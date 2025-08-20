La ruta turística de Huelva que puedes hacer si no te gusta ir a la playa

La ciudad de Huelva es una opción perfecta para aquellos que quieren escapar de las masificadas costas

Cuando llega el verano la provincia de Huelva duplica y en algunos casos hasta triplica su población. Decenas de miles de personas, procedentes de todos los puntos de la geografía española llegan hasta las diferentes localidades de la costa onubense en busca de tranquilidad, preciosas playas y una gastronomía inigualable.

Destinos como Punta Umbría, Matalascañas, Mazagón, Isla Antilla, Isla Cristina o Isla Canela, son sin lugar a dudas algunos de los más demandados, ya que cuenta con una oferta turística excepcional, cincelada a lo largo de las últimas décadas y con unas preciosas playas de arenas doradas. Huelva tiene algunas de las playas más bonitas y confortables de toda la costa andaluza.

Si algo destaca a la provincia de Huelva es su increíble variedad de paisajes, ya que en su territorio se pueden encontrar opciones para todos los gustos. Por ello, también existen posibilidades para aquellos que no son amantes de la arena, la playa y el chiringuito, para aquellos que prefieren el turismo urbano y aprovechar los momentos en los que todo el mundo se apretuja en la playa para visitar ciudades que se quedan prácticamente vacías en los meses de estío.

Es lo que ocurre con Huelva capital, una ciudad que en muchas ocasiones queda ensombrecida por la gran cantidad de centros de atención turística que tiene alrededor, sobre todo en verano. Huelva capital es en realidad una gran desconocida, y en muchos casos puede sorprender al viajero, que tiene la oportunidad de descubrir una ciudad amable, cómoda y con varios hitos que merece la pena descubrir.

La Catedral de Huelva se comenzó a construir en los inicios del siglo XVII diócesis de huelva

Desde la propia oficina de turismo de esta ciudad andaluza se propone una ruta que se presenta bajo el nombre de 'Ruta Turística Huelva Original', en la que invitan a todos los viajes a embarcarse en una ruta en la que el turismo y la tradición se dan la mano. Una ruta en la que es posible conocer en pocas horas la cultura, la historia, las tradiciones y los monumentos más destacados que existen en Huelva.

La ciudad de Huelva es una ciudad ciertamente rica en historia, y cuenta además con tradiciones muy arraigadas que se pueden conocer a través de esta ruta. Tiene muchos tesoros culturales, que se manifiestan a través de esta ruta que sirve para conocer de primera mano la idiosincrasia de los onubenses.

El flamenco es una de las tradiciones que se pueden conocer de cerca en esta bonita ruta que propone la oficina de turismo d.h.

La ruta propone visitas a lugares como la Santa Iglesia Catedral de la Merced de Huelva, que fue construida a comienzos del siglo XVII, con influencias renacentistas y coloniales. A otros templos como el santuario diocesano de Nuestra Señora de la Cinta, la ermita de La Soledad o la parroquia mayor de San Pedro.

Esta iniciativa también sirve para conocer otros lugares de interés de Huelva capital como son la plaza de toros de La Merced, las sedes de las hermandades de El Rocío –una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad- o los lugares en los que se puede sentir el flamenco, como la Peña Flamenca de Huelva y la Peña Flamenca La Orden.

Una ruta que sirve para conocer la esencia de Huelva y que es una alternativa perfecta para todos aquellos que no son amantes de la playa y están buscando un plan original. Y es que Huelva tiene mucho por ofrecer, tal y como indican también en la web de la cadena hotelera Barceló, que en este enlace proponen una interesante ruta por la ciudad colombina.