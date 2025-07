Las vacaciones más rentables: el destino con mejor relación calidad precio de Europa en 2025 está en Andalucía

Ofrece «el equilibrio perfecto entre naturaleza y vida urbana». La ciudad a la que se aplica este piropo se llama Granada y es, para la publicación Travel and Tour World, el destino de bienestar más asequible de Europa en este año 2025, por encima de Atenas y de las Islas Canarias.

El artículo, publicado a principios de este mes y dirigido fundamentalmente a británicos, propone «viajes económicos a la joya histórica de España», de la que destaca, evidentemente, su principal atractivo, la Alhambra. Ver el conjunto monumental de cabo a rabo, desde los jardines del Generalife hasta los palacios nazaríes, es una fuente de bienestar para todos los sentidos. Quien albergue alguna duda sobre eso, no tiene más que acercarse.

Pero el bienestar abarca muchas más cosas. De hecho, existe una floreciente industria del bienestar con tantas ramificaciones que sería imposible condensarlas en tan poco espacio, pero que se centra, fundamentalmente, en el objetivo de lograr un equilibrio físico y mental, un estado de relajación, felicidad y armonía con el entorno que nos rodea. Y ahí Granada tiene también bastante que decir.

Por poner un ejemplo, y el artículo de Travel and Tour World lo menciona expresamente, en Granada hay varios baños árabes. La tradición del Hammam proviene de la época en la que los cristianos aún no habían llegado a la ciudad. El hammam es, en esencia, un baño de vapor caliente que sirve para regenerar y purificar el cuerpo.

Sucede que, con el tiempo, ha habido especialistas que han sabido darle una vuelta a ese concepto inicial y ofrecer eso y mucho más. En Granada hay varios baños árabes, pero sin duda el más completo y satisfactorio es el Al Ándalus, que funciona desde hace ya 27 años y tiene sucursales en Málaga, Córdoba, Madrid o Palma de Mallorca. La revista National Geographic lo considera uno de los mejores del mundo.

El Hammam Al-Andalus, en el centro de Granada, es un auténtico placer para los sentidos abc

Es una experiencia inolvidable. El usuario no sólo puede recibir un baño de vapor, eso queda casi en anécdota ante el ramillete de posibilidades a su alcance. Dispone de piscinas de agua fría, templada y caliente, así como una sauna, para que el usuario vaya combinando a su antojo, todo en un ambiente de calma absoluta donde más que hablar se susurra y en el que los únicos sonidos que se escuchan son los del agua que discurre plácidamente y el de una música suave y relajante.

La sesión de piscinas se combina con varios tipos de masajes que sirven como complemento indispensable y dejan al viajero –allí prefieren llamarlos así, porque consideran la visita como un viaje iniciático a un mundo de sensaciones- absolutamente repuesto, distinto al que entró y sin duda mejor.

Cuando habla de equilibrio, la mencionada revista hace hincapié en que Granada ofrece al viajero la posibilidad de sumergirse en una ciudad con mucha vida en las calles, pero también la de descansar en espacios naturales. En ese contexto, sería lamentable no acordarse de Sierra Nevada, que está a poco más de media hora en coche desde la capital y que es un pulmón verde no ya sólo para Granada sino Andalucía.

Sierra Nevada es famosa por su estación invernal, la más meridional de Europa, donde se practica el esquí buena parte del año, normalmente desde diciembre hasta abril o mayo. Siendo ése un aliciente difícilmente rechazable, la sierra ofrece mucho más, empezando por su aire puro y siguiendo por los centenares de rutas senderistas que se abren paso desde allí y que llegan a otros muchos puntos de la provincia.

Bubión, en el Valle del Poqueira, es uno de los más bonitos parajes de la Alpujarra g. ortega

Como la Alpujarra, que es otro lugar donde encontrar el bienestar no es ningún desafío, porque sale al paso en cada esquina. La comarca ofrece unos paisajes de ensueño y unos pueblos que se han conservado prácticamente intactos desde hace más de un siglo. Esa estampa de los blancos tinaos –construcción típica de allí, que guarda cierta similitud con los cobertizos- en las que emerge, en todo lo alto, una chimenea, no está aún considerada un patrimonio mundial, por lo menos oficialmente, pero méritos no le faltan.

Todos eso, además, se le ofrece al viajero a cambio de poco dinero. La relación calidad-precio es inmejorable. El visitante no tiene necesidad de «gastar una fortuna», como dice el artículo. Y es cierto: aunque los precios en hoteles y restaurantes han ido subiendo en los últimos años, todavía es posible encontrar auténticas gangas, sitios donde un almuerzo de los buenos no llega a los veinte euros por comensal y alojamientos cómodos y con buenas vistas –o sin ellas, como las cuevas de Guadix, que por otra parte tienen su encanto- muy por debajo de los cien euros la noche.

La publicación inglesa no lo dice textualmente, pero la conclusión es fácil inferirla: Granada es un destino que no va a decepcionar, que ofrece bienestar y encanto a borbotones y que además es bastante más asequible que otros. Muchos ya lo saben, porque Granada no es ninguna joya oculta y los turistas no escasean precisamente. Pero para quienes lo ignoren o para quienes lo supieron y se les fue de la memoria por lo que sea, la invitación está ahí, al alcance de la mano.