objetivo de plasmar la identidad local de Mallorca y el Mediterráneo y crear lazos entre los artistas locales y su público. Además, ofrecerá una extensa y variada oferta gastronómica y de coctelería creativa repartida en diferentes foodtrucks y barras con múltiples propuestas de comida internacional y guiños constantes a la cocina mallorquina. En todas ellas se podrá degustar comida artesana, ecológica y KM0, sin olvidar las opciones veganas y sin gluten. Además, cada domingo una completa programación llenará el recinto con música -como el indie de Of Lions and Giants o la música sabrosona al ritmo de Mambo, Calypso, Hip-hop y Oldies de DJ Ruspell- o eventos artísticos y performance de artistas locales -como Gore Performance o Inperiencia Teatro. Un line up lleno de actividades para toda la familia.

Relax de lujo en Lérida Masajes anti estrés al aire libre en contacto con la naturaleza sumergiéndose en los aromas de los bosques centenarios y viajando a través del canto de los pájaroses la relajante y cautivadora propuesta que ofrece el nuevo servicio Wellness de La Vella Farga, una antigua masía del siglo XI convertida en un exquisito hotel de lujo con encanto situado en medio de un paraje natural espectacular a los pies del Pirineo catalán. Rodeado de 300 hectáreas de prados y bosques de pinos centenarios, el hotel es un oasis de paz donde el silencio, la calma y el confort convierten la estancia en una experiencia inolvidable. La Vella Farga ha diseñado una nueva carta de rituales de belleza facial y corporal para hombre y mujer que se pueden disfrutar tanto en cabina como al aire libre con vistas al valle y a los bosques de alrededor que forman parte del hotel ubicado en Lladurs, un pueblecito de la provincia de Lérida de poco más de 200 habitantes localizado en El Solsonés, conocida como la comarca de las mil masías.

Por España de balneario en balneario Si lo que te apetece es disfrutar de un verano diferente al típico de sol y playa y sol, una buena alternativa es recorrer pequeños pueblos de España con mucho encanto y alojarse en balnearios. Castilla Termal Hoteles, ofrce la oportunidad de conocer rincones de Valladolid, Soria y Solares alojándose en hoteles balneario de 4 y 5 estrellas con ese toque «rústico» de sus establecimiento que se erigen sobre edificios históricos rehabilitados y que conservan el encanto de antaño pero adaptado a todas las comodidades del S.XXI. La visita puede empezar en el norte del país, en Solares, un pequeño pueblo de Cantabria ubicado a unos 15 minutos de Santander. Allí esta situado Castilla Termal Balneario de Solares, rodeado de un extenso parque de árboles centenarios donde poder disfrutar del verde tan característico de la región, y del olor a tierra y humedad. El edificio, que en su día fue declarado como la primera estación termal de Cantabria a principios del S.XX, es ideal para escapadas en familia, ya que cuenta con una zona específica para niños y balneario infantil. La segunda parada es El Burgo de Osma, en Soria, declarada Villa de interés turístico. Aquí Castilla Termal Burgo de Osma está situado en un emblemático edificio del S. XVI, la antigua Universidad de Santa Catalina. Depués de relajarnos en las aguas mineromedicionales de su balneario, las posibilidades en Burgo de Osma son infinitas. Tiene un magnífico paraje natural ideal para hacer rutas a pie o en bici, o excursiones a sitios tan emblemáticos como El Cañón del Río Lobos o La Fontana. Es perfecto para escapadas románticas y en pareja, porque además el hotel ofrece tratamientos especiales para dos. En la siguiente parada el visitante puede llegar hasta Olmedo, a 45 kilómetros de Valladolid y un punto perfecto para encontrar la tranquilidad que las tierras castellanas ofrecen. Castilla Termal Balneario de Olmedo está levantado sobre las ruinas del antiguo convento de Sancti Spiritus del siglo XII, un complejo termal de 4 estrellas compuesto por 3 edificios que combinan la singularidad del antiguo Convento Mudéjar con dos modernas edificaciones totalmente integradas. Para finalizar esta ruta, uno de los mejores lugares de la región: la Ribera del Duero. Allí se encuentra el imponente Castilla Termal Monasterio de Valbuena, de 5 estrellas. Este Monasterios Cistercienses del siglo XII es sede permanente de las Edades del Hombre.

Burgos en familia La llegada del buen tiempo es la mejor excusa para disfrutar de la provincia de Burgos en familia. Todo el territorio ofrece multitud de espacios ideales para pequeños y mayores donde es posible viajar al pasado, como en Atapuerca, Paleolítico Vivo o el Museo de los Dinosaurios, disfrutar de enclaves únicos como la escultura más grande del mundo, complejos kársticos y minas de hierro, sal o manganeso y recorrer espacios naturales como el Cañón del Ebro o la Metrópolis Verde. Además, todo el territorio favorece la práctica de actividades de turismo activo como piragüismo, ciclismo, equitación, senderismo, vuelo en globo o tirolina que permiten disfrutar de la variedad paisajística de esta provincia llena de contrastes. Un mundo bajo tierra Con 18 cuevas y más de 100 kilómetros bajo la superficie, el complejo kárstico de Ojo Guareña es uno de los mayores del mundo. Creado por la erosión del río Guareña a lo largo del tiempo, hoy es uno de los grandes atractivos del noroeste de la provincia. Una parte de este paraíso interior es visitable, con lugares como la gran cueva del Ayuntamiento con sus 400 metros de recorrido, la cueva-ermita de San Bernabé con sus pinturas murales, el sumidero del río y la Casa del Parque en Quintanilla del Rebollar.