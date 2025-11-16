El pueblo 'selfie' está en Málaga: tiene soportes para hacerte fotos sin ayuda

Buscar el ángulo perfecto, pedir a un desconocido que dispare la foto o pelearse con el temporizador del móvil. Conseguir la autofoto ideal en un lugar icónico se ha convertido en parte esencial del viaje. Marbella, consciente de esta ... tendencia, ha decidido ponérselo fácil a sus visitantes y potenciar su imagen en la era digital. El municipio ha estrenado la primera ruta fotográfica oficial 'Take Your Selfie' de la provincia, convirtiéndose en el primer gran escaparate selfie de Málaga.

La iniciativa, impulsada dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía, consiste en un itinerario de siete soportes estratégicos que permiten a los turistas colocar su teléfono y capturar la imagen perfecta sin ayuda.

Los puntos han sido seleccionados por su alto valor icónico. El itinerario arranca en el entorno natural de las Dunas de Artola y recorre el Valle del Golf, el corazón del Casco Antiguo en la calle Carmen , el famoso pantalán del Marbella Club, las Terrazas del Mar, el epicentro del lujo en Puerto Banús y la playa de la Salida en San Pedro Alcántara. Este último dispositivo, de hecho, ofrece dos perspectivas distintas: una hacia el mar y otra hacia el Paseo Marítimo y la icónica montaña de La Concha.

La directora general del ramo, Laura de Arce, ha subrayado que se trata de «una forma novedosa de promocionar Marbella en la era digital». De Arce ha apuntado que la ruta «no se limita a facilitar la realización de fotografías, sino que constituye un circuito conectado que genera tráfico 'online' y que sirve como escaparate de la esencia de la ciudad».

Estrategia digital y la futura 'Smart Office'

Cada poste incluye información y un código 'QR' que enlaza directamente con la web de turismo de Marbella , ofreciendo al visitante información detallada y guiándole al resto de puntos de la ruta. También incluyen una serie de 'hashtags' para que los usuarios puedan etiquetar sus fotos en las redes sociales.

El verdadero valor estratégico, según el Consistorio, reside en la recopilación de datos. La información generada se integrará en la futura Smart Office de Turismo. Este «cerebro digital« permitirá al Ayuntamiento «analizar el perfil de los visitantes para definir con mayor precisión la estrategia promocional».

El delegado de Andalucía de la empresa TURS, Manuel Martín, ha recordado que Marbella «es la primera ciudad de la provincia en contar con una ruta oficial de estas características». Martín ha explicado que la compañía ya ha desarrollado proyectos similares en lugares como Gran Canaria o los Picos de Europa, y en localizaciones internacionales como Austria.

Esta iniciativa responde, en gran medida, a la demanda creciente de un público joven. «Muchos te preguntan por puntos así donde puedas sacar la típica foto con el nombre de la ciudad grande detrás«, explican desde la oficina.

Esta ruta 'selfie' se configura así, no solo como una respuesta directa a la demanda del visitante más joven, sino como el primer paso hacia un turismo más interactivo y digitalizado en el municipio