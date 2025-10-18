La isla española donde John Huston rodó la escena más épica de 'Moby Dick'

Fue la película más taquillera en EE.UU. Y es que Hollywood supo cómo adaptar 'Moby Dick' del clásico de la literatura de Hermann Melville a una superproducción dirigida por John Huston y protagonizada por Gregory Peckcomo el Capitán Ahab. Ahora ... que la producción cumple 71 años (se rodó en 1956 y se estrenó en 1958), los profesionales del turismo de Las Palmas de Gran Canaria recuerdan que en esta isla se rodó la que es considerada una de las cien mejores películas de la historia del cine. Y es que nadie puede irse de esta isla sin saber que ha sido el escenario de rodajes muy destacados, desde 'Tirma' y 'Moby Dick', en 1956, hasta las más recientes como 'The Mother' o 'De perdidos al río', en 2023, entre otras 30 grandes producciones.

La ruta turística de 'Moby Dick' rememora lo que sucedió durante las cinco semanas de grabación en las que Gregory Peck y todo el equipo estuvieron en la capital grancanaria, entre el viernes 17 de diciembre de 1954 y el miércoles 19 de enero de 1955. En concreto, la isla española es protagonista durante unos 20 minutos de los 110 que dura el filme. En el mar de Las Palmas de Gran Canaria se grabó el final de la película, es decir, la caza de Moby Dick y el epílogo; los planos de la tripulación en las barcas balleneras en las otras dos cazas de ballenas que muestra la producción; al menos dos secuencias sobre la cubierta del Pequod; y, al menos, una secuencia en interior, en el camarote del Capitán Ahab.

Como curiosidad, cabe destacar que Las Palmas de Gran Canaria no estuvo desde un principio en los planes de Huston. La realidad es que todo el equipo debió de haber viajado hasta Fishguard (Gales), pero el mal tiempo lo impidió. De hecho, las dos ballenas con las que intentaron grabar, que eran maquetas gigantes, acabaron una destrozada y otra perdida. Así, decidieron trasladarse hasta la isla canaria.

La ruta 'Moby Dick' consta de cuatro zonas: Ciudad Jardín, Triana, Puerto y Avenida Marítima. Precisamente en esta última zona, se firmaron los planos de la escena final del filme, con la enorme maqueta de la ballena por preparada para hundirse y emerger del mar. Tal y como explican los guías turísticos a quienes visitan el lugar, aquí se rodó, sin buscarlo, el plano más importante de la película para su Huston, ese momento en el que Gregory Peck emerge ahogado de las aguas y con el brazo señala a los demás marineros para que continúen con la caza.

Lugares claves

En la zona del puerto, en concreto, en la Puntilla, bajaba a la playa el equipo de la película con John Huston y Gregory Peck al frente para subirse a las embarcaciones que los llevaban al rodaje en este lado de la bahía. Así, el bar Juan Pérez (Prudencio Morales, 19) era lugar de descanso y refrigerio para los trabajadores. A su vez, en la calle Poeta Agustín Millares Sall, 3, los carpinteros canarios construyeron la maqueta de 25 metros de largo del cachalote.

Grupo de profesionales del sector durante la ruta 'Movie Dick' asociación de Guías de Turismo de GRAN CANARIA

En Ciudad Jardín, principal barrio residencial histórico de Las Palmas de Gran Canaria, se ubica el hotel Santa Catalina, donde se alojaron los miembros principales del equipo, entre ellos, Gregory Peck, John Huston, Leo Genn y Richard Basehart. Mientras, en el hotel Parque, en Triana, se alojó la mayor parte del equipo proveniente de Inglaterra. Aquí se centralizaba la logística tanto del catering como de los taxis del rodaje. En esta zona, también vieron a Peck realizando sus compras y demás actividades de ocio por parte del equipo de rodaje cuando no estaban trabajando.

En definitiva, la ruta muestra como la filmación significó todo un acontecimiento en la ciudad, que entonces contaba 180.000 habitantes, y recoge las anécdotas y curiosidades del rodaje y la vida que el elenco compartió con los locales durante más de un mes.