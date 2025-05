Solo hasta el día 1 de junio: vuelos desde Sevilla para este verano desde 13 euros

Si todavía no tienes escapada a la vista para este verano ahora una conocida aerolínea tira la casa por la ventana con precios irresistibles. Por un tiempo limitado podrás reservar vuelos desde 23 euros con Vueling a destinos nacionales y algunos internacionales para disfrutar de unos días de descanso o bien para hacer turismo y conocer otras ciudades.

Aprovecha esta ocasión pues se trata de unos vuelos limitados, cuyas ofertas expiran este domingo 1 de junio. Según la propia compañía, la promoción trata de celebrar el buen tiempo con sus clientes que podrán volar por muy poco dinero a una serie de destinos ya propuestos por la misma.

Eso sí, los interesados que vayan a realizar cualquier compra tendrán que tener en cuenta una serie de condiciones como que el precio que se indica en la página web es por persona. Igualmente, resaltan que la fecha de compra permanece solo hasta el 1 de junio y que las fechas de vuelo estarán comprendidas entre el 16 de junio de 2025 y el 30 de septiembre de este mismo año.

También es importante destacar que estas plazas están sujetas a disponibilidad y que la promoción se aplica a unas rutas ya seleccionadas por la compañía así como unos días ya marcados en el calendario a la hora de realizar la reserva.

El precio final no incluye servicios adicionales y la empresa resalta que solo es válido para vuelos directos (no conexiones) operados por Vueling. La promociones no son acumulables.

Destinos baratos desde Sevilla

Desde la capital hispalense, Vueling oferta una serie de destinos interesantes al norte de España, con vuelo directo desde Sevilla a Santiago de Compostela (Galicia) desde 13 euros. Igualmente, dependiendo de la demanda, los precios podrían variar a la hora de coger el vuelo en cuestión. De momento, el 17 de junio podrás disfrutar de este precio imbatible para la ida. Y para la vuelta hay vuelos a 23 euros para la semana siguiente.

También puedes aprovechar para viajar a las Islas Canarias, como a Fuerteventura a finales de agosto por 13 euros; Lanzarote, a mediados de septiembre desde 14 hasta 20 euros; Gran Canaria, a finales de agosto desde 18 euros al igual que Tenerife desde 23 euros; igualmente, hay vuelos a las Islas Baleares, como por ejemplo, a Palma de Mallorca por 15 euros en la segunda quincena de julio con vuelta también a precios reducidos. Y podrás disfrutar de Barcelona en junio por 24 euros, con vueltas a Sevilla por no más de 30 euros.

En el caso de los internacionales hay programados dos destinos como Londres que en la segunda quincena de julio tendrán más descuentos destacados, por no más de 25 euros la ida. Y para finalizar en este cóctel de destinos, París a principios de julio por 31 euros, aunque las vueltas están bastante más elevadas.

