La ruta de senderismo que tienes que hacer sí o sí en Almería: es llana y pasa por escenarios de Hollywood

El Desierto de Tabernas, reconocido como Paraje Natural Protegido desde 1989, se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más singulares de la provincia de Almería. Su paisaje árido, resultado de un clima extremadamente seco, más de 3.000 horas de sol al ... año y apenas 200-250 milímetros de lluvia, ofrece un entorno de gran interés ecológico.

Una de las mejores formas de descubrirlo es a través del Sendero del Desierto (PR-A 269), un itinerario prácticamente llano que recorre ramblas y zonas icónicas donde se han rodado numerosas producciones del oeste. El punto de partida se encuentra junto al parque temático Minihollywood Oasys, famoso por conservar escenarios originales de rodajes y una reserva zoológica.

Desde Almería, el acceso es sencillo. Basta con tomar la autovía A-92 en dirección Granada y desviarse por la salida 376 hacia Tabernas. A pocos metros, desde el parque temático se puede aparcar para iniciar la ruta que está señalizada a espaldas de la Oficina Municipal de Turismo.

Tras descender a la rambla mediante pasarelas de madera, el camino sorprende al senderista con decorados abandonados, como un poblado mexicano ficticio, y un pequeño oasis artificial utilizado en producciones como 'Lawrence de Arabia', 'La muerte tenía un precio' o 'Mercenarios sin gloria'. Sobre el terreno aún pueden apreciarse los efectos de la erosión, creando las icónicas formas que han convertido este paraje en uno de los escenarios wéstern por excelencia.

La ruta también atraviesa el arroyo Verdelecho, flanqueado por paredes rocosas con estratos perfectamente visibles, considerado por muchos como el tramo más espectacular. Más adelante aparecen los decorados de Rancho Leone y los restos del Fuerte El Cóndor, construido en los años 70 para una película del mismo nombre y reutilizado posteriormente.

Ya de regreso, el sendero se interna en los Llanos del Duque, una zona de matorral y suaves desniveles, para finalmente enlazar de nuevo con la rambla de Tabernas y culminar el recorrido en Minihollywood Oasys. Este sendero circular tiene una distancia de 9 kilómetros pero se puede ampliar hasta los 14 kilómetros, apenas tiene desniveles de 132 metros. La ruta más corta se puede hacer en tres horas, eso si, no es recomendable realizarla en los meses de verano por las altas temperaturas.

Más de 300 rodajes de películas y series convierten Desierto de Tabernas como uno de los lugares más destacados para los amantes del cine. Prueba de ello, es la concesión del título 'Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea' por parte de la European Film Academy. Entre los años 60 y 70 destacó como escenario natural para los denominados 'spaghetti western' entre los que destacan la trilogía del dólar de Sergio Leone que lanzó a la fama a Clint Eastwood .