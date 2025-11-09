Suscribete a
parajes

El viaje en coche más espectacular del mundo está en Andalucía: 600 kilómetros de tesoros naturales

Todas las provincias cuentan con un rico y variado patrimonio medioambiental

Estos son los monumentos naturales que tienes que visitar en Andalucía

Cascadas del Huéznar, en la provincia de Sevilla
Cascadas del Huéznar, en la provincia de Sevilla

Valme J. Caballero

Sevilla

La riqueza natural de Andalucía es uno de los grandes atractivos turísticos de esta zona. Este patrimonio se conforma de un conjunto de paisajes donde montañas, bosques, humedales, desiertos,… son algunas de las piezas más importantes de este diverso ecosistema.

Desde Huelva ... hasta Almería distan más de 600 kilómetros repletos de tesoros naturales donde se recrean la vista, el oído y el olfato y en los que el visitante puede elegir, entre una amplia gama, qué tipo de paraje quiere contemplar.

