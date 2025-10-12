Suscribete a
La única ciudad de España con más molinos está en Andalucía: «Pocas urbes europeas conservan tantos»

Un total de once monumentos de estas características se sitúan en el entorno del río Guadalquivir

Molinas en río Guadalquivir a su paso por Córdoba
Molinas en río Guadalquivir a su paso por Córdoba Roldán serrano

Valme J. Caballero

Córdoba

Si hubiera que destacar una ciudad en Europa por un conjunto numeroso y homogéneo de molinos situados a lo largo de un río esa sería una andaluza, concretamente Córdoba. El cauce del Guadalquivir se encuentra envuelto de un total de once molinos, ... representativos de la historia de la ingeniería hidráulica, declarados Bien de Interés Cultural e inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. De esta forma, se reconoce el gran valor histórico y etnológico de estos monumentos, como muestra de la arquitectura preindustrial en un entorno de interés paisajístico y cultural.

