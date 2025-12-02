Visitas guiadas a la «Granada mágica y misteriosa»

Admitámoslo sin ambages: a mucha gente les interesan los misterios, las historias que se cuentan en todas partes sobre hechos supuestamente sobrenaturales e inexplicables, sobre fantasmas encerrados en lugares abandonados donde, según aseguran, tiempo atrás pasaron cosas terribles.

Granada no escapa a esa ... tendencia y, puesto que esos sitios, tan atractivos para muchos, abundan en la ciudad, hay un tour guiado que permite visitarlos casi todos. El nombre no puede ser más descriptivo: 'Granada mágica y misteriosa'. La iniciativa se puso en marcha en 2008 y, por utilizar una expresión en boga, funciona como un tiro.

La mejor forma de solicitar las visitas es a través de la página web de la empresa organizadora (www.granadasecreta.es). Al frente de esta empresa está César Requesens, conocido escritor y columnista de prensa con una dilatada trayectoria a sus espaldas, entre otras cosas como recopilador de historias con misterio, bastantes de las cuales se recogen en su libro 'Guía Granada insólita y secreta', publicado en 2015.

Según se explica en la web de Granada Secreta, «Granada es un enclave milenario por el que han transcurrido muchas culturas y cada una ha dejado su impronta. El legado oscuro por el cruce de culturas, los prejuicios y estereotipos, la convivencia de leyendas pertenecientes a la idiosincrasia y folclore además de las diferentes tradiciones tan dispares crearon el misterioso crisol que es hoy».

Vayamos a algunos de esos misterios: el duende del Darro es uno de ellos y por supuesto está incluido en la visita. Dicen en Granada que, en el año 1935, una criatura terrorífica se apareció en la zona del bajo Albaicín, supuestamente surgida desde debajo de la bóveda que cubría y cubre el río. Dio bastante que hablar, aunque nunca encontraron a ese ser que, según algunos, lanzaba por las noches unos gritos y lamentos que sobrecogían hasta al más valiente.

Antigua sede de la Diputación, en la calle Mesones, lugar de presuntas apariciones g. ortega

Por supuesto, la ruta también pasa por la calle Mesones, en concreto por un edificio en el que ahora hay unas dependencias de Hacienda y que antes ocupó la Diputación Provincial. En este caso, las situaciones supuestamente inexplicables son mucho más recientes: en 1989, vecinos y trabajadores coincidían en que allí se escuchaban «voces desgarradoras», que los objetos se movían de sitio, que un espíritu deambulaba por allí.

Se hicieron psicofonías, llegaron especialistas de toda España, empezaron a circular historias sobre crímenes varios que supuestamente tuvieron lugar allí… Nada quedó categóricamente demostrado, pero ya se sabe que, cuando un rumor surge, es casi imposible detenerlo. Así que parar en esa céntrica calle comercial de la capital es obligatorio.

La ruta discurre fundamentalmente por el centro, pero también se traslada al Albaicín para conocer la Calle del Carnero. Allí, según se recoge en la bien documentada web de Rincones de Granada, en 1742, tras morir el dueño de una casa, su viuda se volvió a casar y, poco después de eso, vio un borrego con los cuernos de oro «al que siguió pero que no pudo alcanzar».

Desde entonces, y en el aniversario de la muerte del propietario, siempre se producían, a decir de los vecinos, sucesos extraños. Ya en el siglo XIX, se empezó a especular con la posibilidad de que ese supuesto cordero con los cuernos de oro fuera la pista para llegar a un tesoro, así que, en una noche de tormenta (no podría ser de otra manera), una mujer que habitaba la casa encantada vio en el suelo un ovillo dorado, siguió su rastro y terminó dando con el cordero, que se metió por un boquete del suelo. La mujer y su familia buscaron en ese hueco y no dieron con ese animal tan especial, pero se asegura que sí con dinero y joyas.

Plaza de Santa Ana, donde el río Darro (y su supuesto duende) empieza a discurrir embovedado g. ortega

Fantástica es también la historia del edificio donde ahora está el Museo Arqueológico, donde hay una fachada tapiada tras la que afirman que se tapió a un hombre joven tras mantener una supuesta historia con la hija del dueño de la casa. Antes de ser encerrado para siempre, el chico exigió justicia y su ejecutor contestó: «Pues espérala del cielo». Y ese lema, 'Esperándola del cielo'', se puede leer desde el exterior de esa estancia.

El fantasma que vaga por el edificio que alberga el ayuntamiento, el último verdugo de la Real Chancillería, que también pena por aquellos a los que quitó la vida en el interior de lo que ahora es la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el antiguo criado del Hospital San Juan de Dios que cayó en un aljibe y algunos han visto por allí, las figuras mitológicas que protegen la Alhambra, el monje que se aparece en el sótano del pub El Granero… Quienes sostienen que, si tantas cosas se cuentan, al menos algunas deben ser ciertas, tienen en la ruta la posibilidad de conocer todas esas historias, las hipótesis que las sustentan y las investigaciones que se han realizado.

La ruta 'Granada mágica y misteriosa' se hace por grupos de hasta 25 personas, a un precio que oscila entre los 10 y los 20 euros. Dura dos horas y media y comienza en la Plaza Nueva. En invierno sólo se hacen los sábados y, aunque se visitan lugares que pueden dar miedo a los más susceptibles, los niños son bienvenidos.