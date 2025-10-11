Suscribete a
ABC Premium

VIAJAR

Vivir una noche bajo las estrellas en Sevilla: así es la experiencia Starlight

La Sierra Morena sevillana es una de las mejores zoans del mundo para la observación de estrellas

Los mejores alojamientos 'Starlight' en Andalucía

Reservas Starlight en Andalucía: dónde ver los cielos más estrellados

Cielo estrellado en el Cerro del Hierro
Cielo estrellado en el Cerro del Hierro ABC
A.T

A.T

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un mundo cada vez más iluminado por la ciudad, encontrar un lugar donde el cielo nocturno se muestre en toda su magnitud es un auténtico privilegio. La provincia de Sevilla, más conocida por su patrimonio histórico y su gastronomía, ofrece también espacios naturales ... donde la observación de las estrellas se convierte en una experiencia única. La mezcla de cielos despejados, baja contaminación lumínica y paisajes excepcionales permite disfrutar de la astronomía en todo su esplendor en algunos puntos de la provincia, con destinos certificados y preparados para el astroturismo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app