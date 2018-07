Doce bellos lugares casi desconocidos de la Tierra

Empezamos por un destino de cosecha propia, ubicado al noroeste de una de las islas más bonitas de España: Mallorca . El pueblo de Fornalutx se encuentra en la parte interior de la isla, en la Serra de Tramuntana. Su tipicidad se relaciona con la estructura de sus edificios, fincas de piedra con los tejados rojos mate y fachadas de antaño. Sus calles de adoquines se dejan invadir por el aroma de naranjos y limones de la plantaciones que rodean el pueblo, regalándole un encanto rural. Es un pueblo de los más bonitos de España y justo por eso no tiene atracciones que visitar: el pueblo mismo es la atracción. Dejarse guiar por las estrechas calles, admirar la arquitectura típica isleña, disfrutar de la paz y de la tranquilidad es algo irrepetible.

Además de Copenhague, que sin duda merece una visita, el resto de Dinamarca, en su intrigado laberinto de islas y fiordos, esconde muchos tesoros. Uno de ellas es sin duda la Isla de Aero , una pequeña tierra que ha emergido desde el océano y que se caracteriza por su color verde muy típico de las tierras del norte, donde se encuentran pequeños pueblos marineros. Tres son los más importantes de la isla y, entre ellos, Aeroskobing es realmente encantador. Con sus casas coloridas, perfectamente conservadas o rehabilitadas, que no han perdido su estilo original, muy pintoresco, es un lugar imprescindible para visitar al menos una vez en la vida. Tiene, en relación con su tamaño, muchos lugares dónde alojarse ya sea en pequeños hoteles o apartamentos, así mismo también existen una gran cantidad de cafés y restaurantes.

Siguiendo más al norte, en Noruega, dirígiéndonos a las pintorescas islas Lofoten , cerca del Círculo Polar Ártico, existe otro pueblo que es de los que nos dejan sin palabras, Henningsvær , conocida a muchos como la Venecia del Norte , es un pequeño pueblo que se compone por un grupo de pequeñas islas separadas por estrictas lenguas de agua con los puertos más importantes de la zona. Lo ideal, para gozar del alma más auténtica de este pueblo, es alojarse en un pequeño hotel marinero o en una típica cabaña roja de pescadores y degustar la riquísima gastronomía local, a base de pescado fresco, que viene capturado todos los días. La comida típica más famosa de Henningsvær es sin duda el «bacalao de invierno», que se pesca entre enero y abril, y que se deja secar con una técnica de conservación muy particular.

Nos movemos hacia al sur, en unos de los países del Mediterráneo con muchos tesoros escondidos, Italia. Matera, ubicada en Basilicata , es una ciudad única que parece no someterse al pasar del tiempo. Los años pasan, pero su conformación no ha cambiado y la vida nunca se ha detenido desde el Paleolítico hasta hoy en día. Pasear por las calles te permite admirar muchas iglesias rupestres y cuevas con pinturas, que se encuentran entre las más antiguas del mundo, además de visitar museos, y participar a festivales, conciertos y rutas. En Matera, tendrás la oportunidad de alojarte en sitios excavados directamente en la toba , evocador e inconfundible, sin tener que renunciar a ningún confort. Un viaje al pasado que se tiene que hacer una vez en la vida.

Otro destino imprescindible para viajar en el tiempo es, sin ninguna duda, Lalibela , una de las grandes ciudades santas de Etiopía . Lalibela conserva una colección de iglesias monolíticas excavadas directamente en la piedra que son únicas y sorprendentes, conectadas entre ellas por túneles y pasadizos, cuyo conjunto coge el nombre de Bet Mariam. Son once iglesias, todas diferentes, tanto en tamaño, en cuanto a estilo y arquitectura rodeadas de montañas y valles verdes. La ciudad en si no es muy grande, sin embargo merece una visita el animado mercado semanal en dónde se pueden encontrar utensilios hechos de cerámica y terracota rústica así como el casco antiguo de la ciudad, en el que podréis probar el injera, una tipología de pan típico que se utiliza para acompañar platos de verduras y guisos de carne. Este pan es colocado en su superficie para favorecer que los líquidos puedan ser recogidos y absorbidos por el mismo pan.

Chefchaouen, Marruecos

Otra ciudad imprescindible para los amantes de los olores es seguramente Chefchaouen, en Marruecos, conocida como «la ciudad azul». Situada en las montañas Rif, su distintivo azul fue pintado por refugiados judíos y moriscos que, en la década de 1930, fueron expulsados de España y que en este enclave medio montañoso crearon su preciosa y encantadora medina que se ha mantenido intacta como lo era entonces. Una joya de cobalto en la que perderse no es más que un placer. Además de su color tan único, la ciudad ofrece mucho más que ver. La plaza Uta al-Hammam, que es la más importante de la ciudad está llena de restaurantes y cafeterías en las que tomar el tradicional té con menta. La gran mezquita y la Kasbah una gran fortaleza medieval cerrada por alto muros que no puedes dejar de visitar. Aunque sea solo por un dia, o por hacerse una foto, Chefchaouen es un destino que no puedes perderte.

