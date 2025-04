Esto es lo que debes hacer si cancelan tu vuelo de Semana Santa

La Semana Santa marca el inicio de la temporada alta de viajes en primavera, un momento ideal para escapadas en familia, descubrir nuevos destinos o realizar viajes de larga distancia. No obstante, el incremento en la movilidad también es un reto para aeropuertos y aerolíneas, que enfrentan a una alta demanda, mayores tiempos de espera y un aumento en las cancelaciones y retrasos de vuelos.

Los desplazamientos se cuentan por millones en nuestro país, y es esencial tener claros nuestros derechos como pasajeros. Cabe recordar que la decisión del Gobierno el pasado mes de noviembre de multar con 179 millones de euros a cinco de las mayores aerolíneas de bajo coste, marca un punto de inflexión sobre algunas de las prácticas abusivas que llevan a cabo Ryanair, Vueling, Volotea, Norwegian o Easyjet, y que suponen un importante daño a sus clientes como pasajeros.

Consumo considera que cobrar por llevar equipaje de mano en cabina, cobrar por la selección de asientos a padres que viajan con sus hijos o personas con dependientes, no permitir el pago en efectivo en los aeropuertos e incluso cobrar por que te impriman la tarjeta de embarque, son hábitos perjudiciales para los usuarios a los que estas empresas deben poner fin. Muchas de las compañías aéreas se aprovechan del desconocimiento de los viajeros para no pagar las indemnizaciones que corresponden, o para no proporcionar servicios necesarios.

Según un informe de AirHelp, en 2024 un 26% de los vuelos con origen en España se vieron afectados por retrasos o cancelaciones, impactando a 2,25 millones de pasajeros. Conocer los derechos como viajero y tomar medidas preventivas es clave para reducir el impacto de estos imprevistos.

El vuelo ha sido cancelado, ¿y ahora qué?

Los pasajeros en la UE están protegidos por el Reglamento (CE) 261/2004, que les garantiza asistencia e indemnización en determinados casos. Las aerolíneas deben informar a los pasajeros sobre la cancelación y sus derechos, además de ofrecer comida, bebida, comunicaciones gratuitas y, si es necesario, alojamiento y transporte hasta el lugar de pernoctación, tal y como informa Europ Assistance, la empresa internacional especializada en servicios de asistencia y seguros para viajes.

En caso de cancelación, los pasajeros pueden optar por el reembolso del billete en un plazo de siete días o un transporte alternativo. También tienen derecho a compensaciones económicas, salvo en circunstancias extraordinarias, que oscilan entre 250 euros y 600 euros, según la distancia del vuelo.

Ante esta situación, contar con asistencia en viaje es clave para minimizar los inconvenientes. Desde la gestión de reembolsos hasta la cobertura de imprevistos como la pérdida de equipaje o la necesidad de alojamiento, disponer de una protección adicional marca la diferencia.

Evita sorpresas en el aeropuerto en Semana Santa - Comprobar el estado del vuelo antes de salir de casa: Aunque la mayoría de aerolíneas informan de cambios en el itinerario, los retrasos y cancelaciones de última hora son frecuentes. Revisar el estado del vuelo en la web de la aerolínea o en apps especializadas puede evitar desplazamientos innecesarios.

- Llegar con tiempo de antelación: Durante Semana Santa, los tiempos de espera en los controles de seguridad y facturación pueden ser más largos de lo habitual. Salir con margen extra puede evitar problemas si hay cambios de última hora.

- Guardar los tickets y facturas: Si la cancelación genera gastos adicionales como comida, transporte o alojamiento, conservar los comprobantes permitirá reclamar compensaciones o reembolsos.

- Pensar en contratar asistencia en viaje: contar con cobertura ante cancelaciones y retrasos es una garantía de tranquilidad. Europ Assistance ofrece soluciones para gestionar imprevistos como la cancelación de vuelos, pérdida de equipaje o problemas médicos en el extranjero.

Los imprevistos pueden ocurrir en cualquier momento, pero estar informado y tomar medidas preventivas ayuda a minimizar las consecuencias de una cancelación de vuelo. Tener asistencia en viaje permite gestionar cualquier incidencia de forma rápida y efectiva, asegurando que los viajeros puedan centrarse en lo más importante: disfrutar de su destino sin preocupaciones.