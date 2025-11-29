Los pueblos más bonitos y 'olvidados' de Huelva que casi nadie visita en diciembre

Cuando pensamos en la provincia de Huelva solemos imaginar sus playas llenas en verano, pero también sus pueblos de sierra durante el invierno. Pero cuando llega el frío, la costa cambia por completo. Las playas se quedan tranquilas y muchos viajeros se van ... a la sierra. Y es precisamente entonces cuando salen a la luz esos rincones que en verano quedan ocultos entre la multitud. Pueblos marineros con mucha historia, playas enormes donde apenas te cruzas con alguien y espacios naturales que, en esta época, se disfrutan de forma distinta.

Es por eso que, además del encanto de la sierra en esta época del año, la provincia de Huelva también es ideal en diciembre si te apetece caminar tranquilamente por playas solitarias o simplemente explorar sus pueblos costeros sin agobios. Desde ABC te proponemos visitar algunos de estos pueblos y descubrir todo lo que ofrecen más allá del verano. 1 Ayamonte Turismo Huelva Ayamonte Ayamonte mezcla muy bien su pasado histórico con la vida junto al Guadiana. Su casco antiguo, con la Iglesia del Salvador, San Francisco o el Palacio del Marqués de Ayamonte, invita a pasear tranquilamente por el pueblo. Además, tener Portugal literalmente enfrente le da un toque especial. La playa de Isla Canela, sin el bullicio del verano, es perfecta para dar un paseo y desconectar. También está la zona de Punta del Caimán, más natural, dentro de las Marismas de Isla Cristina. Y la gastronomía aquí es uno de los puntos fuertes: pescado fresco, marisco y tapeo. 2 Punta Umbría Junta de Andalucía Punta Umbría Punta Umbría mezcla su enorme playa con espacios naturales muy cuidados. La playa del pueblo es cómoda y accesible, pero la de Los Enebrales es la que más sorprende con sus dunas y pinos. Las Marismas del Odiel y la Laguna del Portil están a un paso, así que es fácil encadenar paseos por la ría y con otras actividades como la observación de aves. El pueblo también tiene historia: la Torre Almenara, la Casa Museo de los Ingleses o la capilla de Nuestra Señora de Lourdes son paradas rápidas pero interesantes. Y aunque sea invierno, siempre hay restaurantes con buen producto. 3 Playa de Matalascañas Barceló Matalascañas Matalascañas tiene una particularidad y es que puedes disfrutar de una playa enorme y, a la vez, acceder a Doñana sin apenas desplazarte. En diciembre, la playa cambia por completo, ya que no hay aglomeraciones y puedes caminar kilómetros sin cruzarte con casi nadie. El Parque Dunar y los senderos que bordean Doñana permiten ver marismas, pinos, dunas móviles y, con suerte, fauna. Muchos restaurantes siguen abiertos, así que no es un lugar apagado como tal. Es una escapada cómoda cerca de Sevilla para quien quiere disfrutar a la vez del mar y la naturaleza. 4 El Rompido Tripadvisor El Rompido El Rompido conserva su esencia de pueblo pesquero. En invierno, también se puede disfrutar de sus calles, el faro, el puerto y muchos sitios para comer bien sin complicaciones. Su mayor atractivo es La Flecha, esa lengua de arena a la que se llega en barco y donde la playa parece interminable. En invierno, es uno de los lugares más tranquilos de la costa onubense. Nada de música alta ni sombrillas, solo mar, arena y silencio. Un destino ideal si además dispones de barco para cruzar la ría. 5 Castillo de Cartaya Diputación de Huelva Cartaya Cartaya suele pasar desapercibida cuando pensamos en destinos costeros, pero su entorno tiene mucho que ver. Las Marismas del Río Piedras, los pinares y la zona de Nuevo Portil ofrecen paseos muy agradables y playas amplias donde en invierno apenas hay gente. El pueblo mantiene un ambiente relajado y cuenta con algunos atractivos como el Castillo de los Zúñiga o el Convento de la Santísima Trinidad. Sin embargo, no es tan turístico como otros municipios, y eso juega a su favor si buscas un sitio tranquilo desde el que moverte con facilidad. Su gastronomía, basada también en productos del mar, es un buen motivo para parar aquí. 6 Vista aérea de la Playa de Mazagón ABC Mazagón Mazagón tiene uno de los paisajes más bonitos de la provincia con extensas playas, dunas, pinares y un ambiente muy tranquilo. La playa del Parador, por ejemplo, es amplia y está rodeada de naturaleza, ideal para quienes prefieren disfrutar de un buen paseo sin construcciones alrededor. Además, su cercanía a zonas de Doñana lo convierte en un buen punto de partida para rutas y excursiones. Es un destino perfecto si te gusta caminar por la playa, desconectar y disfrutar de un entorno natural único. 7 Lepe Turismo Andalucía Lepe (La Antilla e Islantilla) Lepe es un clásico veraniego, pero en invierno ofrece algo muy diferente. La Antilla, una de las playas más destacadas de la zona y que en verano está repleta de gente, se vuelve un lugar extremadamente apacible. Esta época del año es ideal para caminar por el paseo marítimo o por la playa y disfrutar del mar sin ruidos. Islantilla, compartida con Isla Cristina, mantiene su aspecto de destino vacacional, pero en diciembre muestra otro ambiente con hoteles tranquilos, zonas verdes casi vacías y una playa muy cómoda para recorrer. Las marismas cercanas y los senderos que bordean la costa permiten hacer rutas muy agradables cuando las temperaturas bajan.

