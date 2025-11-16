Suscribete a
El pueblo 'selfie' está en Málaga: tiene soportes para hacerte fotos sin ayuda

Marbella cuenta con siete soportes en puntos estratégicos como Puerto Banús o las Dunas de Artola para potenciar su imagen en la era digital

Representantes institucionales y de la empresa TURS posan junto a uno de los soportes para selfies instalados en las Dunas de Artola, en Marbella
Representantes institucionales y de la empresa TURS posan junto a uno de los soportes para selfies instalados en las Dunas de Artola, en Marbella
Alejandro Trujillo

Málaga

Buscar el ángulo perfecto, pedir a un desconocido que dispare la foto o pelearse con el temporizador del móvil. Conseguir la autofoto ideal en un lugar icónico se ha convertido en parte esencial del viaje. Marbella, consciente de esta ... tendencia, ha decidido ponérselo fácil a sus visitantes y potenciar su imagen en la era digital. El municipio ha estrenado la primera ruta fotográfica oficial 'Take Your Selfie' de la provincia, convirtiéndose en el primer gran escaparate selfie de Málaga.

