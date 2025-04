El pueblo que tiene la Semana Santa más espectacular de España (no es Sevilla)

A las puertas de la llegada de la Semana Santa son muchas las personas que están planificando sus vacaciones, siempre con el objetivo de disfrutar de destinos que se convierten en lugares perfectos para disfrutar de turismo de calidad y en los que se puedan llevar a cabo diferentes experiencias.

La comunidad andaluza está llena de rincones en los que se puede disfrutar de días inolvidables, en los que es posible saborear una experiencia completa, en la que se puede combinar historia, arte, gastronomía y también la visita a parajes naturales y espléndidas playas.

Hacen faltan varias vidas para poder conocer todas las tradiciones que se despliegan en los pueblos y ciudades andaluzas con motivo de la Semana Santa. Normalmente los focos suelen apuntar a las grandes capitales, que son las que tienen las hermandades y los cortejos más importantes, pero ello no quiere decir que no haya otros lugares en los que no se pueda disfrutar de valiosas semanas santas.

En esta ocasión nos ubicamos en la localidad onubense de Ayamonte, que cuenta con una Semana Santa que está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía y que es un lugar perfecto para disfrutar de estos días de abril. Ayamonte cuenta con una Semana Santa muy interesante, que fue elegida en el año 2024 como la ciudad con la Semana Santa más bonita de España. Un título que consiguió en una encuesta que realizó la conocida cadena televisiva de La Sexta.

Ayamonte es una ciudad conocida por sus playas, por su gastronomía y por el hecho de ser históricamente la puerta de entrada a Portugal, pero quizás no tanto por su Semana Santa, que está plagada de bonitas tradiciones. Por tanto, visitar Ayamonte en primavera y disfrutar de todos sus encantos, entre los que destaca su Semana Santa, es una opción ganadora.

Un instante de la procesión del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles de Ayamonte r. Jacinto díaz

Ayamonte puede presumir de tener una de las Semanas Santas con más tradición y más arraigadas de la provincia de Huelva. El origen de los cortejos penitenciales que se pueden contemplar en la actualidad hay que buscarlos en el siglo XVI, cuando los Marqueses de Ayamonte aparecen como los impulsores de la Semana Santa, creando las dos primeras hermandades, datadas aproximadamente en el año 1550.

Dentro de las diferentes corporaciones religiosas que se convierten en protagonistas en los días grandes, se pueden admirar imágenes de gran valor, autoría anónima, datadas en los siglos XVII y XVIII. Además también se pueden admirar obras de nombres destacados como Castillo Lastrucci o Antonio Léon Ortega. Cortejos que además están embellecidos gracias a la presencia de obras como bordados de Esperanza Elena Caro o Carrasquilla y orfebrerías de Armenta o Delgado López.

En total son diez las hermandades que procesionan en Ayamonte a lo largo de la Semana Santa, que además cuenta con una destacada curiosidad, ya que en la noche del Viernes Santo procesionan dos imágenes de Cristo Yacente, algo que no es habitual.

Una mezcla de atractivos convierten a Ayamonte en un lugar ideal para visitar en Semana Santa, ciudad en la que se ponen en marcha una serie de procesiones que a buen seguro sorprenderán al visitante.