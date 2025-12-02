Suscribete a
Visitas guiadas a la «Granada mágica y misteriosa»

Granada Secreta invita a los amantes del misterio a sumergirse en los lugares ocultos de una ciudad que embruja...en todos los sentidos

Fenómenos paranormales en el Ayuntamiento de Granada: lamentos desgarradores, gritos y espectros que se deslizan sobre el aire

Túneles subterráneos como los de la Alhambra lo la Fundación Rodríguez Acosta son fuentes de historias
Granada

Admitámoslo sin ambages: a mucha gente les interesan los misterios, las historias que se cuentan en todas partes sobre hechos supuestamente sobrenaturales e inexplicables, sobre fantasmas encerrados en lugares abandonados donde, según aseguran, tiempo atrás pasaron cosas terribles.

Granada no escapa a esa ... tendencia y, puesto que esos sitios, tan atractivos para muchos, abundan en la ciudad, hay un tour guiado que permite visitarlos casi todos. El nombre no puede ser más descriptivo: 'Granada mágica y misteriosa'. La iniciativa se puso en marcha en 2008 y, por utilizar una expresión en boga, funciona como un tiro.

